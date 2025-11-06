हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Assembly Election 2025: घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम, महज एक क्लिक में डाउनलोड करें ई-वोटर आईडी कार्ड

Bihar Assembly Election 2025: घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम, महज एक क्लिक में डाउनलोड करें ई-वोटर आईडी कार्ड

बिहार चुनाव 2025 में वोट डालने से पहले जानें आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. voters.eci.gov.in वेबसाइट से घर बैठे डाउनलोड करें e-Voter ID कार्ड (e-EPIC). पूरी प्रक्रिया जानें स्टेप-बाय-स्टेप.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Nov 2025 09:01 AM (IST)
बिहार चुनाव 2025 में वोट डालने से पहले जानें आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. voters.eci.gov.in वेबसाइट से घर बैठे डाउनलोड करें e-Voter ID कार्ड (e-EPIC). पूरी प्रक्रिया जानें स्टेप-बाय-स्टेप.

ई-EPIC (Electronic Electoral Photo Identity Card), यानी वोटर आईडी कार्ड का डिजिटल वर्जन है. इसे आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज (6 नवंबर) 18 जिलों की 121 सीटों पर हो रही है, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज (6 नवंबर) 18 जिलों की 121 सीटों पर हो रही है, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा.
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं या फिर आप अपना डिजिटल वोटर कार्ड (e-Voter ID) डाउनलोड करना चाहते हैं तो अब यह सब कुछ आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन कर सकते हैं.
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं या फिर आप अपना डिजिटल वोटर कार्ड (e-Voter ID) डाउनलोड करना चाहते हैं तो अब यह सब कुछ आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन कर सकते हैं.
आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, यह जानने के लिए चुनाव आयोग ने एक आसान ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं.
आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, यह जानने के लिए चुनाव आयोग ने एक आसान ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं.
https://voters.eci.gov.in/ पर Search Your Name in Voter List ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आपके सामने दो विकल्प आएंगे. EPIC नंबर (मतदाता पहचान संख्या) से खोजें या नाम, राज्य और जन्म तिथि दर्ज कर खोजें.
https://voters.eci.gov.in/ पर Search Your Name in Voter List ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आपके सामने दो विकल्प आएंगे. EPIC नंबर (मतदाता पहचान संख्या) से खोजें या नाम, राज्य और जन्म तिथि दर्ज कर खोजें.
कैप्चा कोड भरें और सर्च पर क्लिक करें. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.
कैप्चा कोड भरें और सर्च पर क्लिक करें. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी.
अगर आपने पहले से वोटर कार्ड बनवाया हुआ है तो उसका डिजिटल वर्जन — e-Voter ID (e-EPIC) डाउनलोड किया जा सकता है.
अगर आपने पहले से वोटर कार्ड बनवाया हुआ है तो उसका डिजिटल वर्जन — e-Voter ID (e-EPIC) डाउनलोड किया जा सकता है.
e-Voter ID डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ खोलें. Download e-EPIC पर क्लिक करें. अब EPIC नंबर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. ओटीपी (OTP) दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें. Download e-EPIC पर क्लिक करें और आपका ई-वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा. आप इसे मोबाइल में सेव कर सकते हैं या प्रिंट निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं.
e-Voter ID डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ खोलें. Download e-EPIC पर क्लिक करें. अब EPIC नंबर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. ओटीपी (OTP) दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें. Download e-EPIC पर क्लिक करें और आपका ई-वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा. आप इसे मोबाइल में सेव कर सकते हैं या प्रिंट निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं.
e-EPIC (Electronic Electoral Photo Identity Card) दरअसल आपका वोटर कार्ड का डिजिटल रूप है. इसमें एक सुरक्षित QR कोड होता है, जिसमें मतदाता की जानकारी एन्क्रिप्टेड रहती है. इसे आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं और मतदान के दिन पहचान पत्र के रूप में दिखा सकते हैं.
e-EPIC (Electronic Electoral Photo Identity Card) दरअसल आपका वोटर कार्ड का डिजिटल रूप है. इसमें एक सुरक्षित QR कोड होता है, जिसमें मतदाता की जानकारी एन्क्रिप्टेड रहती है. इसे आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं और मतदान के दिन पहचान पत्र के रूप में दिखा सकते हैं.
ई-वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए आपका मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट में पंजीकृत होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो फॉर्म 8A भरकर इसे अपडेट कराया जा सकता है.
ई-वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए आपका मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट में पंजीकृत होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो फॉर्म 8A भरकर इसे अपडेट कराया जा सकता है.
वोटिंग के दिन अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप 12 मान्य पहचान पत्रों (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक आदि) में से किसी का उपयोग कर सकते हैं.
वोटिंग के दिन अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप 12 मान्य पहचान पत्रों (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक आदि) में से किसी का उपयोग कर सकते हैं.
Published at : 06 Nov 2025 08:58 AM (IST)
Voter ID Bihar Assembly Election 2025 E Voter Id Patna Vidhan Sabha

