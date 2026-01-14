बेदखल किए जाने के बाद पहली बार घर आए तेज लालू के लाल तेज प्रताप, लालू-राबड़ी और तेजस्वी के साथ तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारबेदखल किए जाने के बाद पहली बार घर आए तेज लालू के लाल तेज प्रताप, लालू-राबड़ी और तेजस्वी के साथ तस्वीरें

Tej Pratap Yadav: मकर संक्रांति के अवसर पर तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के आवास पहुंचे. उन्होंने वहां पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव को दही-चूड़ा भोज के लिए आमंत्रण दिया.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 14 Jan 2026 11:30 AM (IST)
तेज प्रताप यादव

1/5
मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. जहां राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव से मिलने, उनके बड़े बेटे और पूर्व मंत्री रह चुके तेज प्रसाद यादव पहुंचे. यह मुलाकात 10 सर्कुलर रोड स्थित, राबड़ी देवी आवास पर हुई. यहां उन्होंने पूरे परिवार से मिलते हुए दही-चूड़े के भोज का आमंत्रण दिया.
2/5
पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने अपनी मां रबड़ी देवी से मुलाकात की. उन्होंने पैर छूकर अपनी मां के आशीर्वाद लिए और अपने आवास पर आयोजित ऐतिहासिक दही-चूड़ा भोज का आमंत्रण पत्र दिया. लालू यादव की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप इतने बड़े स्तर पर भोज कर रहे हैं.
Published at : 14 Jan 2026 11:30 AM (IST)
Makar Sakranti BIHAR NEWS

बिहार फोटो गैलरी

