एक्सप्लोरर
बेदखल किए जाने के बाद पहली बार घर आए तेज लालू के लाल तेज प्रताप, लालू-राबड़ी और तेजस्वी के साथ तस्वीरें
Tej Pratap Yadav: मकर संक्रांति के अवसर पर तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के आवास पहुंचे. उन्होंने वहां पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव को दही-चूड़ा भोज के लिए आमंत्रण दिया.
तेज प्रताप यादव
1/5
2/5
Published at : 14 Jan 2026 11:30 AM (IST)
Tags :Makar Sakranti BIHAR NEWS
बिहार
5 Photos
बेदखल किए जाने के बाद पहली बार घर आए तेज लालू के लाल तेज प्रताप, लालू-राबड़ी और तेजस्वी के साथ तस्वीरें
बिहार
8 Photos
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने बताया आगे का एजेंडा, पटना में फूटे पटाखे | तस्वीरें
बिहार
8 Photos
कौन कहता है उम्र हो गई! सुबह-सुबह विभागों के निरीक्षण में निकले नीतीश कुमार, मची खलबली!
बिहार
8 Photos
दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर-दिघवारा पुल के निर्माण का CM नीतीश ने लिया जायजा, देखिए तस्वीरें
बिहार
7 Photos
सोशल मीडिया पर गाली-गलौज की तो होगी कार्रवाई, कैदियों के लिए भी नियम, एक्शन में सम्राट चौधरी
बिहार
8 Photos
सोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तैयारी, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: वोटर ID नहीं है तो ये 12 दस्तावेज भी आ जाएंगे काम, जानिए मतदान से जुड़ी जरूरी बातें
क्रिकेट
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, हाइट कम लेकिन हुनर सबसे ऊंचा!
ओटीटी
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
Advertisement
बिहार
5 Photos
बेदखल किए जाने के बाद पहली बार घर आए तेज लालू के लाल तेज प्रताप, लालू-राबड़ी और तेजस्वी के साथ तस्वीरें
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion