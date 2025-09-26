हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ

कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ

Abhishek Sharma Net Worth: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. वहीं फैंस अब उनकी नेटवर्थ जानने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Sep 2025 03:33 PM (IST)
Abhishek Sharma Net Worth: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. वहीं फैंस अब उनकी नेटवर्थ जानने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

अभिषेक शर्मा

1/6
एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस वजह से पूरे एशिया कप में छाए हुए हैं.
एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस वजह से पूरे एशिया कप में छाए हुए हैं.
2/6
2025 एशिया कप में अब तक अभिषेक शर्मा तीन तूफानी अर्धशतक लगा चुके हैं. उन्होंने ओमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ फिफ्टी जड़ी हैं.
2025 एशिया कप में अब तक अभिषेक शर्मा तीन तूफानी अर्धशतक लगा चुके हैं. उन्होंने ओमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ फिफ्टी जड़ी हैं.
3/6
पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक ने करीब 208 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वहीं अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर हैं. वह टूर्नामेंट में अब तक 17 छक्के मार चुके हैं.
पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक ने करीब 208 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वहीं अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर हैं. वह टूर्नामेंट में अब तक 17 छक्के मार चुके हैं.
4/6
अभिषेक शर्मा पूरे साल की सबसे बड़ी कमाई IPL से करते हैं. वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए IPL में खेलते हैं. हैदराबाद उन्हें आईपीएल 2025 में 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.
अभिषेक शर्मा पूरे साल की सबसे बड़ी कमाई IPL से करते हैं. वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए IPL में खेलते हैं. हैदराबाद उन्हें आईपीएल 2025 में 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.
5/6
अभिषेक शर्मा को BCCI के द्वारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ग्रेड-C प्राप्त है, जिससे उन्हें सालना 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी सालाना लाखों रुपये कमाते हैं.
अभिषेक शर्मा को BCCI के द्वारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ग्रेड-C प्राप्त है, जिससे उन्हें सालना 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी सालाना लाखों रुपये कमाते हैं.
6/6
अभिषेक शर्मा काफी लक्जरी लाइफ जीते हैं. उनके पास कई लक्जरी गाड़ियां और घड़ियां हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक शर्मा की कुल नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपये की है.
अभिषेक शर्मा काफी लक्जरी लाइफ जीते हैं. उनके पास कई लक्जरी गाड़ियां और घड़ियां हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक शर्मा की कुल नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपये की है.
Published at : 26 Sep 2025 03:33 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Asia Cup Asia Cup 2025

Photo Gallery

View More
Embed widget