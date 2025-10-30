इन क्रिकेटरों ने राजनीति के मैदान पर खेली दमदार पारी, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जड़ा 'पॉलिटिकल सिक्सर'

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन 2009 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने थे. वहीं अजहरुद्दीन को 31 अक्टूबर 2025 को तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा, जो उनके राजनीतिक करियर में एक खास उपलब्धि है.