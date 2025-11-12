एक्सप्लोरर
Delhi Car Blast: प्रधानमंत्री मोदी ने LNJP अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कहा - 'साजिश करने वालों को...'
Delhi Red Fort Blast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (12 नवंबर, 2025) को दिल्ली कार धमाकों में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (12 नवंबर, 2025) को अपने दो दिवसीय भूटान यात्रा के समापन के बाद नई दिल्ली पहुंचे. भारत लौटने के बाद पीएम मोदी सीधे दिल्ली के लाल किले के बाहर सोमवार (10 नवंबर 2025) की शाम हुए भीषण कार धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे.
