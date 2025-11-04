हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटवर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद स्मृति मंधाना कब करेंगी शादी? कैसे शुरू हुई पलाश मुच्छल के साथ लव स्टोरी

Smriti Mandhana And Palash Muchhal Wedding Date: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल बन चुके हैं. ये कपल बहुत जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाला है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Nov 2025 11:17 AM (IST)
वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. स्मृति की शादी उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल के साथ होगी.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल करीब 6 सालों से एक-दूसरे के साथ हैं. भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी पलाश, स्मृति के साथ नजर आए.
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो क्लिक कराया और इस कपल ने भारत की जीत को साथ में सेलिब्रेट भी किया.
पलाश ने स्मृति मंधाना के नाम का टैटू भी अपने हाथ पर गुदवाया है. पलाश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी फोटो भी शेयर की है.
पलाश मुच्छल म्यूजिक कंपोजर हैं. पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल के साथ भी स्मृति मंधाना का अच्छा रिश्ता है. पलक मुच्छल ने स्मृति के बर्थडे पर साथ में फोटो भी शेयर की थी. पलाश ने 'तू ही है आशिकी' और 'पार्टी तो बनती है' जैसे हिट गानों पर काम किया है.
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की लव स्टोरी साल 2019 में शुरू हुई थी. पलाश ने अपनी बहन पलक मुच्छल के सामने स्मृति को प्रपोज किया था और उनके लिए बेहद ही खूबसूरत गाना भी गाया था.
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलासा जुलाई 2024 में किया था, तब उनके रिश्ते को पांच साल पूरे हो गए थे. पलाश हाल ही में ये भी कह चुके हैं कि बहुत जल्द ही स्मृति मंधाना इंदौर की बहू बनने वाली हैं. आनंद बाजार पत्रिका के मुताबिक, इस कपल की शादी 20 नवंबर, 2025 को हो सकती है. इन दोनों की शादी स्मृति के होमटाउन सांगली में हो सकती है.
