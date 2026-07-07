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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाले 5 देश, ऑस्ट्रेलिया 24 खिताब के साथ नंबर-1; जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने वाले 5 देश, ऑस्ट्रेलिया 24 खिताब के साथ नंबर-1; जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

Most ICC Trophies Won by Team: क्रिकेट के खेल में सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया ऐसी पहली टीम है जिसने 20 से भी अधिक आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Jul 2026 10:23 PM (IST)
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मेंस क्रिकेट में पिछले दोनों टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं, टीम इंडिया 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी. वहीं महिला ODI वर्ल्ड कप का मौजूदा चैंपियन भी भारत ही है. मगर सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने के मामले में पहले स्थान पर भारत नहीं है. टॉप पर ऑस्ट्रेलिया विराजमान है, जिसकी मेंस और वीमेंस टीम मिलकर 24 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुकी हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपनी 24वीं ICC ट्रॉफी जीती है, जब महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में उसने इंग्लैंड को हराया. यहां जान लीजिए दुनिया में सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाला देश कौन सा है.

सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी किसके नाम

क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहला ICC टूर्नामेंट 1975 का वनडे वर्ल्ड कप था. उसके बाद पिछले 51 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 24 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं. ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम ने कुल मिलाकर 10 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं, जबकि महिलाओं ने 14 ट्रॉफी जीती हैं.

इस मामले में दूसरे स्थान पर भारत है, जिसने अब तक 9 ICC ट्रॉफी जीती हैं. पहले और दूसरे स्थान के बीच 15 ट्रॉफी का अंतर साफ दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया का इस खेल पर कैसा रुतबा रहा है. इंग्लैंड ने 8, वेस्टइंडीज ने 6 और न्यूजीलैंड ने अब तक 4 ICC ट्रॉफी जीती हैं.

  • 24 ट्रॉफी - ऑस्ट्रेलिया
  • 9 ट्रॉफी - भारत
  • 8 ट्रॉफी - इंग्लैंड
  • 6 ट्रॉफी - वेस्टइंडीज
  • 4 ट्रॉफी - न्यूजीलैंड

यह भी पढ़ें: 'वैभव और अभिषेक की जोड़ी सही नहीं...', मोहम्मद कैफ के बयान से मची सनसनी, क्यों कह दिया ऐसा

भारत के नाम 9 ICC ट्रॉफी

भारत की मेंस और वीमेंस टीम ने अब तक मिलकर 9 ICC ट्रॉफी जीती हैं. मेंस टीम की बात करें तो उसने 1983 और 2011 का ODI वर्ल्ड कप जीता है. इसके अलावा मेंस टीम ने 2007, 2024 और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता. भारतीय मेंस टीम तीन बार की चैंपियंस ट्रॉफी विजेता भी रही है. 2013 और 2025 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2002 में वह श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता रहा था. भारत की महिला टीम के नाम अभी तक सिर्फ एक ट्रॉफी आई है. वह 2025 की वनडे फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियन बनी थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Jul 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Australia Cricket Team ICC Trophies
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