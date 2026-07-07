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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSoft Roti Tips: आटे में गूंथते समय मिला लें यह एक चीज, हर रोटी बनेगी एकदम सॉफ्ट और स्वाद में बेहद लाजवाब

Soft Roti Tips: आटे में गूंथते समय मिला लें यह एक चीज, हर रोटी बनेगी एकदम सॉफ्ट और स्वाद में बेहद लाजवाब

Dough Kneading Tips: कई बार अच्छी क्वालिटी का आटा इस्तेमाल करने के बाद भी रोटियां सख्त बन जाती हैं या थोड़ी देर में उनका स्वाद और नरमाहट दोनों कम हो जाते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Jul 2026 06:45 PM (IST)
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Secret Ingredient For Soft Chapati: रोटी भारतीय खाने का सबसे अहम हिस्सा है. लेकिन कई बार अच्छी क्वालिटी का आटा इस्तेमाल करने के बाद भी रोटियां सख्त बन जाती हैं या थोड़ी देर में उनका स्वाद और नरमाहट दोनों कम हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आटा गूंथते समय एक छोटा-सा बदलाव आपकी रोटियों को पहले से कहीं ज्यादा मुलायम और स्वादिष्ट बना सकता है. 

कैसे बना सकते हैं मुलायम रोटी?

खाना बनाने से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि आटा गूंथने से पहले उसमें एक चुटकी चीनी मिलाना काफी फायदेमंद हो सकता है. इसके साथ चाहें तो स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक भी मिला सकते हैं. चीनी की यह छोटी-सी मात्रा रोटी को मीठा नहीं बनाती, बल्कि उसकी बनावट को बेहतर बनाने में मदद करती है। इससे रोटियां लंबे समय तक नरम बनी रहती हैं और खाने में भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं. कुछ एक्सपर्ट्स साधारण नमक की जगह काला नमक मिलाने की भी सलाह देते हैं. काला नमक पाचन के लिए बेहतर माना जाता है और गैस, अपच व पेट फूलने जैसी समस्याओं में भी मदद कर सकता है.

आटा गूंथने का तरीका भी जरूरी

सिर्फ चीनी मिलाना ही काफी नहीं है, आटा गूंथने का तरीका भी उतना ही जरूरी है. हमेशा गुनगुने पानी से आटा गूंथने की कोशिश करें। इससे आटा अच्छी तरह तैयार होता है और उसकी बनावट मुलायम रहती है. पानी एकदम ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए. आटा इतना नरम होना चाहिए कि उंगली से दबाने पर हल्का निशान बन जाए, लेकिन वह हाथों से चिपके नहीं. आटा गूंथने के बाद उसे तुरंत बेलने की बजाय कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके लिए साफ सूती कपड़े या प्लेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस दौरान आटा अच्छी तरह सेट हो जाता है, जिससे रोटियां बेलना आसान होता है और पकने के बाद वे ज्यादा मुलायम बनती हैं. 

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रोटी बेलते समय क्या रखें ध्यान?

रोटी बेलते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसकी मोटाई हर तरफ बराबर हो. अगर कहीं ज्यादा मोटी और कहीं ज्यादा पतली होगी, तो रोटी सही तरीके से नहीं फूलेगी और उसकी बनावट भी अच्छी नहीं आएगी. तवा भी पहले से अच्छी तरह गर्म होना चाहिए. ठंडे तवे पर रोटी डालने से वह ज्यादा देर तक पकती है, जिससे उसके सख्त होने की संभावना बढ़ जाती है. रोटी तवे से उतरने के बाद उस पर हल्का-सा देसी घी लगा दें. इससे न सिर्फ उसका स्वाद बढ़ता है, बल्कि रोटियां लंबे समय तक मुलायम भी बनी रहती हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Soft Roti Tips How To Make Soft Rotis Roti Dough Tips
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