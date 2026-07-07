स्वीमिंग, रनिंग या रस्सी कूद... 1 घंटे में किसमें खर्च होती है सबसे ज्यादा कैलोरी, क्या बेहतर?

Which Exercise Burns Most Calories: अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना या ज्यादा कैलोरी बर्न करना है, तो अक्सर मन में सवाल आता है कि आखिर स्वीमिंग, रनिंग और रस्सी कूद में सबसे ज्यादा कैलोरी किस एक्सरसाइज से खर्च होती है. तीनों ही बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट हैं, लेकिन कैलोरी बर्न करने की क्षमता इनकी तीव्रता, आपकी स्पीड और शरीर के वजन पर भी निर्भर करती है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

किसमें सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट healthline के अनुसार रनिंग एक घंटे में सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करने वाली एक्सरसाइज में शामिल है. करीब 70 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति एक घंटे की तेज दौड़ में लगभग 800 कैलोरी तक खर्च कर सकता है. अगर दौड़ने की रफ्तार ज्यादा हो, तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. यही वजह है कि वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए रनिंग को सबसे असरदार कार्डियो एक्सरसाइज माना जाता है.

इसे भी पढ़ें-Explained: मुंबई में तरबूज तो झारखंड में गोलगप्पे खाने से मौत! किन खानों से होती फूड पॉइजनिंग, आखिर खाएं क्या?

रस्सी कूद कितना फायदेमंद?

वहीं रस्सी कूद भी कैलोरी बर्न करने का बेहद प्रभावी तरीका है। एक घंटे तक लगातार मध्यम गति से रस्सी कूदने पर करीब 550 से 700 कैलोरी तक बर्न हो सकती हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी जिम या बड़े उपकरण की जरूरत नहीं होती. घर की थोड़ी-सी जगह में भी यह एक्सरसाइज आसानी से की जा सकती है. इसके साथ ही, इससे पैरों की ताकत, स्टैमिना और हार्ट हेल्थ को भी फायदा मिलता है.

स्वीमिंग हेल्थ के लिए कितना कारगर

अगर बात स्वीमिंग की करें, तो यह पूरे शरीर की एक्सरसाइज मानी जाती है. सामान्य गति से एक घंटे तक तैरने पर लगभग 500 कैलोरी तक खर्च हो सकती हैं. हालांकि अलग-अलग स्टाइल और स्पीड में स्वीमिंग करने पर कैलोरी बर्न का आंकड़ा बढ़ भी सकता है. खास बात यह है कि स्वीमिंग में शरीर के लगभग सभी प्रमुख मसल्स एक साथ काम करते हैं और जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है. इसलिए जिन लोगों को घुटनों या जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए यह बेहतर विकल्प माना जाता है.

कैलोरी बर्न ही फिटनेस का पैमाना नहीं

अगर केवल सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करने की बात करें, तो रनिंग पहले स्थान पर रहती है. इसके बाद रस्सी कूद और फिर सामान्य गति से की जाने वाली स्वीमिंग आती है. हालांकि सिर्फ कैलोरी बर्न ही फिटनेस का पैमाना नहीं है. अगर आपको जोड़ों की समस्या है, तो स्वीमिंग ज्यादा सुरक्षित हो सकती है. वहीं कम समय में असरदार वर्कआउट चाहिए, तो रस्सी कूद एक अच्छा विकल्प है. फिटनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी एक्सरसाइज से बेहतर परिणाम पाने के लिए उसे नियमित रूप से करना जरूरी है., शुरुआत हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें, वर्कआउट से पहले वार्म-अप करें और बाद में कूल-डाउन करना न भूलें.

इसे भी पढ़ें-Heart Fights Cancer: दिल धड़क रहा है यानी कैंसर से लड़ रहा है, नई स्टडी से जागी उम्मीद

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator