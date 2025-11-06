एक्सप्लोरर
Bihar Assembly Election 2025: घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम, महज एक क्लिक में डाउनलोड करें ई-वोटर आईडी कार्ड
बिहार चुनाव 2025 में वोट डालने से पहले जानें आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. voters.eci.gov.in वेबसाइट से घर बैठे डाउनलोड करें e-Voter ID कार्ड (e-EPIC). पूरी प्रक्रिया जानें स्टेप-बाय-स्टेप.
ई-EPIC (Electronic Electoral Photo Identity Card), यानी वोटर आईडी कार्ड का डिजिटल वर्जन है. इसे आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 06 Nov 2025 08:58 AM (IST)
इंडिया
10 Photos
घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम, महज एक क्लिक में डाउनलोड करें ई-वोटर आईडी कार्ड
इंडिया
4 Photos
बिहार चुनावः पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती
इंडिया
9 Photos
लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं अनंत सिंह, शेयर मार्केट में भी करते हैं इन्वेस्ट; कितनी है कुल प्रॉपर्टी?
इंडिया
7 Photos
पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली खबर! भारतीय वायुसेना को मिल सकता है घातक मिसाइलों का जखीरा, राफेल की बढ़ेगी ताकत
इंडिया
10 Photos
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
इंडिया
5 Photos
'बिहार के CM नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे...', गायघाट में JDU का शक्ति प्रदर्शन, प्रत्याशी कोमल सिंह के भाषण ने सबको चौंकाया
इंडिया
9 Photos
वोट वाइब के नए सर्वे में PK को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, कितने लोगों ने बताया- CM बनेंगे प्रशांत किशोर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार चुनाव में मतदाताओं की शिकायत- डिजिटल पर्ची दिखाने के बावजूद नहीं करने दिया गया वोट
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
स्पोर्ट्स
कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
Advertisement
इंडिया
10 Photos
घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम, महज एक क्लिक में डाउनलोड करें ई-वोटर आईडी कार्ड
इंडिया
4 Photos
बिहार चुनावः पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion