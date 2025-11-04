एक्सप्लोरर
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद स्मृति मंधाना कब करेंगी शादी? कैसे शुरू हुई पलाश मुच्छल के साथ लव स्टोरी
Smriti Mandhana And Palash Muchhal Wedding Date: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल बन चुके हैं. ये कपल बहुत जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाला है.
वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. स्मृति की शादी उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल के साथ होगी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Nov 2025 11:17 AM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना कब करेंगी शादी? कैसे शुरू हुई पलाश मुच्छल के साथ लव स्टोरी
क्रिकेट
9 Photos
टीम इंडिया का अनोखा सेलिब्रेशन, कोच से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों ने उठाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी
क्रिकेट
6 Photos
इन क्रिकेटरों ने राजनीति के मैदान पर खेली दमदार पारी, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जड़ा 'पॉलिटिकल सिक्सर'
क्रिकेट
5 Photos
दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ODI में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने!
क्रिकेट
6 Photos
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
क्रिकेट
6 Photos
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
क्रिकेट
6 Photos
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
विश्व
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना कब करेंगी शादी? कैसे शुरू हुई पलाश मुच्छल के साथ लव स्टोरी
क्रिकेट
9 Photos
टीम इंडिया का अनोखा सेलिब्रेशन, कोच से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों ने उठाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion