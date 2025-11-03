हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीम इंडिया का अनोखा सेलिब्रेशन, कोच से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों ने उठाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी, विक्ट्री परेड की तस्वीरें वायरल

टीम इंडिया का अनोखा सेलिब्रेशन, कोच से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों ने उठाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी, विक्ट्री परेड की तस्वीरें वायरल

Team India Celebration After Women's World Cup Win: भारतीय महिला टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया है. ट्रॉफी हासिल करने के बाद भारत की बेटियों ने जीत को एक खास अंदाज में सेलिब्रेट किया.

By : साक्षी गुप्ता  | Updated at : 03 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Team India Celebration After Women's World Cup Win: भारतीय महिला टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया है. ट्रॉफी हासिल करने के बाद भारत की बेटियों ने जीत को एक खास अंदाज में सेलिब्रेट किया.

भारत की महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. वीमेंस क्रिकेट के इतिहास में भारत ने पहला आईसीसी खिताब अपने नाम किया है.

1/9
टीम इंडिया ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया.
टीम इंडिया ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया.
2/9
भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैदान पर खूब एंजॉय किया और विक्ट्री परेड निकाली.
भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैदान पर खूब एंजॉय किया और विक्ट्री परेड निकाली.
3/9
भारतीय टीम ने पूरे मैदान में घूम-घूमकर नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में टीम को सपोर्ट करने आए फैंस का शुक्रिया कहा.
भारतीय टीम ने पूरे मैदान में घूम-घूमकर नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में टीम को सपोर्ट करने आए फैंस का शुक्रिया कहा.
4/9
भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया की दिग्गज खिलाड़ियों को उनके हाथ में ट्रॉफी सौंपी, जिनका सपना भी कभी भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना था.
भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया की दिग्गज खिलाड़ियों को उनके हाथ में ट्रॉफी सौंपी, जिनका सपना भी कभी भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना था.
5/9
हरमनप्रीत कौर ने भारत की पर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के हाथ में भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी दी. झूलन गोस्वामी ट्रॉफी हाथ में लेते ही भावुक हो गईं और हरमन को गले से लगा लिया.
हरमनप्रीत कौर ने भारत की पर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के हाथ में भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी दी. झूलन गोस्वामी ट्रॉफी हाथ में लेते ही भावुक हो गईं और हरमन को गले से लगा लिया.
6/9
वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर टीम इंडिया, भारत की पूर्व क्रिकेटर मिताली राज के पास पहुंची. टीम ने मिताली राज के हाथ में ट्रॉफी दी. मिताली ने ट्रॉफी को हाथ में लेकर सेलिब्रेट किया.
वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर टीम इंडिया, भारत की पूर्व क्रिकेटर मिताली राज के पास पहुंची. टीम ने मिताली राज के हाथ में ट्रॉफी दी. मिताली ने ट्रॉफी को हाथ में लेकर सेलिब्रेट किया.
7/9
भारत की इस जीत में टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार का काफी बड़ा योगदान रहा. हरमनप्रीत कौर ने फाइनल जीतने के बाद कोच के पैर छुए और वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी हाथ में सौंपी.
भारत की इस जीत में टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार का काफी बड़ा योगदान रहा. हरमनप्रीत कौर ने फाइनल जीतने के बाद कोच के पैर छुए और वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी हाथ में सौंपी.
8/9
भारत की इस जीत को कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने साथ में सेलिब्रेट किया. दोनों ने तिरंगा ओढ़कर फोटोशूट कराया.
भारत की इस जीत को कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने साथ में सेलिब्रेट किया. दोनों ने तिरंगा ओढ़कर फोटोशूट कराया.
9/9
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारत की ओपनिंग बल्लेबाज प्रतिका रावल चोटिल हो गई थीं. प्रतिका ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया की जीत पर प्रतिका भी व्हीलचेयर से खड़े होकर नाचती नजर आईं.
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारत की ओपनिंग बल्लेबाज प्रतिका रावल चोटिल हो गई थीं. प्रतिका ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया की जीत पर प्रतिका भी व्हीलचेयर से खड़े होकर नाचती नजर आईं.
Published at : 03 Nov 2025 08:11 AM (IST)
Jhulan Goswami Mitali Raj BCCI Women's World Cup HARMANPREET KAUR TEAM INDIA

