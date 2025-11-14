एक्सप्लोरर
कांग्रेस MMC, राजद को सांप सूंघा... बिहार में बंपर जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार; PHOTOS
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी कांग्रेस, आरजेडी समेत महागठबंधन पर अपने स्टाइल में निशाना साधा.
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में अपना संबोधन दिया और विपक्ष दलों पर जमकर हमला किया. इस दौरान उन्होंने बिहार में जंगलराज और कट्टा सरकार का जिक्र किया.
14 Nov 2025 11:26 PM (IST)
