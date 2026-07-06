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Chilla Recipe: इन पांच दालों को मिलाकर बनाएं दुनिया का सबसे टेस्टी चीला, सेहत और स्वाद दोनों से भरपूर
Chilla Recipe : यह चीला एक-दो नहीं, बल्कि पांच अलग-अलग दालों से तैयार किया जाता है. यही वजह है कि इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं.
अगर आप रोज सुबह नाश्ते में वही पराठा, ब्रेड या पोहा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो टेस्टी होने के साथ शरीर को भी भरपूर पोषण दे, तो यह खास आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यह चीला एक-दो नहीं, बल्कि पांच अलग-अलग दालों से तैयार किया जाता है. यही वजह है कि इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं. पांच दालों को मिलाकर बना यह चिला दुनिया का सबसे टेस्टी चीला भी माना जाता है. इसे बनाना भी आसान है और यह पेट पर भारी भी नहीं पड़ता है. इसलिए हेल्दी डाइट लेने वाले लोगों के लिए यह एक शानदार नाश्ता माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि किन पांच दालों को मिलाकर दुनिया का सबसे टेस्टी चीला बनाएं.
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Published at : 06 Jul 2026 10:09 AM (IST)
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