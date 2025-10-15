रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीता है. मुंबई ने रिकॉर्ड 42 बार रणजीखिताब अपने नाम किया है. मुंबई ने 1958/59 से 1972/72 के बीच लगातार 15 बार चैंपियन बनी थी, जो एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है. मुंबई ने अपना पहला खिताब 1934/35 रणजी के पहले सीजन में जीता, वहीं 42वीं ट्रॉफी 2023/24 के रणजी सीजन में जीती थी.