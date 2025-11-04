पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलासा जुलाई 2024 में किया था, तब उनके रिश्ते को पांच साल पूरे हो गए थे. पलाश हाल ही में ये भी कह चुके हैं कि बहुत जल्द ही स्मृति मंधाना इंदौर की बहू बनने वाली हैं. आनंद बाजार पत्रिका के मुताबिक, इस कपल की शादी 20 नवंबर, 2025 को हो सकती है. इन दोनों की शादी स्मृति के होमटाउन सांगली में हो सकती है.