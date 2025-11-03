एक्सप्लोरर
टीम इंडिया का अनोखा सेलिब्रेशन, कोच से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों ने उठाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी, विक्ट्री परेड की तस्वीरें वायरल
Team India Celebration After Women's World Cup Win: भारतीय महिला टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया है. ट्रॉफी हासिल करने के बाद भारत की बेटियों ने जीत को एक खास अंदाज में सेलिब्रेट किया.
भारत की महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. वीमेंस क्रिकेट के इतिहास में भारत ने पहला आईसीसी खिताब अपने नाम किया है.
Published at : 03 Nov 2025 08:11 AM (IST)
