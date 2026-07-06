कुल मिलाकर अंजीर एक ऐसा फल है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर उम्र में शरीर को फायदा पहुंचा सकता है. लेकिन हर चीज की तरह इसे भी सही मात्रा में और सही तरीके से खाना जरूरी है. रोजाना दो से तीन अंजीर खाना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई पुरानी बीमारी है, उन्हें अंजीर शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. अगर सही तरीके से इसे अपनी डाइट में शामिल किया जाए, तो यह छोटा सा फल सेहत के लिए वाकई एक चमत्कार साबित हो सकता है.