हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटटेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय

टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है और पहला मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में धोनी के छक्कों का रिकॉर्ड टूट गया है. देखें टॉप- 5 की लिस्ट.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Oct 2025 06:30 PM (IST)
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है और पहला मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में धोनी के छक्कों का रिकॉर्ड टूट गया है. देखें टॉप- 5 की लिस्ट.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

1/6
भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में जडेजा अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं.
भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में जडेजा अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर आ गए हैं.
2/6
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग पहले स्थान पर हैं. सहवाग ने अपने करियर में 103 मैच खेले हैं और 91 छक्के लगाए हैं.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग पहले स्थान पर हैं. सहवाग ने अपने करियर में 103 मैच खेले हैं और 91 छक्के लगाए हैं.
3/6
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं. ऋषभ ने अब तक 47 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 90 छक्के लगाए हैं.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं. ऋषभ ने अब तक 47 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 90 छक्के लगाए हैं.
4/6
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं. रोहित ने अपने करियर में 67 मैच खेले हैं और 88 छक्के लगाए हैं.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं. रोहित ने अपने करियर में 67 मैच खेले हैं और 88 छक्के लगाए हैं.
5/6
रवींद्र जडेजा इस समय टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 ऑलराउंडर हैं और वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. जडेजा ने अब तक 86 मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 80 छक्के लगाए हैं.
रवींद्र जडेजा इस समय टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 ऑलराउंडर हैं और वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. जडेजा ने अब तक 86 मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 80 छक्के लगाए हैं.
6/6
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पांचवें स्थान पर हैं. धोनी ने अपने करियर में 90 खेले हैं और 78 छक्के लगाए हैं.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पांचवें स्थान पर हैं. धोनी ने अपने करियर में 90 खेले हैं और 78 छक्के लगाए हैं.
Published at : 03 Oct 2025 06:30 PM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja Virendra Sehwag Rohit SHarma MS DHONI RISHABH PANT

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
क्रिकेट
IND vs WI: बतौर उपकप्तान पहले टेस्ट में एमएस धोनी के बराबर पहुंचे रवींद्र जडेजा, रचा ये बड़ा कीर्तिमान
बतौर उपकप्तान पहले टेस्ट में एमएस धोनी के बराबर पहुंचे रवींद्र जडेजा, रचा ये बड़ा कीर्तिमान
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Honda Activa e Review : Power, Range और Comfort का Perfect Combination
Honda QC1 Review : A New Era in Scooter Design and Performance | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
क्रिकेट
IND vs WI: बतौर उपकप्तान पहले टेस्ट में एमएस धोनी के बराबर पहुंचे रवींद्र जडेजा, रचा ये बड़ा कीर्तिमान
बतौर उपकप्तान पहले टेस्ट में एमएस धोनी के बराबर पहुंचे रवींद्र जडेजा, रचा ये बड़ा कीर्तिमान
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
इंडिया
'भारत में तो कोई बुलाता नहीं...', राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, कहा- देश विरोधियों का खिलौना बनी कांग्रेस
'भारत में तो कोई बुलाता नहीं...', राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, कहा- देश विरोधियों का खिलौना बनी कांग्रेस
जम्मू और कश्मीर
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
यूटिलिटी
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन आप हकदार हैं या नहीं; ऐसे करें चेक?
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन आप हकदार हैं या नहीं; ऐसे करें चेक?
लाइफस्टाइल
बच्चों की नहीं बढ़ रही हाइट तो डाइट में शामिल कर लें ये चीज, तुरंत दिखने लगेगा असर
बच्चों की नहीं बढ़ रही हाइट तो डाइट में शामिल कर लें ये चीज, तुरंत दिखने लगेगा असर
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget