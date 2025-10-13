हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!

सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!

ODI World Cup 2027: दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर 2027 ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे. विराट कोहली-रोहित शर्मा समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है.

By : शिवम  | Updated at : 13 Oct 2025 11:15 AM (IST)
ODI World Cup 2027: दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर 2027 ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे. विराट कोहली-रोहित शर्मा समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है.

इन 5 खिलाड़ियों का 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना मुश्किल

1/6
विराट कोहली पिछले साल टी20 और इस साल टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. अब वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं, वह 19 अक्टूबर को क्रिकेट मैदान पर नजर आएंगे जब पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होगी. 2027 वर्ल्ड कप तक कोहली 38-39 साल के हो जाएंगे, हालांकि वह अभी भी काफी फिट हैं लेकिन उनके तब तक खेलने पर संशय बरकरार है. रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए कहा गया है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका प्रदर्शन उनके भविष्य को तय कर सकता है.
विराट कोहली पिछले साल टी20 और इस साल टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. अब वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं, वह 19 अक्टूबर को क्रिकेट मैदान पर नजर आएंगे जब पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होगी. 2027 वर्ल्ड कप तक कोहली 38-39 साल के हो जाएंगे, हालांकि वह अभी भी काफी फिट हैं लेकिन उनके तब तक खेलने पर संशय बरकरार है. रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए कहा गया है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका प्रदर्शन उनके भविष्य को तय कर सकता है.
2/6
रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा को भी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए कहा गया है. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उन्हें वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया, वह भी सिर्फ इसी फॉर्मेट में खेलते हैं. रोहित टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं. रोहित की फिटनेस पर भी अक्सर सवाल उठते हैं. वह वर्ल्ड कप 2027 तक 40 साल के हो जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया दौरा पर उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, इसके आधार पर उनका भविष्य तय हो सकता है.
रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा को भी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए कहा गया है. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उन्हें वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया, वह भी सिर्फ इसी फॉर्मेट में खेलते हैं. रोहित टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं. रोहित की फिटनेस पर भी अक्सर सवाल उठते हैं. वह वर्ल्ड कप 2027 तक 40 साल के हो जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया दौरा पर उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, इसके आधार पर उनका भविष्य तय हो सकता है.
3/6
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 2027 वर्ल्ड कप तक 37 साल के होंगे, लेकिन उनकी इंजरी ने उनके भविष्य पर सवाल उठाए हैं. पिछले कई समय से शमी जसप्रीत बुमराह के साथ टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज रहे, लेकिन इंजरी के कारण उन्हें कई दौरों से बाहर ही रहना पड़ा. उन्हें तो बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी नहीं चुना, वह रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे. शमी कह चुके हैं कि वह अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट नए तेज गेंदबाजों को तैयार कर रही है.
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 2027 वर्ल्ड कप तक 37 साल के होंगे, लेकिन उनकी इंजरी ने उनके भविष्य पर सवाल उठाए हैं. पिछले कई समय से शमी जसप्रीत बुमराह के साथ टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज रहे, लेकिन इंजरी के कारण उन्हें कई दौरों से बाहर ही रहना पड़ा. उन्हें तो बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी नहीं चुना, वह रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे. शमी कह चुके हैं कि वह अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट नए तेज गेंदबाजों को तैयार कर रही है.
4/6
रवींद्र जडेजा की फिटनेस कमाल की है, वह बल्लेबाजी, गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. लेकिन उन्होंने भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह 2024 वर्ल्ड कप के बाद टी20 से संन्यास ले लिया था. जडेजा आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे में वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चयनकर्ताओं का फोकस अब वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल पर ज्यादा है.
रवींद्र जडेजा की फिटनेस कमाल की है, वह बल्लेबाजी, गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. लेकिन उन्होंने भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह 2024 वर्ल्ड कप के बाद टी20 से संन्यास ले लिया था. जडेजा आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे में वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चयनकर्ताओं का फोकस अब वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल पर ज्यादा है.
5/6
ऋषभ पंत एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन वह पिछले कई समय से इंजरी से जूझ रहे हैं. इस कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं चुना गया. वैसे भी पंत अब टेस्ट में पहली पसंद है लेकिन उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट में पहली पसंद नहीं माना जाता. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में ध्रुव जुरेल और केएल राहुल बतौर विकेट कीपर शामिल हैं. राहुल से विकेट कीपिंग करवाई जा सकती है, ध्रुव भी अगर मिले मौकों को भुनाते हैं तो पंत की वनडे टीम में जगह मुश्किल हो जाएगी. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में ध्रुव ने विकेट कीपिंग से प्रभावित किया.
ऋषभ पंत एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन वह पिछले कई समय से इंजरी से जूझ रहे हैं. इस कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं चुना गया. वैसे भी पंत अब टेस्ट में पहली पसंद है लेकिन उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट में पहली पसंद नहीं माना जाता. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में ध्रुव जुरेल और केएल राहुल बतौर विकेट कीपर शामिल हैं. राहुल से विकेट कीपिंग करवाई जा सकती है, ध्रुव भी अगर मिले मौकों को भुनाते हैं तो पंत की वनडे टीम में जगह मुश्किल हो जाएगी. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में ध्रुव ने विकेट कीपिंग से प्रभावित किया.
6/6
ऑस्ट्रेलिया दौरे से शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी भी संभालेंगे, वह टेस्ट के भी कप्तान हैं. वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए चयनकर्ता शुभमन गिल को कप्तान के रूप में देख रहे हैं, उन्हें इसके लिए तैयार किया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा.
ऑस्ट्रेलिया दौरे से शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी भी संभालेंगे, वह टेस्ट के भी कप्तान हैं. वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए चयनकर्ता शुभमन गिल को कप्तान के रूप में देख रहे हैं, उन्हें इसके लिए तैयार किया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा.
Published at : 13 Oct 2025 11:15 AM (IST)
Ravindra Jadeja Mohammad Shami VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS ODI INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL ODI World Cup 2027

प्राइवेसी पॉलिसी

