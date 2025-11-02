एक्सप्लोरर
Anant Singh: लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं अनंत सिंह, शेयर मार्केट में भी करते हैं इन्वेस्ट; कितनी है कुल प्रॉपर्टी?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा सीट से JDU प्रत्याशी अनंत सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति है. हाल ही में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड ने इस चुनाव को और रोमांचक बना दिया है.
मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह फिर चर्चा में हैं. 100 करोड़ की संपत्ति, 2.70 करोड़ की कार और 28 मुकदमों के साथ वे बिहार चुनाव 2025 में सुर्खियों में हैं.
Published at : 02 Nov 2025 11:42 AM (IST)
