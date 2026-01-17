मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे CM योगी, बोले- काशी को बदनाम करने की साजिश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शनिवार (17 जनवरी 2026) को वाराणसी दौरे पर पहुंचे. योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा बेहद अहम रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर सबसे विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, यहां उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर पूजा आराधना की.

वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ की पूजा आराधना करने के बाद काल भैरव मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना की. मुख्यमंत्री का वाराणसी दौरा बेहद अहम है, वह यहां मणिकर्णिका घाट का स्थलीय निरीक्षण करेंगे.

काशी को मिली वैश्विक पहचान- योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां प्रेस से बातचीत में कहा, काशी अविनाशी है, हर सनातनी काशी के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है. आज काशी को वैश्विक पहचान मिली है. पिछले 11 साल में काशी का विकास हुआ है. काशी का प्रतिनिधितत्व देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करते है.

काशी में चल रहीं कई परियोजनाएं- योगी आदित्यनाथ

वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि, काशी के विकास के लिये कई परियोजना चल रही है, काशी में समग्र विकास की परियोजना चल रही है. काशी में नये-नये संस्थान खुल रहे है. वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट में चल रहे प्रोजेक्ट के बीच योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ लोग काशी के विरासत को सदैव बदनाम करते है, कुछ लोग काशी को लेकर लगातार साजिश रचते है. काशी को लेकर लगातार साजिश हो रही है. आज काशी आने में किसी को भय नहीं है. आज काशी में किसी से भेदभाव नहीं होता है.

2014 से पहले खराब थी काशी की स्थिति- योगी

उन्होंने कहा कि, 2014 से पहले काशी की घाट की स्थिती खराब थी देश का सबसे बडा नमो घाट आज काशी के अंदर है. काशी में काशी विश्वनाथ धाम का काशी में गंगाजल स्नान करने लायक नहीं था, आज आप काशी में स्नान कर सकते है. आज काशी की सभी सड़कें फोरलेन से जुडी है. काशी में आज जाम नहीं लगता है. काशी में देश के अलग-अलग ट्रेन की सेवा है.

'काशी में रोजगार के आए नए अवसर'

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि, काशी का देश के जीडीपी में योगदान है. काशी में रोजगार के नये अवसर आये है. गत वर्ष में 11 करोड़ लोगों ने काशी के विकास को देखा. 2014 से पहले काशी की क्या स्थिती थी यह किसी से छुपा नहीं है.

उन्होंने कहा कि, मणिकर्णिका घाट के लिये एक कार्यक्रम का काम हो रहा सीएसआर के पैसा से हो रहा है. सरकारी पैसे से नहीं हो रहा है. मणिकर्णिका घाट को लेकर बदनाम किया जा रहा है, प्रलाप किया जा रहा है. सनातन घर्म में अंतिम संस्कार होता है.

उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर लोग अंतिम संस्कार करने आते है. कोई अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मान से नहीं दे पाते है. अहिल्याबाई होल्कर को कांग्रेस पार्टी ने कभी सम्मान नहीं दिया कुछ लोग विकास में बाधा पहुंचा रहे है. काशी को लेकर अनगल बयानबाजी कर रही है.