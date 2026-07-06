हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBenefits of Figs: अंजीर खाने के पांच अनोखे तरीके, बचपन से लेकर प्रेग्नेंसी और बुढ़ापे तक होगा चमत्कार

Benefits of Figs: अंजीर खाने के पांच अनोखे तरीके, बचपन से लेकर प्रेग्नेंसी और बुढ़ापे तक होगा चमत्कार

Benefits of Figs: अंजीर फाइबर, कैल्शियम और आयरन से भरपूर सुपरफूड है. इसे सही तरीके से खाने से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Benefits of Figs: अंजीर फाइबर, कैल्शियम और आयरन से भरपूर सुपरफूड है. इसे सही तरीके से खाने से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं.

अंजीर खाने के सर्वोत्तम तरीके

1/6
पहला तरीका है भीगा हुआ अंजीर खाना. रात को दो अंजीर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट पानी के साथ खाएं. भिगोने से इसमें मौजूद फाइबर हल्का हो जाता है, जिससे यह आसानी से पच जाता है और पेट साफ रहने में मदद मिलती है. दूसरा तरीका है गर्म दूध के साथ अंजीर खाना. रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में दो अंजीर मिलाकर खाने से शरीर को कैल्शियम बेहतर तरीके से मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और नींद भी अच्छी आती है.
पहला तरीका है भीगा हुआ अंजीर खाना. रात को दो अंजीर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट पानी के साथ खाएं. भिगोने से इसमें मौजूद फाइबर हल्का हो जाता है, जिससे यह आसानी से पच जाता है और पेट साफ रहने में मदद मिलती है. दूसरा तरीका है गर्म दूध के साथ अंजीर खाना. रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में दो अंजीर मिलाकर खाने से शरीर को कैल्शियम बेहतर तरीके से मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और नींद भी अच्छी आती है.
2/6
तीसरा तरीका है सूखे अंजीर को सीधे ड्राई फ्रूट की तरह खाना, जो हल्की भूख लगने पर एक सेहतमंद स्नैक का काम करता है. चौथा तरीका है अंजीर को शेक या स्मूदी में मिलाकर पीना, जिससे बच्चों और बड़ों दोनों को यह स्वाद के साथ आसानी से खिलाया जा सकता है. पांचवां तरीका है अंजीर को सलाद, दलिया या हलवे में शामिल करना, जिससे रोजमर्रा के खाने में भी इसका पोषण जुड़ जाता है.
तीसरा तरीका है सूखे अंजीर को सीधे ड्राई फ्रूट की तरह खाना, जो हल्की भूख लगने पर एक सेहतमंद स्नैक का काम करता है. चौथा तरीका है अंजीर को शेक या स्मूदी में मिलाकर पीना, जिससे बच्चों और बड़ों दोनों को यह स्वाद के साथ आसानी से खिलाया जा सकता है. पांचवां तरीका है अंजीर को सलाद, दलिया या हलवे में शामिल करना, जिससे रोजमर्रा के खाने में भी इसका पोषण जुड़ जाता है.
3/6
बच्चों के लिए अंजीर बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम और आयरन उनकी हड्डियों और शरीर के विकास में मदद करते हैं. जिन बच्चों को कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए भीगा हुआ अंजीर पेट साफ रखने में सहायक हो सकता है. हालांकि छोटे बच्चों को अंजीर हमेशा सीमित मात्रा में ही देना चाहिए, क्योंकि उनका पाचन तंत्र अभी पूरी तरह मजबूत नहीं होता.
बच्चों के लिए अंजीर बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम और आयरन उनकी हड्डियों और शरीर के विकास में मदद करते हैं. जिन बच्चों को कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए भीगा हुआ अंजीर पेट साफ रखने में सहायक हो सकता है. हालांकि छोटे बच्चों को अंजीर हमेशा सीमित मात्रा में ही देना चाहिए, क्योंकि उनका पाचन तंत्र अभी पूरी तरह मजबूत नहीं होता.
4/6
प्रेग्नेंसी के दौरान भी अंजीर को एक अच्छा आहार माना जाता है. इस समय महिलाओं के शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है और अंजीर में मौजूद कैल्शियम, आयरन और विटामिन इस जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं. कई महिलाओं को प्रेग्नेंसी में कब्ज और कमजोरी जैसी शिकायत होती है, ऐसे में अंजीर का सेवन राहत दे सकता है. हालांकि इसे ज्यादा मात्रा में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ने या पेट खराब होने जैसी दिक्कत हो सकती है. इसलिए प्रेग्नेंसी में अंजीर खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.
प्रेग्नेंसी के दौरान भी अंजीर को एक अच्छा आहार माना जाता है. इस समय महिलाओं के शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है और अंजीर में मौजूद कैल्शियम, आयरन और विटामिन इस जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं. कई महिलाओं को प्रेग्नेंसी में कब्ज और कमजोरी जैसी शिकायत होती है, ऐसे में अंजीर का सेवन राहत दे सकता है. हालांकि इसे ज्यादा मात्रा में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ने या पेट खराब होने जैसी दिक्कत हो सकती है. इसलिए प्रेग्नेंसी में अंजीर खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.
5/6
बुढ़ापे में शरीर की हड्डियां और पाचन तंत्र दोनों धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं. ऐसे में अंजीर में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, जबकि इसका फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है. बुजुर्गों के लिए गर्म दूध के साथ अंजीर खाना खासतौर पर फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर को आराम भी मिलता है और पोषण भी. हालांकि बुजुर्गों को भी अंजीर सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए और अगर वे कोई नियमित दवा लेते हैं, तो पहले डॉक्टर से पूछ लेना बेहतर रहता है.
बुढ़ापे में शरीर की हड्डियां और पाचन तंत्र दोनों धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं. ऐसे में अंजीर में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, जबकि इसका फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है. बुजुर्गों के लिए गर्म दूध के साथ अंजीर खाना खासतौर पर फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर को आराम भी मिलता है और पोषण भी. हालांकि बुजुर्गों को भी अंजीर सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए और अगर वे कोई नियमित दवा लेते हैं, तो पहले डॉक्टर से पूछ लेना बेहतर रहता है.
6/6
कुल मिलाकर अंजीर एक ऐसा फल है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर उम्र में शरीर को फायदा पहुंचा सकता है. लेकिन हर चीज की तरह इसे भी सही मात्रा में और सही तरीके से खाना जरूरी है. रोजाना दो से तीन अंजीर खाना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई पुरानी बीमारी है, उन्हें अंजीर शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. अगर सही तरीके से इसे अपनी डाइट में शामिल किया जाए, तो यह छोटा सा फल सेहत के लिए वाकई एक चमत्कार साबित हो सकता है.
कुल मिलाकर अंजीर एक ऐसा फल है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर उम्र में शरीर को फायदा पहुंचा सकता है. लेकिन हर चीज की तरह इसे भी सही मात्रा में और सही तरीके से खाना जरूरी है. रोजाना दो से तीन अंजीर खाना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई पुरानी बीमारी है, उन्हें अंजीर शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. अगर सही तरीके से इसे अपनी डाइट में शामिल किया जाए, तो यह छोटा सा फल सेहत के लिए वाकई एक चमत्कार साबित हो सकता है.
Published at : 06 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Tags :
Healthy Snacks Benefits Of Figs Fig Health Benefits How To Eat Figs

