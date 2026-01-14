बेदखल किए जाने के बाद पहली बार घर आए तेज लालू के लाल तेज प्रताप, लालू-राबड़ी और तेजस्वी के साथ तस्वीरें

मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. जहां राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव से मिलने, उनके बड़े बेटे और पूर्व मंत्री रह चुके तेज प्रसाद यादव पहुंचे. यह मुलाकात 10 सर्कुलर रोड स्थित, राबड़ी देवी आवास पर हुई. यहां उन्होंने पूरे परिवार से मिलते हुए दही-चूड़े के भोज का आमंत्रण दिया.