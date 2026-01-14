एक्सप्लोरर
पटना में तेजप्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में सियासी जुटान, देखें 10 तस्वीरें
Tej Pratap Yadav News: मकर संक्रांति पर तेज प्रताप के आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज ने बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी. इसमें उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित सत्ता-विपक्ष के कई दिग्गज, शामिल हुए.
मकर संक्रांति के अवसर पर तेज प्रताप यादव के घर चूड़ा दही भोज भोज में शामिल हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा. इस दौरान सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच गर्मजोशी देखी गई.
Published at : 14 Jan 2026 06:09 PM (IST)
बिहार