हेल्थ फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Checking Phone After Waking Up: सुबह उठते ही देखते हैं फोन? ये आदत बना देगी इस गंभीर बीमारी का मरीज, आज ही संभलें
सुबह उठते ही देखते हैं फोन? ये आदत बना देगी इस गंभीर बीमारी का मरीज, आज ही संभलें
लाइफस्टाइल
IRCTC Tour Package 2026: 'देश में ही दिखेगी जन्नत'! IRCTC के इस सस्ते पैकेज से एक साथ घूम आएं 3 सबसे खूबसूरत राज्य
'देश में ही दिखेगी जन्नत'! IRCTC के इस सस्ते पैकेज से एक साथ घूम आएं 3 सबसे खूबसूरत राज्य
लाइफस्टाइल
दिनभर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने का खतरा, इस डेस्क वर्कआउट से आसानी से हो जाएगा कम
दिनभर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने का खतरा, इस डेस्क वर्कआउट से आसानी से हो जाएगा कम
लाइफस्टाइल
Glass Cleaning Hacks: धुंधले पड़ गए हैं घर के खिड़की-दरवाजों के कांच? इस आसान घरेलू तरीके से लाएं चकाचक चमक
धुंधले पड़ गए हैं घर के खिड़की-दरवाजों के कांच? इस आसान घरेलू तरीके से लाएं चकाचक चमक
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रशांत अग्रवाल
प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
विकास की दौड़ में पीछे छूटती एक बड़ी आबादी: दिव्यांग युवाओं के लिए कौशल विकास अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत
पंजाब
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
बॉलीवुड
Sunday Box office Collection Updates: 'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक सब पिछड़े
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक पिछड़े
विश्व
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
इंडिया
Exclusive: पिता राम विलास पासवान की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी एनकाउंटर से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
पिता राम विलास की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
एग्रीकल्चर
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
टेक्नोलॉजी
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget