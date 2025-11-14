हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाकांग्रेस MMC, राजद को सांप सूंघा... बिहार में बंपर जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार; PHOTOS

कांग्रेस MMC, राजद को सांप सूंघा... बिहार में बंपर जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार; PHOTOS

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी कांग्रेस, आरजेडी समेत महागठबंधन पर अपने स्टाइल में निशाना साधा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Nov 2025 11:26 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में अपना संबोधन दिया और विपक्ष दलों पर जमकर हमला किया. इस दौरान उन्होंने बिहार में जंगलराज और कट्टा सरकार का जिक्र किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शुरुआत में कहा कि बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है. उन्होंने कहा, ‘आज कांग्रेस एमएमसी- मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी के इर्द-गिर्द घूमता है और इसलिए कांग्रेस के भीतर भी एक अलग गुट उभर रहा है जो इस नकारात्मक राजनीति से असहज है. मुझे डर है कि कांग्रेस में एक और बड़ा विभाजन हो सकता है.’
उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस के सहयोगी दल भी अब यह समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नकारात्मक राजनीति में सबको डुबो रही है. इसलिए, बिहार चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि कांग्रेस के नामदार बिहार चुनाव में तालाब में डुबकी लगाकर खुद को और दूसरों को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं.’
पीएम मोदी ने कहा, ‘मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को आगाह किया था. मैंने कहा था कि कांग्रेस एक बोझ है. कांग्रेस एक परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर वापसी करना चाहती है.’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘जब मैं बिहार चुनाव में जंगलराज और कट्टा सरकार की बात करता था, तो राजद पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन इससे कांग्रेस वालों को ठेस पहुंचती थी. आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कट्टा सरकार बिहार में कभी नहीं लौटेगी. बिहार की जनता ने विकसित बिहार के लिए वोट दिया है.’
उन्होंने कहा, ‘बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण का 'MY' फॉर्मूला गढ़ा था, लेकिन आज की जीत ने एक नया सकारात्मक 'MY' फॉर्मूला दिया है और वो महिला और युवा हैं.’
पीएम मोदी ने कहा, ‘आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसमें हर धर्म और हर जाति के युवा शामिल हैं. उनकी चाहत, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगलराज वालों के पुराने सांप्रदायिक 'MY' फॉर्मूले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है.’
पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि बिहार में कट्टा सरकार अब फिर कभी वापस नहीं आएगी. बिहार की जनता ने विकसित बिहार के लिए वोट दिया है. उन्होंने कहा कि हम जनता के सेवक हैं. अपनी मेहनत से जनता को खुश करते रहते हैं और हमने जनता का दिल जीत लिया है और इसलिए पूरे बिहार ने कहा है कि ‘फिर एक बार एनडीए सरकार’.
Published at : 14 Nov 2025 11:26 PM (IST)
