छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय

एक्सप्लोरर
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
क्रिकेट में जहां लंबे गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है, वहीं छोटे कद के बल्लेबाजों का भी बोल बाला रहा है. आज हम 5 छोटे कद के बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे और एक बल्लेबाज का तो कद 5 फुट से भी कम है.
इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में छोटे कद के बल्लेबाजों का बोल बाला रहा है. इस लिस्ट में हमने ऐसे ही 5 बल्लेबाजों के बारे में बताया है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 17 Oct 2025 06:56 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
क्रिकेट
6 Photos
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
क्रिकेट
7 Photos
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की 7 दिलकश तस्वीरें, बोल्डनेस में हॉलीवुड एक्ट्रेस भी फेल
क्रिकेट
6 Photos
महिला वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीमों की लिस्ट, जानें भारत कितनी बार बना विश्व विजेता?
क्रिकेट
8 Photos
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
क्रिकेट
6 Photos
वनडे में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान, लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी
क्रिकेट
6 Photos
एमएस धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच कब खेला? एक रन आउट ने तोड़ा था टीम इंडिया का सपना
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion