Delhi Car Blast: प्रधानमंत्री मोदी ने LNJP अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कहा - 'साजिश करने वालों को...'

Delhi Car Blast: प्रधानमंत्री मोदी ने LNJP अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कहा - 'साजिश करने वालों को...'

Delhi Red Fort Blast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (12 नवंबर, 2025) को दिल्ली कार धमाकों में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Delhi Red Fort Blast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (12 नवंबर, 2025) को दिल्ली कार धमाकों में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (12 नवंबर, 2025) को अपने दो दिवसीय भूटान यात्रा के समापन के बाद नई दिल्ली पहुंचे. भारत लौटने के बाद पीएम मोदी सीधे दिल्ली के लाल किले के बाहर सोमवार (10 नवंबर 2025) की शाम हुए भीषण कार धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे.

1/5
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LNJP अस्पताल में धमाके से प्रभावित और घायलों लोगों का हालचाल जाना और सभी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LNJP अस्पताल में धमाके से प्रभावित और घायलों लोगों का हालचाल जाना और सभी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.
2/5
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि इस साजिश को रचने वाले लोगों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि इस साजिश को रचने वाले लोगों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.
3/5
वहीं, भूटान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, ''दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित किया है. मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं. पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मैं हर किसी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी जांच एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी. जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा.''
वहीं, भूटान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, ''दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित किया है. मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं. पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मैं हर किसी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी जांच एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी. जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा.''
4/5
दिल्ली में लाल किले के बाहर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर सोमवार (10 नवंबर) को एक कार में बड़ा धमाका हुआ था. इस कार धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए थे. धमाके के बाद भूटान की यात्रा पर गए पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से घटना की पूरी ली.
दिल्ली में लाल किले के बाहर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर सोमवार (10 नवंबर) को एक कार में बड़ा धमाका हुआ था. इस कार धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हुए थे. धमाके के बाद भूटान की यात्रा पर गए पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से घटना की पूरी ली.
5/5
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कार धमाके की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी है. एनआईए के साथ इस मामले में एनएसजी और एफएसएल की टीमें भी जांच में शामिल हैं. फिलहाल, पूरे इलाके में जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी की हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच के आदेश भी दिए हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कार धमाके की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी है. एनआईए के साथ इस मामले में एनएसजी और एफएसएल की टीमें भी जांच में शामिल हैं. फिलहाल, पूरे इलाके में जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी की हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच के आदेश भी दिए हैं.
Published at : 12 Nov 2025 04:43 PM (IST)

Red Fort Delhi Blast NIA  PM Modi DELHI POLICE




