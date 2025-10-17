हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय

छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय

क्रिकेट में जहां लंबे गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है, वहीं छोटे कद के बल्लेबाजों का भी बोल बाला रहा है. आज हम 5 छोटे कद के बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे और एक बल्लेबाज का तो कद 5 फुट से भी कम है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Oct 2025 06:56 PM (IST)
क्रिकेट में जहां लंबे गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है, वहीं छोटे कद के बल्लेबाजों का भी बोल बाला रहा है. आज हम 5 छोटे कद के बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे और एक बल्लेबाज का तो कद 5 फुट से भी कम है.

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में छोटे कद के बल्लेबाजों का बोल बाला रहा है. इस लिस्ट में हमने ऐसे ही 5 बल्लेबाजों के बारे में बताया है.

1/6
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का कद 5 फुट 5 इंच है. उनका कद अन्य खिलाड़ियों की तुलना में कम था, लेकिन सचिन ने अपने 24 साल के लंबे इंटरनेशनल करियर में 34,000 से ज्यादा रन और सबसे ज्यादा 100 शतक बनाए हैं.
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का कद 5 फुट 5 इंच है. उनका कद अन्य खिलाड़ियों की तुलना में कम था, लेकिन सचिन ने अपने 24 साल के लंबे इंटरनेशनल करियर में 34,000 से ज्यादा रन और सबसे ज्यादा 100 शतक बनाए हैं.
2/6
लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर सुनील गावस्कर का कद भी 5 फुट 5 इंच है. फिर भी गावस्कर ने अपने इंटरनेशनल करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और वे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे.
लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर सुनील गावस्कर का कद भी 5 फुट 5 इंच है. फिर भी गावस्कर ने अपने इंटरनेशनल करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और वे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे.
3/6
दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट के कप्तान टेम्बा बावुमा का कद 5 फुट 4 इंच है. वहीं बावुमा टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले ब्लैक अफ्रीकी क्रिकेटर हैं और वे दक्षिण अफ्रीका के लिए ICC टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले कप्तान भी हैं.
दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट के कप्तान टेम्बा बावुमा का कद 5 फुट 4 इंच है. वहीं बावुमा टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले ब्लैक अफ्रीकी क्रिकेटर हैं और वे दक्षिण अफ्रीका के लिए ICC टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले कप्तान भी हैं.
4/6
भारत के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक गुंडप्पा विश्वनाथ का कद 5 फुट 3 इंच है. उन्होंने अपने 91 टेस्ट मैचों के करियर में 6,000 से ज्यादा रन बनाए और भारत को कई मैचों में जीत दिलाई है.
भारत के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक गुंडप्पा विश्वनाथ का कद 5 फुट 3 इंच है. उन्होंने अपने 91 टेस्ट मैचों के करियर में 6,000 से ज्यादा रन बनाए और भारत को कई मैचों में जीत दिलाई है.
5/6
बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम का कद 5 फुट 3 इंच है. बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज रहीम ने तीनों फॉर्मेट में 12,500 से ज्यादा रन बनाए और बांग्लादेश को कई मैचों में जीत भी दिलाई है.
बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम का कद 5 फुट 3 इंच है. बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज रहीम ने तीनों फॉर्मेट में 12,500 से ज्यादा रन बनाए और बांग्लादेश को कई मैचों में जीत भी दिलाई है.
6/6
न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज क्रूगर वान विक का कद 4 फुट 9 इंच है. क्रूगर क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटे कद के खिलाड़ियों में से एक हैं. दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और वह केवल 9 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 341 रन बनाए थे.
न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज क्रूगर वान विक का कद 4 फुट 9 इंच है. क्रूगर क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटे कद के खिलाड़ियों में से एक हैं. दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और वह केवल 9 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 341 रन बनाए थे.
Published at : 17 Oct 2025 06:56 PM (IST)
Sachin Tendulkar Sunil Gavaskar Mushfiqur Rahim Temba Bavuma Gundappa Viswanath

Embed widget