चिराग पासवान के दही-चूड़ा भोज में पहुंचे कई बड़े नेता, देखें 10 तस्वीरें
Chirag Paswan Dahi-Chura Bhoj: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय में 'दही-चूड़ा भोज' का आयोजन किया. इस दौरान एनडीए के नेताओं का जमावड़ा दिखा.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार (15 जनवरी) को प्रदेश कार्यालय, 1-व्हीलर रोड में ‘दही-चूड़ा भोज’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं ने शिरकत की.
Published at : 15 Jan 2026 09:12 PM (IST)
बिहार
