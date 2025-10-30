एक्सप्लोरर
इन क्रिकेटरों ने राजनीति के मैदान पर खेली दमदार पारी, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जड़ा 'पॉलिटिकल सिक्सर'
क्रिकेट के मैदान से राजनीति की पिच पर आने वाले कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी दूसरी पारी में भी दमदार प्रदर्शन किया है. हाल ही में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में 'पॉलिटिकल सिक्सर' जड़ा है.
भारत के पूर्व कप्तान और राजनेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना सरकार के मंत्री मंडल में शामिल किया जा रहा है।
Published at : 30 Oct 2025 07:20 PM (IST)
