Ranji Trophy Winners List: रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन

Ranji Trophy Winners List: रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन

Ranji Trophy Winner List: रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीता है. रणजी ट्रॉफी का पहला सीजन 1934/35 में खेल गया था, इस सीजन में नॉर्थर्न इंडिया को हराकर बॉम्बे ने खिताब जीता था.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Ranji Trophy Winner List: रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीता है. रणजी ट्रॉफी का पहला सीजन 1934/35 में खेल गया था, इस सीजन में नॉर्थर्न इंडिया को हराकर बॉम्बे ने खिताब जीता था.

रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता

1/6
रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीता है. मुंबई ने रिकॉर्ड 42 बार रणजीखिताब अपने नाम किया है. मुंबई ने 1958/59 से 1972/72 के बीच लगातार 15 बार चैंपियन बनी थी, जो एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है. मुंबई ने अपना पहला खिताब 1934/35 रणजी के पहले सीजन में जीता, वहीं 42वीं ट्रॉफी 2023/24 के रणजी सीजन में जीती थी.
रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीता है. मुंबई ने रिकॉर्ड 42 बार रणजीखिताब अपने नाम किया है. मुंबई ने 1958/59 से 1972/72 के बीच लगातार 15 बार चैंपियन बनी थी, जो एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है. मुंबई ने अपना पहला खिताब 1934/35 रणजी के पहले सीजन में जीता, वहीं 42वीं ट्रॉफी 2023/24 के रणजी सीजन में जीती थी.
2/6
कर्नाटक रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली दूसरी टीम है. कर्नाटक (पूर्व में मैसूर) अब तक 8 बार चैंपियन बनी है. कर्नाटक ने अपना पहला खिताब 1973/74 के सीजन में जीता, वहीं 8वीं ट्रॉफी 2014/15 के रणजी सीजन में जीती थी.
कर्नाटक रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली दूसरी टीम है. कर्नाटक (पूर्व में मैसूर) अब तक 8 बार चैंपियन बनी है. कर्नाटक ने अपना पहला खिताब 1973/74 के सीजन में जीता, वहीं 8वीं ट्रॉफी 2014/15 के रणजी सीजन में जीती थी.
3/6
दिल्ली रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली तीसरी टीम है. दिल्ली ने अब तक 7 बार खिताब अपने नाम किया है. दिल्ली ने अपना पहला खिताब 1978/79 के सीजन में जीता, वहीं 7वीं ट्रॉफी 2007/08 के रणजी सीजन में जीती थी.
दिल्ली रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली तीसरी टीम है. दिल्ली ने अब तक 7 बार खिताब अपने नाम किया है. दिल्ली ने अपना पहला खिताब 1978/79 के सीजन में जीता, वहीं 7वीं ट्रॉफी 2007/08 के रणजी सीजन में जीती थी.
4/6
बड़ौदा रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली चौथी टीम है. बड़ौदा अब तक 5 बार चैंपियन बनी है. बड़ौदा ने अपना पहला खिताब 1942/43 के सीजन में जीता, वहीं 5वीं ट्रॉफी 2000/01 के रणजी सीजन में जीती थी.
बड़ौदा रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली चौथी टीम है. बड़ौदा अब तक 5 बार चैंपियन बनी है. बड़ौदा ने अपना पहला खिताब 1942/43 के सीजन में जीता, वहीं 5वीं ट्रॉफी 2000/01 के रणजी सीजन में जीती थी.
5/6
मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली पांचवीं टीम हैं. मध्य प्रदेश(पूर्व में होलकर) ने भी 5 बार खिताब अपने नाम किया है. मध्य प्रदेश ने अपना पहला खिताब 1945/46 के सीजन में जीता, वहीं 5वीं ट्रॉफी 2021/22 के रणजी सीजन में जीती थी.
मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली पांचवीं टीम हैं. मध्य प्रदेश(पूर्व में होलकर) ने भी 5 बार खिताब अपने नाम किया है. मध्य प्रदेश ने अपना पहला खिताब 1945/46 के सीजन में जीता, वहीं 5वीं ट्रॉफी 2021/22 के रणजी सीजन में जीती थी.
6/6
विदर्भ, बंगाल, तमिलनाडु/मद्रास, राजस्थान, हैदराबाद, महाराष्ट्र और रेलवे ने 2 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है. वहीं गुजरात, हरियाणा, पंजाब/साउदर्न पंजाब, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक रणजी सीजन की चैंपियन बन पाई है.
विदर्भ, बंगाल, तमिलनाडु/मद्रास, राजस्थान, हैदराबाद, महाराष्ट्र और रेलवे ने 2 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है. वहीं गुजरात, हरियाणा, पंजाब/साउदर्न पंजाब, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक रणजी सीजन की चैंपियन बन पाई है.
Published at : 15 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Karnataka MUMBAI INDIA RANJI TROPHY DELHI

Embed widget