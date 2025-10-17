छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय

न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज क्रूगर वान विक का कद 4 फुट 9 इंच है. क्रूगर क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटे कद के खिलाड़ियों में से एक हैं. दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और वह केवल 9 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 341 रन बनाए थे.