एक्सप्लोरर
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है और पहला मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में धोनी के छक्कों का रिकॉर्ड टूट गया है. देखें टॉप- 5 की लिस्ट.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 03 Oct 2025 06:30 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
क्रिकेट
6 Photos
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
क्रिकेट
7 Photos
अश्विन से पहले विदेशी लीग में खेल चुके हैं ये भारतीय क्रिकेटर, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
क्रिकेट
7 Photos
एशियाई चैंपियन टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास, कल वेस्टइंडीज से है पहला टेस्ट; देखें किस-किस ने बहाया पसीना
क्रिकेट
6 Photos
कितने पढ़े लिखे हैं सूर्यकुमार यादव? जानें भारतीय टी20 कप्तान की पूरी एजुकेशन क्वालीफिकेशन
क्रिकेट
6 Photos
कितनी दौलत के मालिक हैं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या? IPL और BCCI से होती है बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
क्रिकेट
6 Photos
हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों की नेटवर्थ
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
क्रिकेट
बतौर उपकप्तान पहले टेस्ट में एमएस धोनी के बराबर पहुंचे रवींद्र जडेजा, रचा ये बड़ा कीर्तिमान
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
क्रिकेट
6 Photos
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion