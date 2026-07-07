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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट

ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट

Delhi NCR Traffic: दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश और आंधी के चलते ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो गई है. गुरुग्राम-दिल्ली एक्सप्रेसवे समेत कई प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लगा है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Jul 2026 07:17 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (7 जुलाई) शाम अचानक मौसम बदलने के साथ ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई. मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों के लिए तेज बारिश, गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का अलर्ट जारी किया है. बारिश शुरू होते ही गुरुग्राम-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जबकि धौला कुआं, आईटीओ, आश्रम चौक, रिंग रोड, मिंटो ब्रिज अंडरपास और सरहौल बॉर्डर समेत कई प्रमुख मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए.

जलभराव के कारण कई अंडरपास प्रभावित होने की आशंका है, जिससे ट्रैफिक और अधिक बिगड़ सकता है. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, जलभराव वाले रास्तों पर वाहन न ले जाने और सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है. कुछ जगहों पर वाहनों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, जिससे लोगों को घर पहुंचने में सामान्य से ज्यादा समय लग सकता है.

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इन रास्तों से निकलेंगे तो मिलेगी राहत

ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए बारापुला फ्लाईओवर, मयूर विहार लिंक रोड, अक्षरधाम रूट और बाहरी दिल्ली की ओर जाने वालों के लिए पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बेहतर विकल्प हो सकते हैं. हालांकि निकलने से पहले लाइव ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें, क्योंकि मौसम के साथ स्थिति तेजी से बदल सकती है.

सफर के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

बारिश के दौरान गाड़ी की रफ्तार नियंत्रित रखें और हेडलाइट जलाकर चलें. जलभराव वाले अंडरपास या सड़कों से गुजरने का जोखिम न लें. तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका के बीच पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे रुकने से बचें. अगर बहुत जरूरी काम न हो तो कुछ देर इंतजार करना भी समझदारी हो सकती है.

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दिल्ली-एनसीआर में खराब मौसम का असर देर शाम तक ट्रैफिक पर बना रह सकता है. ऐसे में घर लौटने से पहले मौसम और ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखना आपके समय और परेशानी दोनों को बचा सकता है.

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Published at : 07 Jul 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Delhi -NCR News DELHI NEWS DELHI WEATHER
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