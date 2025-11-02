मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह का प्रभाव तीन दशकों से बना हुआ है. वे अब तक पांच बार विधायक रह चुके हैं और उन पर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, अपहरण और धमकी जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में जब वे अयोग्य घोषित हुए, तब उनकी पत्नी नीलम देवी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. बाद में उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया.