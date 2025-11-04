क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटक्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ

हरमनप्रीत कौर महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय कप्तान बन गई हैं. वहीं वर्ल्ड कप जीतने के बाद हरमनप्रीत के हसबैंड के बारे में लोग खूब सर्च कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Nov 2025 10:03 PM (IST)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर फिलहाल शादीशुदा नहीं हैं और उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा ही मीडिया की लाइमलाइट से दूर रखा है.
हरमनप्रीत के फैंस उनकी लव लाइफ और शादी की स्थिति के बारे में हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात नहीं की है.
हरमनप्रीत कौर ने अपने कई इंटरव्यू और सार्वजनिक बयानों में यह साफ किया है कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान अपने क्रिकेट करियर पर है.
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर, पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी. पूरे टूर्नामेंट में हरमनप्रीत ने शानदार कप्तानी की और टीम इंडिया को पहली ट्रॉफी दिलाई.
हरमनप्रीत को अक्सर अपनी फैमिली के साथ देखा जाता है, जिसमें उनके माता-पिता और बहन शामिल हैं. उनकी फैमिली ने भी हमेशा उनके करियर को सपोर्ट किया है और उन पर शादी के लिए कोई दबाव नहीं डाला है.
विश्व कप 2025 से पहले हरमनप्रीत के एक नए टैटू ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इस टैटू में एक ज्यामितीय मंडल है जो उनके क्रिकेट सफर को दर्शाता है और इसमें संस्कृत का वाक्यांश 'अहम् ब्रह्मास्मि' भी लिखा है, जिसका अर्थ है 'मैं ब्रह्मांड हूं’.
Published at : 04 Nov 2025 10:03 PM (IST)
