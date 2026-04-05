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ज्यादा दिन रखने पर हरा या नीला क्यों हो जाता है लहसुन, क्या इसे खाना सेफ है?

लहसुन का हरा या नीला होना कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है और सामान्य स्थिति में इसे खाना सुरक्षित होता है. बस इसके खराब होने के संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है, आइए जानते हैं

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Apr 2026 01:58 PM (IST)
लहसुन का हरा या नीला होना कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है और सामान्य स्थिति में इसे खाना सुरक्षित होता है. बस इसके खराब होने के संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है, आइए जानते हैं

लहसुन भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है. यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि लहसुन को ज्यादा दिन तक रखने पर उसका रंग हरा या हल्का नीला होने लगता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं. 

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लहसुन का रंग बदलना एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है. इसमें मौजूद सल्फर यौगिक (sulfur compounds) और एंजाइम्स जब आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, तो फिर पिगमेंट बनते हैं, जो हरे या नीले रंग के दिखाई देते हैं. यह प्रक्रिया खासकर तब तेज हो जाती है जब लहसुन को काटकर या छीलकर रखा जाता है . 
लहसुन का रंग बदलना एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है. इसमें मौजूद सल्फर यौगिक (sulfur compounds) और एंजाइम्स जब आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, तो फिर पिगमेंट बनते हैं, जो हरे या नीले रंग के दिखाई देते हैं. यह प्रक्रिया खासकर तब तेज हो जाती है जब लहसुन को काटकर या छीलकर रखा जाता है . 
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साथ ही आपको बता दें कि ठंडे तापमान में भी लहसुन का रंग बदलना भी एक बड़ी वजह हो सकता है. अगर आप लहसुन को फ्रिज में रखते हैं, तो उसमें मौजूद एंजाइम्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उसका रंग जल्दी बदल सकता है. इसके अलावा नमी (moisture) और लंबे समय तक स्टोर करने से भी इसका रंग बदल जाता है. 
साथ ही आपको बता दें कि ठंडे तापमान में भी लहसुन का रंग बदलना भी एक बड़ी वजह हो सकता है. अगर आप लहसुन को फ्रिज में रखते हैं, तो उसमें मौजूद एंजाइम्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उसका रंग जल्दी बदल सकता है. इसके अलावा नमी (moisture) और लंबे समय तक स्टोर करने से भी इसका रंग बदल जाता है. 
Published at : 05 Apr 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Garlic Kitchen Tips Garlic Turning Green Or Blue Garlic Storage Tips

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