सबसे पहली और आसान चीज है सोया से बनी चीजें, जैसे सोयाबीन, टोफू और सोया मिल्क। यह सभी शाकाहारी होते हुए भी शरीर को सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स देते हैं, इसलिए इन्हें "कंप्लीट प्रोटीन" कहा जाता है. इसके अलावा क्विनोआ भी एक बेहतरीन विकल्प है, जो देखने में चावल जैसा लगता है, लेकिन इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं. इसे चावल की जगह खाने से खाने का स्वाद भी बदलता है और पोषण भी बढ़ जाता है. डेयरी से जुड़ी चीजें जैसे पनीर, दही और दूध भी अमीनो एसिड्स से भरपूर होती हैं और इन्हें रोजाना के खाने में आसानी से शामिल किया जा सकता है.