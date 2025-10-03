टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय

भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में जडेजा अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं.