हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारदानापुर-बिहटा ऐलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर-दिघवारा पुल के निर्माण का CM नीतीश ने लिया जायजा, देखिए तस्वीरें

दानापुर-बिहटा ऐलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर-दिघवारा पुल के निर्माण का CM नीतीश ने लिया जायजा, देखिए तस्वीरें

Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने कहा कि हम लगातार इस परियोजना का निरीक्षण करते रहे हैं और समय-समय पर इसके संबंध में सुझाव देते रहे हैं. कार्य को जल्द से जल्द से पूर्ण करें.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 26 Nov 2025 03:51 PM (IST)
Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने कहा कि हम लगातार इस परियोजना का निरीक्षण करते रहे हैं और समय-समय पर इसके संबंध में सुझाव देते रहे हैं. कार्य को जल्द से जल्द से पूर्ण करें.

जायजा लेने निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

1/8
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार (26 नवंबर, 2025) को दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार (26 नवंबर, 2025) को दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया.
2/8
मुख्यमंत्री ने दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली. इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है.
मुख्यमंत्री ने दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली. इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है.
3/8
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से बिहटा से कोईलवर तक यातायात सुगम होगा. पटना शहर को एनएच-922 और कोईलवर पुल से जोड़ने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से बिहटा से कोईलवर तक यातायात सुगम होगा. पटना शहर को एनएच-922 और कोईलवर पुल से जोड़ने में मदद मिलेगी.
4/8
यह एनएच-922 को रिंग रोड (कन्हौली मोड़) एनएच-139 को एम्स गोलंबर से जोड़नेवाले एक महत्वपूर्ण फीडर कॉरिडोर के रूप में कार्य करेगा. इस परियोजना के तहत बिहटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए विशेष कनेक्टिविटी मिलेगी.
यह एनएच-922 को रिंग रोड (कन्हौली मोड़) एनएच-139 को एम्स गोलंबर से जोड़नेवाले एक महत्वपूर्ण फीडर कॉरिडोर के रूप में कार्य करेगा. इस परियोजना के तहत बिहटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए विशेष कनेक्टिविटी मिलेगी.
5/8
नीतीश कुमार ने कहा कि हम लगातार इस परियोजना का निरीक्षण करते रहे हैं और समय-समय पर इसके संबंध में सुझाव देते रहे हैं. कार्य को जल्द से जल्द से पूर्ण करें.
नीतीश कुमार ने कहा कि हम लगातार इस परियोजना का निरीक्षण करते रहे हैं और समय-समय पर इसके संबंध में सुझाव देते रहे हैं. कार्य को जल्द से जल्द से पूर्ण करें.
6/8
इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया. इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं.
इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया. इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं.
7/8
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल के उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां पर जेपी गंगा पथ की कनेक्टिविटी शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल से होगी.
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल के उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां पर जेपी गंगा पथ की कनेक्टिविटी शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल से होगी.
8/8
मुख्यमंत्री ने कहा कि शेरपुर-दिघवारा परियोजना के पूर्ण होने से पटना शहर पर यातायात का बोझ कम होगा साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था और सुदृढ़ एवं सुगम होगी. उन्होंने कहा कि छपरा, सीवान, गोपालगंज और हाजीपुर की ओर जानेवाले लोगों को अब पटना शहर से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्यवासियों को एक जगह से दूसरे जगह जाने का वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शेरपुर-दिघवारा परियोजना के पूर्ण होने से पटना शहर पर यातायात का बोझ कम होगा साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था और सुदृढ़ एवं सुगम होगी. उन्होंने कहा कि छपरा, सीवान, गोपालगंज और हाजीपुर की ओर जानेवाले लोगों को अब पटना शहर से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्यवासियों को एक जगह से दूसरे जगह जाने का वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा.
Published at : 26 Nov 2025 03:49 PM (IST)
Bihar CM Nitish Kumar Nitish Kumar BIHAR NEWS Danapur-Bihta Elevated Corridor Sherpur-Dighwara Bridge

बिहार फोटो गैलरी

