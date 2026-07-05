यह तरीका है सोने से पहले अगले दिन के काम की एक छोटी सी लिस्ट लिखना. जी हां, बस एक कागज और पेन लेकर यह लिख डालिए कि कल आपको कौन-कौन से काम करने हैं. यह सुनने में बहुत ही मामूली बात लगती है, लेकिन इसके पीछे मजबूत वैज्ञानिक सबूत मौजूद हैं. साल दो हजार अठारह में हुई एक रिसर्च में सत्तावन लोगों को दो अलग-अलग गुटों में बांटा गया था. एक गुट को सोने से पहले पांच मिनट में अगले दिन के जरूरी कामों की लिस्ट लिखने को कहा गया, जबकि दूसरे गुट को पिछले कुछ दिनों में जो काम पहले ही पूरे कर चुके थे, उनकी लिस्ट लिखने को कहा गया.