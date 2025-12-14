एक्सप्लोरर
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने बताया आगे का एजेंडा, पटना में फूटे पटाखे | तस्वीरें
New BJP President Nitin Nabin: नितिन नबीन ने जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया है. वादा किया है कि वे सबको साथ लेकर चलेंगे.
नितिन नबीन और पटना में जश्न की तस्वीर
Published at : 14 Dec 2025 09:58 PM (IST)
Tags :JP Nadda Nitin Nabin Patna BIHAR NEWS
