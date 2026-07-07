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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलMosquito Bite Reasons: कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर, क्या है इसके पीछे की वजह? 

Mosquito Bite Reasons: कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर, क्या है इसके पीछे की वजह? 

Mosquito Bite Reasons: कुछ लोगों को मच्छर दूसरों से ज्यादा काटते हैं. इसके पीछे कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गर्मी, पसीना, ब्लड ग्रुप और त्वचा के बैक्टीरिया जैसे कारण जिम्मेदार होते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 07 Jul 2026 04:49 PM (IST)
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Mosquito Bite Reasons: अकसर कई लोगों की शिकायत रहती है कि कमरे में बैठे कई लोगों में से मच्छर सिर्फ एक-दो लोगों को ही ज्यादा काटते हैं. ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है. ऐसे में आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारी सांस और शरीर से निकलने वाली गंध. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो मच्छर इस गैस को दूर से ही सूंघ लेते हैं और उसी दिशा में उड़ने लगते हैं.  जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हों या ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हों, वे सामान्य से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए उन्हें मच्छर जल्दी ढूंढ लेते हैं.  इसके अलावा हमारी त्वचा और पसीने में मौजूद कुछ खास तरह के रसायन, जैसे लैक्टिक एसिड और अमोनिया, भी मच्छरों को आकर्षित करते हैं.  शरीर की गर्मी यानी बॉडी हीट भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि मच्छर गर्म चीजों की तरफ आसानी से खिंचते हैं. 

जीन्स और खून का ग्रुप भी करते हैं असर

वैज्ञानिकों का मानना है कि मच्छर किसे ज्यादा काटेंगे, यह बात कुछ हद तक हमारे जीन्स  पर भी निर्भर करती है.  एक रिसर्च में 285 ऐसे जेनेटिक मार्कर मिले हैं जो यह तय करने में भूमिका निभाते हैं कि किसी को मच्छर कितनी बार काटेंगे और काटने के बाद खुजली कितनी होगी.  जिसपर एक दिलचस्प बात सामने आई कि करीब 37.5% लोगों ने माना कि उन्हें दूसरों से ज्यादा मच्छर काटते हैं साथ ही इसने खून के ग्रुप का भी असर देखा गया है. एक अध्ययन के मुताबिक, O ब्लड ग्रुप वाले लोगों पर मच्छर A ब्लड ग्रुप वालों की तुलना में लगभग दोगुनी बार बैठे, जबकि B ग्रुप वाले लोग बीच में रहे. 

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त्वचा के बैक्टीरिया और गर्भावस्था का कनेक्शन

विशेषज्ञों के अनुसार हमारी त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया भी मच्छरों को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. ये बैक्टीरिया पसीने को तोड़कर एक खास तरह की गंध पैदा करते हैं और कुछ लोगों की त्वचा पर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मच्छरों को ज्यादा पसंद आते हैं.  यही वजह है कि एक ही परिवार में भी किसी को बहुत ज्यादा और किसी को बहुत कम मच्छर काटते हैं. वे यह भी बताते हैं कि   गर्भवती महिलाओं को मच्छर ज्यादा काटते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है और सांस के साथ ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है.  

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Published at : 07 Jul 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Health News Scientific Facts About Mosquitoes
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