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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलBetter Sleep Tips: रात में नहीं आती अच्छी नींद? सोने से ठीक 1 घंटे पहले करें ये छोटा सा काम

Better Sleep Tips: रात में नहीं आती अच्छी नींद? सोने से ठीक 1 घंटे पहले करें ये छोटा सा काम

Better Sleep Tips: रात को सोने से पहले अगले दिन के कामों की छोटी सूची लिखने से दिमाग शांत होता है और जल्दी नींद आने में मदद मिल सकती है. यह तरीका वैज्ञानिक रिसर्च में भी प्रभावी पाया गया.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Better Sleep Tips: रात को सोने से पहले अगले दिन के कामों की छोटी सूची लिखने से दिमाग शांत होता है और जल्दी नींद आने में मदद मिल सकती है. यह तरीका वैज्ञानिक रिसर्च में भी प्रभावी पाया गया.

क्या आप भी रात को बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं और नींद आने का नाम ही नहीं लेती? दिमाग में दिनभर के काम, कल की चिंताएं और छोटी-छोटी बातें घूमती रहती हैं, और नींद कोसों दूर चली जाती है. लेकिन वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही आसान और छोटा सा तरीका खोजा है, जिसे सोने से सिर्फ एक घंटे पहले करने से नींद जल्दी और अच्छी आती है. खास बात यह है कि इसमें ना कोई दवा चाहिए, ना कोई खर्चा, बस पांच मिनट का समय चाहिए. आइए जानते हैं यह कमाल का तरीका है क्या.

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यह तरीका है सोने से पहले अगले दिन के काम की एक छोटी सी लिस्ट लिखना. जी हां, बस एक कागज और पेन लेकर यह लिख डालिए कि कल आपको कौन-कौन से काम करने हैं. यह सुनने में बहुत ही मामूली बात लगती है, लेकिन इसके पीछे मजबूत वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं. साल दो हजार अठारह में हुई एक रिसर्च में सत्तावन लोगों को दो अलग-अलग गुटों में बांटा गया था. एक गुट को सोने से पहले पांच मिनट में अगले दिन के जरूरी कामों की लिस्ट लिखने को कहा गया, जबकि दूसरे गुट को पिछले कुछ दिनों में जो काम पहले ही पूरे कर चुके थे, उनकी लिस्ट लिखने को कहा गया.
यह तरीका है सोने से पहले अगले दिन के काम की एक छोटी सी लिस्ट लिखना. जी हां, बस एक कागज और पेन लेकर यह लिख डालिए कि कल आपको कौन-कौन से काम करने हैं. यह सुनने में बहुत ही मामूली बात लगती है, लेकिन इसके पीछे मजबूत वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं. साल दो हजार अठारह में हुई एक रिसर्च में सत्तावन लोगों को दो अलग-अलग गुटों में बांटा गया था. एक गुट को सोने से पहले पांच मिनट में अगले दिन के जरूरी कामों की लिस्ट लिखने को कहा गया, जबकि दूसरे गुट को पिछले कुछ दिनों में जो काम पहले ही पूरे कर चुके थे, उनकी लिस्ट लिखने को कहा गया.
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नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे. जिन लोगों ने अगले दिन के काम की लिस्ट लिखी, वो पूरे किए हुए कामों की लिस्ट लिखने वालों के मुकाबले कहीं ज्यादा जल्दी सो गए. इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है. हमारा दिमाग अधूरे कामों को लेकर लगातार चिंता करता रहता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अनफिनिश्ड टास्क इफेक्ट कहा जाता है. जब हम इन कामों को कागज पर लिख देते हैं, तो दिमाग को यह भरोसा हो जाता है कि यह जानकारी अब सुरक्षित है और उसे इसे बार-बार याद रखने की जरूरत नहीं. इससे मन हल्का हो जाता है और नींद आसानी से आ जाती है.
नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे. जिन लोगों ने अगले दिन के काम की लिस्ट लिखी, वो पूरे किए हुए कामों की लिस्ट लिखने वालों के मुकाबले कहीं ज्यादा जल्दी सो गए. इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है. हमारा दिमाग अधूरे कामों को लेकर लगातार चिंता करता रहता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अनफिनिश्ड टास्क इफेक्ट कहा जाता है. जब हम इन कामों को कागज पर लिख देते हैं, तो दिमाग को यह भरोसा हो जाता है कि यह जानकारी अब सुरक्षित है और उसे इसे बार-बार याद रखने की जरूरत नहीं. इससे मन हल्का हो जाता है और नींद आसानी से आ जाती है.
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यह तरीका इसलिए भी खास है क्योंकि यह पूरी तरह से मुफ्त है और इसे करने में बहुत कम मेहनत लगती है. रात को सोने से एक घंटे पहले बस एक डायरी या कागज निकालिए और कल जो भी काम याद हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, सबको एक-एक करके लिख डालिए. जैसे सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस की फाइल भेजनी है या बिजली का बिल भरना है. इसमें बहुत ज्यादा सोचने या परफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो भी दिमाग में आए उसे लिख दीजिए.
यह तरीका इसलिए भी खास है क्योंकि यह पूरी तरह से मुफ्त है और इसे करने में बहुत कम मेहनत लगती है. रात को सोने से एक घंटे पहले बस एक डायरी या कागज निकालिए और कल जो भी काम याद हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, सबको एक-एक करके लिख डालिए. जैसे सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस की फाइल भेजनी है या बिजली का बिल भरना है. इसमें बहुत ज्यादा सोचने या परफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो भी दिमाग में आए उसे लिख दीजिए.
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इसके साथ ही अगर आप इस आदत को कुछ और छोटी चीजों के साथ जोड़ लें, तो असर और बढ़ जाता है. जैसे लिस्ट लिखने के बाद फोन और लैपटॉप को दूर रख दें, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को कम करती है. कमरे की लाइट भी थोड़ी मद्धम कर लें, ताकि शरीर को यह संकेत मिले कि अब सोने का समय हो गया है.
इसके साथ ही अगर आप इस आदत को कुछ और छोटी चीजों के साथ जोड़ लें, तो असर और बढ़ जाता है. जैसे लिस्ट लिखने के बाद फोन और लैपटॉप को दूर रख दें, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को कम करती है. कमरे की लाइट भी थोड़ी मद्धम कर लें, ताकि शरीर को यह संकेत मिले कि अब सोने का समय हो गया है.
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रिसर्च यह भी बताती है कि नींद से जुड़ी परेशानी कोई छोटी बात नहीं है. बहुत से लोग लंबे समय तक अच्छी नींद ना ले पाने की वजह से दिनभर थकान महसूस करते हैं, और इसका असर धीरे-धीरे दिल की सेहत, याददाश्त और मूड पर भी पड़ने लगता है. ऐसे में यह छोटी सी आदत ना सिर्फ जल्दी नींद लाने में मदद करती है, बल्कि दिमाग को शांत रखकर तनाव भी कम करती है.
रिसर्च यह भी बताती है कि नींद से जुड़ी परेशानी कोई छोटी बात नहीं है. बहुत से लोग लंबे समय तक अच्छी नींद ना ले पाने की वजह से दिनभर थकान महसूस करते हैं, और इसका असर धीरे-धीरे दिल की सेहत, याददाश्त और मूड पर भी पड़ने लगता है. ऐसे में यह छोटी सी आदत ना सिर्फ जल्दी नींद लाने में मदद करती है, बल्कि दिमाग को शांत रखकर तनाव भी कम करती है.
Published at : 05 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Healthy Sleep Bedtime Routine Better Sleep Tips How To Fall Asleep Faster

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