सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!

ऋषभ पंत एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन वह पिछले कई समय से इंजरी से जूझ रहे हैं. इस कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं चुना गया. वैसे भी पंत अब टेस्ट में पहली पसंद है लेकिन उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट में पहली पसंद नहीं माना जाता. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में ध्रुव जुरेल और केएल राहुल बतौर विकेट कीपर शामिल हैं. राहुल से विकेट कीपिंग करवाई जा सकती है, ध्रुव भी अगर मिले मौकों को भुनाते हैं तो पंत की वनडे टीम में जगह मुश्किल हो जाएगी. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में ध्रुव ने विकेट कीपिंग से प्रभावित किया.