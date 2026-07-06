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Udaipur Monsoon Travel Guide: बारिश में जन्नत बन जाता है उदयपुर, यहां देखिए पूरे हफ्ते का टूर प्लान और खर्च
Udaipur Monsoon Travel Guide : चारों तरफ हरियाली, बादलों से ढकी पहाड़ियां और पानी से लबालब भरी झीलें यहां की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं.
बारिश शुरू होते ही राजस्थान का उदयपुर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है. झीलों, शाही महलों और अरावली की हरी-भरी पहाड़ियों से घिरा यह शहर मानसून के मौसम में किसी जन्नत से कम नहीं लगता. चारों तरफ हरियाली, बादलों से ढकी पहाड़ियां और पानी से लबालब भरी झीलें यहां की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं. यही वजह है कि बारिश के मौसम में उदयपुर देश के सबसे पसंदीदा घूमने वाले टूरिस्ट प्लेस में गिना जाता है. अगर आप भी मानसून में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो उदयपुर का एक हफ्ते का ट्रिप आपके लिए शानदार और यादगार एक्सपीरियंस बन सकता है. तो आइए जानते हैं कि उदयपुर पूरे हफ्ते का टूर प्लान और खर्च क्या है.
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Published at : 06 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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