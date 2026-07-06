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Vegetarian Protein Sources: नॉनवेज नहीं खाते तो इन वेज ऑप्शन पर तुरंत हो जाएं शिफ्ट, दूर हो जाएगी अमीनो एसिड्स की कमी
Vegetarian Protein Sources: नॉनवेज के बिना भी सोया, पनीर, क्विनोआ, दाल-चावल, नट्स और स्प्राउट्स जैसे शाकाहारी खाद्य पदार्थ शरीर को जरूरी अमीनो एसिड्स और प्रोटीन प्रदान कर सकते हैं.
पादप आधारित प्रोटीन
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Published at : 06 Jul 2026 04:40 AM (IST)
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नॉनवेज नहीं खाते तो इन वेज ऑप्शन पर तुरंत हो जाएं शिफ्ट, दूर हो जाएगी अमीनो एसिड्स की कमी
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
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