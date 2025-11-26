दानापुर-बिहटा ऐलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर-दिघवारा पुल के निर्माण का CM नीतीश ने लिया जायजा, देखिए तस्वीरें

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेरपुर-दिघवारा परियोजना के पूर्ण होने से पटना शहर पर यातायात का बोझ कम होगा साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था और सुदृढ़ एवं सुगम होगी. उन्होंने कहा कि छपरा, सीवान, गोपालगंज और हाजीपुर की ओर जानेवाले लोगों को अब पटना शहर से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्यवासियों को एक जगह से दूसरे जगह जाने का वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा.