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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCalories Burned: स्वीमिंग, रनिंग या रस्सी कूद... 1 घंटे में किसमें खर्च होती है सबसे ज्यादा कैलोरी, क्या बेहतर?

Calories Burned: स्वीमिंग, रनिंग या रस्सी कूद... 1 घंटे में किसमें खर्च होती है सबसे ज्यादा कैलोरी, क्या बेहतर?

Swimming Vs Running: आपका लक्ष्य वजन कम करना या ज्यादा कैलोरी बर्न करना है, तो अक्सर मन में सवाल आता है कि सबसे ज्यादा कैलोरी किस एक्सरसाइज से खर्च होती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Jul 2026 05:51 PM (IST)
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Which Exercise Burns Most Calories: अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना या ज्यादा कैलोरी बर्न करना है, तो अक्सर मन में सवाल आता है कि आखिर स्वीमिंग, रनिंग और रस्सी कूद में सबसे ज्यादा कैलोरी किस एक्सरसाइज से खर्च होती है. तीनों ही बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट हैं, लेकिन कैलोरी बर्न करने की क्षमता इनकी तीव्रता, आपकी स्पीड और शरीर के वजन पर भी निर्भर करती है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. 

किसमें सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट healthline के अनुसार रनिंग एक घंटे में सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करने वाली एक्सरसाइज में शामिल है. करीब 70 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति एक घंटे की तेज दौड़ में लगभग 800 कैलोरी तक खर्च कर सकता है.  अगर दौड़ने की रफ्तार ज्यादा हो, तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. यही वजह है कि वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए रनिंग को सबसे असरदार कार्डियो एक्सरसाइज माना जाता है. 

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रस्सी कूद कितना फायदेमंद?

वहीं रस्सी कूद भी कैलोरी बर्न करने का बेहद प्रभावी तरीका है। एक घंटे तक लगातार मध्यम गति से रस्सी कूदने पर करीब 550 से 700 कैलोरी तक बर्न हो सकती हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी जिम या बड़े उपकरण की जरूरत नहीं होती. घर की थोड़ी-सी जगह में भी यह एक्सरसाइज आसानी से की जा सकती है. इसके साथ ही, इससे पैरों की ताकत, स्टैमिना और हार्ट हेल्थ को भी फायदा मिलता है. 

स्वीमिंग हेल्थ के लिए कितना कारगर

अगर बात स्वीमिंग की करें, तो यह पूरे शरीर की एक्सरसाइज मानी जाती है. सामान्य गति से एक घंटे तक तैरने पर लगभग 500 कैलोरी तक खर्च हो सकती हैं. हालांकि अलग-अलग स्टाइल और स्पीड में स्वीमिंग करने पर कैलोरी बर्न का आंकड़ा बढ़ भी सकता है. खास बात यह है कि स्वीमिंग में शरीर के लगभग सभी प्रमुख मसल्स एक साथ काम करते हैं और जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है.  इसलिए जिन लोगों को घुटनों या जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए यह बेहतर विकल्प माना जाता है.

कैलोरी बर्न ही फिटनेस का पैमाना नहीं 

अगर केवल सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करने की बात करें, तो रनिंग पहले स्थान पर रहती है. इसके बाद रस्सी कूद और फिर सामान्य गति से की जाने वाली स्वीमिंग आती है. हालांकि सिर्फ कैलोरी बर्न ही फिटनेस का पैमाना नहीं है. अगर आपको जोड़ों की समस्या है, तो स्वीमिंग ज्यादा सुरक्षित हो सकती है. वहीं कम समय में असरदार वर्कआउट चाहिए, तो रस्सी कूद एक अच्छा विकल्प है.  फिटनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी एक्सरसाइज से बेहतर परिणाम पाने के लिए उसे नियमित रूप से करना जरूरी है., शुरुआत हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें, वर्कआउट से पहले वार्म-अप करें और बाद में कूल-डाउन करना न भूलें.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 05:51 PM (IST)
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Swimming Running Calories Burned
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