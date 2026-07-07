बांकीपुर उपचुनाव: कायस्थ का काट कायस्थ! BJP ने अभिषेक कुमार बंटी पर क्यों जताया भरोसा?

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है. वे कायस्थ जाति से आते हैं और इस सीट पर पहले जो विधायक थे नितिन नवीन, वो भी कायस्थ जाति से ही आते हैं. ऐसे में कायस्थ कार्ड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. सवाल है कि बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा पर ही भरोसा क्यों जताया?

अभिषेक कुमार सिन्हा को टिकट देने के पीछे कई कारण सामने आए हैं. वे पिछले 26-27 सालों से तन-मन से बीजेपी संग जुड़े हुए हैं. साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं. मूल रूप से पटना के बोरिंग रोड के रहने वाले अभिषेक साधारण परिवार से आते हैं.

एक नजर में उनके संगठनात्मक दायित्वों को जानें

भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं.

पूर्व पटना महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के अध्यक्ष रहे.

दो बार मंडल अध्यक्ष रहे.

मंडल मंत्री एवं महामंत्री के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया.

भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय युवा नेता हैं.

कायस्थ समाज के सक्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हैं.

कायस्थ बहुल इलाका है बांकीपुर

सबसे पहले यह जान लें कि जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है वह कायस्थ बहुल है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से विधायक थे और वे भी इसी जाति से आते हैं. नितिन नवीन से पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा विधायक थे. उनके निधन के बाद से नितिन नवीन ही लगातार विधायक रहे. कहा जा सकता है कि करीब 30-31 साल से इस सीट पर कायस्थ का ही कब्जा है. ऐसे में बीजेपी ने जातीय समीकरण को देखते हुए फिर से कायस्थ पर ही भरोसा जताया है और अभिषेक कुमार सिन्हा को टिकट दिया है.

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आंकड़ों से कुछ और समझें

चुनाव आयोग के अनुसार, बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में 3,79,471 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. जातीय आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में सबसे अधिक 14 प्रतिशत कायस्थ समाज के मतदाता हैं. 12 प्रतिशत यादवों की संख्या है तो वहीं मुस्लिम की आबादी 9 से 10 प्रतिशत है.

चंद्रवंशी और वैश्य समाज की संख्या 9-9 फीसद है. दलित/महादलित 8 प्रतिशत तो भूमिहार 7 से 8, ब्राह्मण 7, राजपूत 5, कुर्मी 5 और कुशवाहा जाति की संख्या तीन प्रतिशत है. इस क्षेत्र में सवर्ण जाति की संख्या अधिक है.

कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत को जोड़ दें तो करीब 33% इस क्षेत्र में सवर्ण हैं जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं. दलित, कुशवाहा, कुर्मी का वोट भी एनडीए को मिलता है. इस कारण बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है.

जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो 55% से अधिक वोटर बीजेपी के रहे हैं. यही वजह रही कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन 51,936 वोटों से चुनाव जीते थे.

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