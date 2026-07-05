घर में रखी पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ पारंपरिक तरीके से ही नहीं किया जा सकता है. बनारसी या सिल्क की साड़ी से फ्लोर-लेंथ ड्रेस या अनारकली सूट तैयार कराया जा सकता है. वहीं जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी को कट और स्टिच करके स्टाइलिश श्रग या केप बनाया जा सकता है. इसी तरह पुरानी शर्ट को थोड़ा बदलकर समर ड्रेस या ओपन श्रग में बदला जा सकता है, जिससे आपका पूरा लुक नया नजर आएगा.