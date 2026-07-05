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Better Sleep Tips: रात में नहीं आती अच्छी नींद? सोने से ठीक 1 घंटे पहले करें ये छोटा सा काम
Better Sleep Tips: रात को सोने से पहले अगले दिन के कामों की छोटी सूची लिखने से दिमाग शांत होता है और जल्दी नींद आने में मदद मिल सकती है. यह तरीका वैज्ञानिक रिसर्च में भी प्रभावी पाया गया.
क्या आप भी रात को बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं और नींद आने का नाम ही नहीं लेती? दिमाग में दिनभर के काम, कल की चिंताएं और छोटी-छोटी बातें घूमती रहती हैं, और नींद कोसों दूर चली जाती है. लेकिन वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही आसान और छोटा सा तरीका खोजा है, जिसे सोने से सिर्फ एक घंटे पहले करने से नींद जल्दी और अच्छी आती है. खास बात यह है कि इसमें ना कोई दवा चाहिए, ना कोई खर्चा, बस पांच मिनट का समय चाहिए. आइए जानते हैं यह कमाल का तरीका है क्या.
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Published at : 05 Jul 2026 11:47 AM (IST)
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