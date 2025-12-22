हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PM मोदी-अमित शाह से मिले नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, देखें मुलाकात की खास तस्वीरें

PM मोदी-अमित शाह से मिले नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, देखें मुलाकात की खास तस्वीरें

Nitish Kumar Met PM Modi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (22 दिसंबर) को पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की है. उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सम्राट चौधरी भी नजर आए.

By : फियाज उल मुस्तफा  | Updated at : 22 Dec 2025 06:05 PM (IST)
Nitish Kumar Met PM Modi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (22 दिसंबर) को पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की है. उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सम्राट चौधरी भी नजर आए.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब विवाद के बीच सोमवार (22 दिसंबर) को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. राजनीतिक रूप से यह अहम मुलाकात मानी जा रही है.

1/7
इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. तीनों नेता एक साथ प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे.
इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. तीनों नेता एक साथ प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे.
2/7
यह मुलाकात इस लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि, हाल ही में बिहार में भाजपा ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जैसे नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है.
यह मुलाकात इस लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि, हाल ही में बिहार में भाजपा ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जैसे नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है.
Published at : 22 Dec 2025 06:05 PM (IST)
NARENDRA MODI NITISH KUMAR BIHAR NEWS AMIT SHAH

