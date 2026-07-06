पांच दालों का हेल्दी चीला बनाने के लिए सबसे पहले पीली मूंग, हरी मूंग, उड़द, चना और अरहर दाल की एक-एक कप मात्रा लेकर इन्हें पूरी रात पानी में भिगो दें. अगले दिन भीगी हुई दालों को पीसकर घोल तैयार करें. इसमें आधा चम्मच अजवाइन, बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर, 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च, एक चम्मच हरा धनिया और एक चम्मच करी पत्ता मिलाएं. चाहें तो इसमें पालक या मेथी की पत्तियां भी डाल सकते हैं. अब इस मिश्रण का ऐसा घोल तैयार करें जिसकी गाढ़ापन डोसे के बैटर जैसा हो और आसानी से तवे पर फैल सके. इसके बाद तवा गर्म करें और उस पर हल्का सा तेल लगाएं. एक कलछी घोल डालकर मीडियम आंच पर दोनों तरफ थोड़ा-थोड़ा तेल लगाते हुए सुनहरा होने तक सेंक लें. जब दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए, तो इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें.