359th Prakash Parv: प्रकाशोत्सव से पहले पटना में निकली प्रभातफेरी, करतब देख लोग हैरान | तस्वीरें
359th Prakash Parv: प्रकाश पर्व को लेकर तीन दिन (25 से 27 दिसंबर) तक अलग-अलग कार्यक्रम होना है. आज (बुधवार) पहला दिन है. बढ़ते ठंड के बीच भारी संख्या में सिख श्रद्धालु पटना पहुंचे हैं.
करतब देखने के लिए लगी भीड़
Published at : 25 Dec 2025 12:36 PM (IST)
Tags :Patna BIHAR NEWS 359th Prakash Parv
