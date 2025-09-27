एक्सप्लोरर
इंजीनियरिंग से UPSC तक का सफर.. कौन हैं IAS विशाखा यादव, अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी का किया स्वागत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को अरुणाचल प्रदेश दौरे के दौरान एक IAS ऑफिसर ने उनका स्वागत किया. अब सोशल मीडिया पर इस IAS को लेकर काफी चर्चा चल रही है. आइए इनके बारे में जानते हैं.
अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी का स्वागत करतीं IAS विशाखा यादव
Published at : 27 Sep 2025 12:23 AM (IST)
Tags :ARUNACHAL PRADESH PM Modi IAS UPSC
