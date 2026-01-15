हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चिराग पासवान के दही-चूड़ा भोज में पहुंचे कई बड़े नेता, देखें 10 तस्वीरें

चिराग पासवान के दही-चूड़ा भोज में पहुंचे कई बड़े नेता, देखें 10 तस्वीरें

Chirag Paswan Dahi-Chura Bhoj: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय में 'दही-चूड़ा भोज' का आयोजन किया. इस दौरान एनडीए के नेताओं का जमावड़ा दिखा.

By : फियाज उल मुस्तफा  | Updated at : 15 Jan 2026 09:15 PM (IST)
By : फियाज उल मुस्तफा  | Updated at : 15 Jan 2026 09:15 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार (15 जनवरी) को प्रदेश कार्यालय, 1-व्हीलर रोड में ‘दही-चूड़ा भोज’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं ने शिरकत की.

1/10
'दही-चूड़ा भोज' का आयोजन पटना स्थित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यालय में किया गया. जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शिरकत की. इस दौरान सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे.
‘दही-चूड़ा भोज’ का आयोजन पटना स्थित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यालय में किया गया. जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शिरकत की. इस दौरान सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे.
2/10
बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर राजनीतिक दलों और नेताओं का चूड़ा-दही भोज जारी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम में शामिल हुए.
बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर राजनीतिक दलों और नेताओं का चूड़ा-दही भोज जारी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम में शामिल हुए.
Published at : 15 Jan 2026 09:12 PM (IST)
Chirag Paswan Nitin Nabin Samrat Choudhary NITISH KUMAR BIHAR NEWS PATNA NEWS

