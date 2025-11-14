प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शुरुआत में कहा कि बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है. उन्होंने कहा, ‘आज कांग्रेस एमएमसी- मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी के इर्द-गिर्द घूमता है और इसलिए कांग्रेस के भीतर भी एक अलग गुट उभर रहा है जो इस नकारात्मक राजनीति से असहज है. मुझे डर है कि कांग्रेस में एक और बड़ा विभाजन हो सकता है.’