वहीं, भूटान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, ''दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित किया है. मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं. पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मैं हर किसी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी जांच एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी. जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा.''