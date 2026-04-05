ज्यादा दिन रखने पर हरा या नीला क्यों हो जाता है लहसुन, क्या इसे खाना सेफ है?

साथ ही आपको बता दें कि ठंडे तापमान में भी लहसुन का रंग बदलना भी एक बड़ी वजह हो सकता है. अगर आप लहसुन को फ्रिज में रखते हैं, तो उसमें मौजूद एंजाइम्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उसका रंग जल्दी बदल सकता है. इसके अलावा नमी (moisture) और लंबे समय तक स्टोर करने से भी इसका रंग बदल जाता है.