इन क्रिकेटरों ने राजनीति के मैदान पर खेली दमदार पारी, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जड़ा 'पॉलिटिकल सिक्सर'

इन क्रिकेटरों ने राजनीति के मैदान पर खेली दमदार पारी, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जड़ा 'पॉलिटिकल सिक्सर'

क्रिकेट के मैदान से राजनीति की पिच पर आने वाले कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी दूसरी पारी में भी दमदार प्रदर्शन किया है. हाल ही में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में 'पॉलिटिकल सिक्सर' जड़ा है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Oct 2025 07:20 PM (IST)
क्रिकेट के मैदान से राजनीति की पिच पर आने वाले कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी दूसरी पारी में भी दमदार प्रदर्शन किया है. हाल ही में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में 'पॉलिटिकल सिक्सर' जड़ा है.

भारत के पूर्व कप्तान और राजनेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना सरकार के मंत्री मंडल में शामिल किया जा रहा है।

1/6
भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन 2009 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने थे. वहीं अजहरुद्दीन को 31 अक्टूबर 2025 को तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा, जो उनके राजनीतिक करियर में एक खास उपलब्धि है.
भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन 2009 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने थे. वहीं अजहरुद्दीन को 31 अक्टूबर 2025 को तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा, जो उनके राजनीतिक करियर में एक खास उपलब्धि है.
2/6
पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा के टिकट पर 2004 में अमृतसर से लोकसभा चुनाव जीते थे. बाद में सिद्धू कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे हैं. वह आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं.
पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा के टिकट पर 2004 में अमृतसर से लोकसभा चुनाव जीते थे. बाद में सिद्धू कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे हैं. वह आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं.
3/6
भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर 2019 में भाजपा में शामिल हुए और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद बने थे. लेकिन 2024 में उन्होंने क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देने के लिए राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी.
भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर 2019 में भाजपा में शामिल हुए और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद बने थे. लेकिन 2024 में उन्होंने क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देने के लिए राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी थी.
4/6
1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कीर्ति आजाद पहले भाजपा से सांसद थे. लेकिन बाद में आजाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और अभी कीर्ति पश्चिम बंगाल के वर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा के सांसद हैं.
1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कीर्ति आजाद पहले भाजपा से सांसद थे. लेकिन बाद में आजाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और अभी कीर्ति पश्चिम बंगाल के वर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा के सांसद हैं.
5/6
पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर पश्चिम बंगाल की बरहामपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद हैं.
पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर पश्चिम बंगाल की बरहामपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद हैं.
6/6
भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह अभी पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं. हरभजन आम आदमी पार्टी से 2022 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे.
भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह अभी पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं. हरभजन आम आदमी पार्टी से 2022 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे.
Published at : 30 Oct 2025 07:20 PM (IST)
Tags :
Mohammad Azharuddin GAUTAM GAMBHIR HARBHAJAN SINGH Yousuf Pathan CRICKET

Photo Gallery

View More
