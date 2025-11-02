एक्सप्लोरर
बिहार चुनावः पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती
PM Modi in Patna: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरा और नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (2 नवंबर, 2025) को राजधानी पटना पहुंचे और मेगा रोड शो किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले दिनकर गोलंबर पहुंचे और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया. इसके बाद उन्होंने रोड शो प्रारंभ किया. रोड शो के दौरान सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद रविशंकर प्रसाद भी उनके साथ रहे. रोड शो के दौरान पीएम मोदी हाथ में भाजपा का चुनाव चिह्न कमल का निशान दिखाई दिए.
Published at : 02 Nov 2025 08:31 PM (IST)
Tags :PM Modi NARENDRA MODI PATNA BIHAR BIHAR ELECTION
4 Photos
बिहार चुनावः पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती
