एक्सप्लोरर
Ranji Trophy Winners List: रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन
Ranji Trophy Winner List: रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीता है. रणजी ट्रॉफी का पहला सीजन 1934/35 में खेल गया था, इस सीजन में नॉर्थर्न इंडिया को हराकर बॉम्बे ने खिताब जीता था.
रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 15 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Tags :Karnataka MUMBAI INDIA RANJI TROPHY DELHI
क्रिकेट
6 Photos
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
क्रिकेट
7 Photos
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की 7 दिलकश तस्वीरें, बोल्डनेस में हॉलीवुड एक्ट्रेस भी फेल
क्रिकेट
6 Photos
महिला वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीमों की लिस्ट, जानें भारत कितनी बार बना विश्व विजेता?
क्रिकेट
8 Photos
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
क्रिकेट
6 Photos
वनडे में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले टॉप-5 भारतीय कप्तान, लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी
क्रिकेट
6 Photos
एमएस धोनी ने भारत के लिए आखिरी मैच कब खेला? एक रन आउट ने तोड़ा था टीम इंडिया का सपना
क्रिकेट
6 Photos
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion