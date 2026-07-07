इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मंगलवार (7 जुलाई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने पीएम मोदी को को ऐसा नेता बताया, जिसकी वह दिल से तारीफ करते हैं. जकार्ता में भारतीय प्रवासी समुदाय के एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुबियांतो ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कई नीतियों का अध्ययन किया है और उन्हें अपनाया है.

राष्ट्रपति प्रबोवो ने भारतीय संस्कृति के साथ इंडोनेशिया के गहरे जुड़ाव का जिक्र किया और कहा कि देश की भाषा संस्कृत से काफी प्रभावित है. इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा कि इंडोनेशियाई लोगों को भारत के अनुभव और सभ्यता से सीखना चाहिए. हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति भारतीय सभ्यता से बहुत प्रभावित है. हमारे कई नाम संस्कृत से लिए गए हैं. इसलिए, यह निकटता है और हम अधिक घनिष्ठ सहयोग का स्वागत करते हैं.'

'पीएम मोदी का बड़ा प्रशंसक हूं'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं भारत की घरेलू राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता. मैं सभी भारतीयों का मित्र हूं, लेकिन मैं एक बात स्वीकार करना चाहता हूं और मेरे करीबी सहयोगी और सहकर्मी इस बात की गवाही देंगे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं.

'पीएम मोदी की नीतियों को कॉपी किया'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ नहीं हूं. इसका प्रमाण यह है कि मैंने पांच आम चुनावों में भाग लिया. मैं चार बार हारा..राष्ट्रपति बनने से पहले भी, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का अध्ययन किया और क्योंकि कोई कॉपीराइट नहीं है, मैंने उनकी कई नीतियों की कॉपी की, ​​लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी ने कृपापूर्वक मुझे उनकी नीतियों की नकल करने की अनुमति दी.' मेरी नीतियां ऐसी हैं कि मुझ पर किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.'

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मेरे DNA में भारतीय अंश - इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो

राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा कि उनके डीएनए में भारतीय अंश मौजूद हैं. उन्होंने कहा, टभारत की राजकीय यात्रा से ठीक पहले मैंने जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट करवाया था. मैंने अपने डीएनए की जांच करवाई और मुझे पता चला कि मेरे डीएनए में भारतीय अंश हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई संगीत सुनता हूं, खासकर भारतीय संगीत तो मेरा शरीर अपने आप हिलने लगता है.

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे मंत्री, मेरे सेनापति, सभी को डांस और गाना पसंद है. शायद उनमें से अधिकांश के डीएनए में भारतीय अंश हैं. मेरे अधिकांश मंत्री भारतीय गीत बहुत अच्छे से गाते हैं.'

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