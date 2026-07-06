मानसून सीजन को देखते हुए वन विभाग 18 जुलाई से इको डेस्टिनेशन टूर शुरू करने जा रहा है. इस सीजन के लिए सात विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं, जिनमें टूरिस्ट मेवाड़ और मारवाड़ के जंगल, झरने और वन्यजीव अभयारण्यों का आनंद ले सकेंगे. सभी यात्राएं एसी बसों से कराई जाएंगी.इन पैकेजों में गोरमघाट (2250 रुपए ), भीलबेरी वॉटरफॉल (2000 रूपए ), फुलवारी की नाल (2000 रूपए ), जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य (1750 रुपए ), सीतामाता सेंचुरी-जाखम बांध (2250 रुपए ), बस्सी सेंचुरी-मेनाल वॉटरफॉल (2250 रुपए ) और रणकपुर-कुंभलगढ़ अभयारण्य (2750 रुपए ) शामिल हैं. अलग-अलग पैकेज में नाश्ता, लंच, डिनर, गाइड, फॉरेस्ट फीस और कुछ में ओपन जीप सफारी भी शामिल है.