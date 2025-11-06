e-Voter ID डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ खोलें. Download e-EPIC पर क्लिक करें. अब EPIC नंबर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. ओटीपी (OTP) दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें. Download e-EPIC पर क्लिक करें और आपका ई-वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा. आप इसे मोबाइल में सेव कर सकते हैं या प्रिंट निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं.