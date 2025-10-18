हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत

नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत

AUS vs IND ODI Series Photoshoot: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है. इससे पहले दोनों टीमों कप्तान ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Oct 2025 10:26 PM (IST)
AUS vs IND ODI Series Photoshoot: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है. इससे पहले दोनों टीमों कप्तान ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे रविवार, 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तान शुभमन गिल और मिशेल मार्श ने ट्रॉफी के साथ स्वान नदी के किनारे फोटोशूट कराया.

शुभमन गिल पहली बार बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हैं. बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को भारत की वनडे टीम का कप्तान बनाया है.
शुभमन गिल पहली बार बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हैं. बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को भारत की वनडे टीम का कप्तान बनाया है.
ऑस्ट्रेलिया में किसी भी बड़ी सीरीज से पहले दोनों टीमों के कप्तानों का फोटोशूट भी चर्चा का विषय बनता है. इस बार ये फोटोशूट ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में स्वान नदी के पास कराया गया. इस नदी के किनारे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई.
ऑस्ट्रेलिया में किसी भी बड़ी सीरीज से पहले दोनों टीमों के कप्तानों का फोटोशूट भी चर्चा का विषय बनता है. इस बार ये फोटोशूट ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में स्वान नदी के पास कराया गया. इस नदी के किनारे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई.
पर्थ की ये स्वान नदी इंडो-पैसिफिक बॉटलनोज डॉलफिन के मशहूर हैं, जो कि केवल इस जगह पर ही दिखती हैं. इस तरह की डॉलफिन छोटी होती हैं, लेकिन उनके दांत ज्यादा होते हैं.
पर्थ की ये स्वान नदी इंडो-पैसिफिक बॉटलनोज डॉलफिन के मशहूर हैं, जो कि केवल इस जगह पर ही दिखती हैं. इस तरह की डॉलफिन छोटी होती हैं, लेकिन उनके दांत ज्यादा होते हैं.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों के यहां फोटोशूट कराने की वजह कुछ खास नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में इस जगह पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां फोटोशूट कराए जाने की उम्मीद है. इस जगह पर स्वान वैली भी है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों के यहां फोटोशूट कराने की वजह कुछ खास नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में इस जगह पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां फोटोशूट कराए जाने की उम्मीद है. इस जगह पर स्वान वैली भी है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है.
भारत के इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल की कप्तानी में विराट कोहली भी खेलते नजर आएंगे. विराट सात महीने पर भारतीय जर्सी में मैदान पर उतरने वाले हैं.
भारत के इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल की कप्तानी में विराट कोहली भी खेलते नजर आएंगे. विराट सात महीने पर भारतीय जर्सी में मैदान पर उतरने वाले हैं.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे से पहले सभी खिलाड़ी पर्थ में प्रैक्टिस करते नजर आए. वहीं रोहित शर्मा ने भी नेट में खूब प्रैक्टिस की.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे से पहले सभी खिलाड़ी पर्थ में प्रैक्टिस करते नजर आए. वहीं रोहित शर्मा ने भी नेट में खूब प्रैक्टिस की.
Published at : 18 Oct 2025 10:23 PM (IST)
Mitchell Marsh Perth Aus Vs Ind ODI SERIES IND VS AUS SHUBMAN GILL Swan River

Embed widget