हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहार359th Prakash Parv: प्रकाशोत्सव से पहले पटना में निकली प्रभातफेरी, करतब देख लोग हैरान | तस्वीरें

359th Prakash Parv: प्रकाशोत्सव से पहले पटना में निकली प्रभातफेरी, करतब देख लोग हैरान | तस्वीरें

359th Prakash Parv: प्रकाश पर्व को लेकर तीन दिन (25 से 27 दिसंबर) तक अलग-अलग कार्यक्रम होना है. आज (बुधवार) पहला दिन है. बढ़ते ठंड के बीच भारी संख्या में सिख श्रद्धालु पटना पहुंचे हैं.

By : परमानंद सिंह  | Updated at : 25 Dec 2025 12:37 PM (IST)
359th Prakash Parv: प्रकाश पर्व को लेकर तीन दिन (25 से 27 दिसंबर) तक अलग-अलग कार्यक्रम होना है. आज (बुधवार) पहला दिन है. बढ़ते ठंड के बीच भारी संख्या में सिख श्रद्धालु पटना पहुंचे हैं.

करतब देखने के लिए लगी भीड़

1/8
गुरु गोबिंद सिंह महाराज की 359वीं जयंती को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. आज (25 दिसंबर) से लेकर 27 दिसंबर तक अलग-अलग कार्यक्रम होना है.
गुरु गोबिंद सिंह महाराज की 359वीं जयंती को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. आज (25 दिसंबर) से लेकर 27 दिसंबर तक अलग-अलग कार्यक्रम होना है.
2/8
गुरुवार को पहले दिन बड़ी प्रभातफेरी तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा से अल सुबह निकली. प्रभातफेरी मारूफगंज, मोर्चा रोड, पटना साहिब स्टेशन, सिटी चौक होते हुए पुनः गुरुद्वारा पहुंची. इसमें हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया.
गुरुवार को पहले दिन बड़ी प्रभातफेरी तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा से अल सुबह निकली. प्रभातफेरी मारूफगंज, मोर्चा रोड, पटना साहिब स्टेशन, सिटी चौक होते हुए पुनः गुरुद्वारा पहुंची. इसमें हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया.
Published at : 25 Dec 2025 12:36 PM (IST)
Tags :
Patna BIHAR NEWS 359th Prakash Parv

