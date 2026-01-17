हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी

T20 World Cup 2026: बांग्लादेश चाहता है कि उनके टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए, जो बहुत मुश्किल है. इसी को लेकर आईसीसी के 2 अधिकारी बीसीबी से बात करने ढाका जाने वाले थे.

17 Jan 2026 03:36 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश अड़ा हुआ है कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए, जो भारत के साथ टूर्नामेंट का सह-मेजबान है. हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने में अब करीब 20 दिन ही बचे हैं, ऐसे में रीशेड्यूल आसान नहीं है. इसी बाबत आईसीसी के 2 बड़े अधिकारी आज बीसीबी से बात करने ढाका जाने वाले थे, लेकिन भारतीय मूल के एक अधिकारी को बांग्लादेश ने वीजा नहीं दिया. इस वजह से आईसीसी का एक ही अधिकारी ढाका जा सका.

आईसीसी के दो अधिकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत करने के लिए ढाका जाने वाले थे, लेकिन बांग्लादेश ने इसमें भी अड़चन पैदा कर दी. उन्होंने आईसीसी के एक अधिकारी को वीजा नहीं दिया, जो भारतीय मूल का था. 

BDNews24 के मुताबिक आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट और सिक्योरिटी प्रमुख एंड्रयू एफग्रेव अकेले ढाका पहुंचे. हालांकि उनके साथ एक अधिकारी को और जाना था, लेकिन भारतीय मूल के उस अधिकारी को वीजा देने में बांग्लादेश ने देरी की. जबकि मीटिंग पहले से तय थी, इसलिए सिर्फ एंड्रयू ही ढाका गए.

ICC अधिकारी BCB को समझाएंगे

आईसीसी का बांग्लादेश जाने का उद्देश्य मामले को शांत करना है. रिपोर्ट के अनुसार एफ़ग्रेव से एक विस्तृत सुरक्षा योजना पेश कर सकते हैं. इसमें बताया जाएगा कि बांग्लादेश टीम को भारत में कैसे सुरक्षित रखा जाएगा और आईसीसी को क्यों लगता है कि भारत में टीम को कोई खतरा नहीं है. बता दें कि आईसीसी अधिकारी सिर्फ बीसीबी अधिकारियों से ही नहीं, बल्कि युवा और खेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे.

भारत क्यों नहीं आना चाहता बांग्लादेश?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के ग्रुप मैच भारत में तय हैं. शुरूआती 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स और आखिरी ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े में होना है. बांग्लादेश में 2 हिन्दू युवकों की ह्त्या के विरोध में भारत में कई लोगों ने केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान का विरोध किया. बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि मुस्ताफिज़ुर को रिलीज कर दें, फ्रेंचाइजी ने ऐसा ही किया. इसके बाद बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी और बीसीबी ने आईसीसी को बताया कि वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगा. बांग्लादेश ने अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश का शेड्यूल

  • शनिवार, 7 फरवरी- बनाम वेस्टइंडीज (ईडन गार्डन्स, कोलकाता)
  • सोमवार, 9 फरवरी- बनाम इटली (ईडन गार्डन्स, कोलकाता)
  • शनिवार, 14 फरवरी- बनाम इंग्लैंड (ईडन गार्डन्स, कोलकाता)
  • मंगलवार, 17 फरवरी- बनाम नेपाल (वानखड़े, मुंबई)

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं.
Embed widget