बिहार चुनावः पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती

लोगों के हाथों में भाजपा के झंडे और पीएम मोदी के कटआउट हैं. जिन रास्तों से पीएम गुजरेंगे, उनमें कई स्थानों पर सड़कों के किनारे स्वागत स्टॉल बनाए गए हैं, जहां मंच तैयार किया गया है, जहां से लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं. रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. सड़क के किनारे बैरिकेडिंग की गई है, फिर भी लोग सड़कों पर उत्साहित हैं.