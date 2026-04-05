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ज्यादा दिन रखने पर हरा या नीला क्यों हो जाता है लहसुन, क्या इसे खाना सेफ है?
लहसुन का हरा या नीला होना कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है और सामान्य स्थिति में इसे खाना सुरक्षित होता है. बस इसके खराब होने के संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है, आइए जानते हैं
लहसुन भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है. यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि लहसुन को ज्यादा दिन तक रखने पर उसका रंग हरा या हल्का नीला होने लगता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 01:58 PM (IST)
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