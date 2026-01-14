हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पटना में तेजप्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में सियासी जुटान, देखें 10 तस्वीरें

पटना में तेजप्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में सियासी जुटान, देखें 10 तस्वीरें

Tej Pratap Yadav News: मकर संक्रांति पर तेज प्रताप के आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज ने बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी. इसमें उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित सत्ता-विपक्ष के कई दिग्गज, शामिल हुए.

By : किशन कुमार  | Updated at : 14 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Tej Pratap Yadav News: मकर संक्रांति पर तेज प्रताप के आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज ने बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी. इसमें उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित सत्ता-विपक्ष के कई दिग्गज, शामिल हुए.

मकर संक्रांति के अवसर पर तेज प्रताप यादव के घर चूड़ा दही भोज भोज में शामिल हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा. इस दौरान सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच गर्मजोशी देखी गई.

मकर संक्रांति के अवसर पर तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक साथ बैठकर दही-चूड़ा का लुत्फ उठाया
मकर संक्रांति के अवसर पर तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक साथ बैठकर दही-चूड़ा का लुत्फ उठाया
इस भोज में नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेज प्रताप यादव के आवास पहुंचकर मकर संक्रांति के पारंपरिक भोज का आनंद लिया.
इस भोज में नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेज प्रताप यादव के आवास पहुंचकर मकर संक्रांति के पारंपरिक भोज का आनंद लिया.
Published at : 14 Jan 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Makar Sankranti Tej Pratap Yadav BIhar Politics BIHAR NEWS

Embed widget