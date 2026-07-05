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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफैशनSummer Fashion Hacks: इस सीजन का सबसे बड़ा ट्रेंड, पुराने कपड़ों को रीसायकल कर ऐसे पाएं सेलिब्रिटी लुक

Summer Fashion Hacks: इस सीजन का सबसे बड़ा ट्रेंड, पुराने कपड़ों को रीसायकल कर ऐसे पाएं सेलिब्रिटी लुक

Summer Fashion Hacks : इसे अपसाइकलिंग (Upcycling) और सस्टेनेबल फैशन (Sustainable Fashion) कहा जाता है. इससे न सिर्फ आपकी पसंदीदा ड्रेसेस फिर से पहनने लायक बन जाती हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 05 Jul 2026 01:23 AM (IST)
Summer Fashion Hacks : इसे अपसाइकलिंग (Upcycling) और सस्टेनेबल फैशन (Sustainable Fashion) कहा जाता है. इससे न सिर्फ आपकी पसंदीदा ड्रेसेस फिर से पहनने लायक बन जाती हैं.

हर नया सीजन अपने साथ नए फैशन ट्रेंड लेकर आता है, लेकिन हर ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हर बार नई शॉपिंग करना जरूरी नहीं है. आजकल फैशन की दुनिया में ऐसा ट्रेंड तेजी से फेमस हो रहा है, जिसमें पुराने कपड़ों को नया लुक देकर दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है. इसे अपसाइकलिंग (Upcycling) और सस्टेनेबल फैशन (Sustainable Fashion) कहा जाता है. इससे न सिर्फ आपकी पसंदीदा ड्रेसेस फिर से पहनने लायक बन जाती हैं, बल्कि बिना ज्यादा खर्च किए आप अपना स्टाइल भी बदल सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि पुराने कपड़ों को रीसायकल करके आप किस तरह ट्रेंडी और सेलिब्रिटी जैसा लुक पा सकते हैं.

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अगर आपके पास कोई ढीली या पुरानी टी-शर्ट है जिसे आप अब नहीं पहनते, तो उसे काटकर आसानी से ट्रेंडी क्रॉप टॉप बनाया जा सकता है. यह गर्मियों में पहनने के लिए हल्का और स्टाइलिश ऑप्शन है. इसी तरह पुरानी जींस को काटकर और हल्का-सा डिस्ट्रेस्ड लुक देकर फैशनेबल शॉर्ट्स तैयार किए जा सकते हैं. इसके अलावा पुरानी डेनिम से स्टाइलिश वेस्टकोट, क्रॉप टॉप, मिडी स्कर्ट या टोट बैग भी बनाया जा सकता है.
अगर आपके पास कोई ढीली या पुरानी टी-शर्ट है जिसे आप अब नहीं पहनते, तो उसे काटकर आसानी से ट्रेंडी क्रॉप टॉप बनाया जा सकता है. यह गर्मियों में पहनने के लिए हल्का और स्टाइलिश ऑप्शन है. इसी तरह पुरानी जींस को काटकर और हल्का-सा डिस्ट्रेस्ड लुक देकर फैशनेबल शॉर्ट्स तैयार किए जा सकते हैं. इसके अलावा पुरानी डेनिम से स्टाइलिश वेस्टकोट, क्रॉप टॉप, मिडी स्कर्ट या टोट बैग भी बनाया जा सकता है.
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घर में रखी पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ पारंपरिक तरीके से ही नहीं किया जा सकता है. बनारसी या सिल्क की साड़ी से फ्लोर-लेंथ ड्रेस या अनारकली सूट तैयार कराया जा सकता है. वहीं जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी को कट और स्टिच करके स्टाइलिश श्रग या केप बनाया जा सकता है. इसी तरह पुरानी शर्ट को थोड़ा बदलकर समर ड्रेस या ओपन श्रग में बदला जा सकता है, जिससे आपका पूरा लुक नया नजर आएगा.
घर में रखी पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ पारंपरिक तरीके से ही नहीं किया जा सकता है. बनारसी या सिल्क की साड़ी से फ्लोर-लेंथ ड्रेस या अनारकली सूट तैयार कराया जा सकता है. वहीं जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी को कट और स्टिच करके स्टाइलिश श्रग या केप बनाया जा सकता है. इसी तरह पुरानी शर्ट को थोड़ा बदलकर समर ड्रेस या ओपन श्रग में बदला जा सकता है, जिससे आपका पूरा लुक नया नजर आएगा.
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अगर आपके पास पुरानी कॉटन की कुर्ती है, तो उसकी लंबाई कम करके नया क्रॉप टॉप तैयार किया जा सकता है. बचे हुए कपड़े से मैचिंग ट्राउजर या स्कर्ट बनवाकर को-ऑर्ड सेट तैयार किया जा सकता है, जो इन दिनों काफी ट्रेंड में है.
अगर आपके पास पुरानी कॉटन की कुर्ती है, तो उसकी लंबाई कम करके नया क्रॉप टॉप तैयार किया जा सकता है. बचे हुए कपड़े से मैचिंग ट्राउजर या स्कर्ट बनवाकर को-ऑर्ड सेट तैयार किया जा सकता है, जो इन दिनों काफी ट्रेंड में है.
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अगर आपके पास पुरानी कॉटन की कुर्ती है, तो उसकी लंबाई कम करके नया क्रॉप टॉप तैयार किया जा सकता है. बचे हुए कपड़े से मैचिंग ट्राउजर या स्कर्ट बनवाकर को-ऑर्ड सेट तैयार किया जा सकता है, जो इन दिनों काफी ट्रेंड में है.
अगर आपके पास पुरानी कॉटन की कुर्ती है, तो उसकी लंबाई कम करके नया क्रॉप टॉप तैयार किया जा सकता है. बचे हुए कपड़े से मैचिंग ट्राउजर या स्कर्ट बनवाकर को-ऑर्ड सेट तैयार किया जा सकता है, जो इन दिनों काफी ट्रेंड में है.
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पुराने दुपट्टों या प्रिंटेड शर्ट्स के फैब्रिक से डिजाइनर ब्लाउज भी बनवाए जा सकते हैं. वहीं घर में मौजूद ओवरसाइज शर्ट्स को जींस या स्कर्ट के साथ टक-इन करके कैजुअल और स्टाइलिश लुक पाया जा सकता है.
पुराने दुपट्टों या प्रिंटेड शर्ट्स के फैब्रिक से डिजाइनर ब्लाउज भी बनवाए जा सकते हैं. वहीं घर में मौजूद ओवरसाइज शर्ट्स को जींस या स्कर्ट के साथ टक-इन करके कैजुअल और स्टाइलिश लुक पाया जा सकता है.
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कई बार सिर्फ आउटफिट बदलना ही काफी नहीं होता है. सही एक्सेसरीज किसी भी नॉर्मल ड्रेस को स्टाइलिश बना सकती हैं. पुराने कपड़ों के साथ बेल्ट, चंकी नेकपीस या सनग्लासेस जैसी एक्सेसरीज पहनकर पूरे लुक को नया और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है. यही वजह है कि कई सेलिब्रिटी भी एक ही आउटफिट को अलग-अलग एक्सेसरीज के साथ पहनकर नया स्टाइल क्रिएट करते हैं.
कई बार सिर्फ आउटफिट बदलना ही काफी नहीं होता है. सही एक्सेसरीज किसी भी नॉर्मल ड्रेस को स्टाइलिश बना सकती हैं. पुराने कपड़ों के साथ बेल्ट, चंकी नेकपीस या सनग्लासेस जैसी एक्सेसरीज पहनकर पूरे लुक को नया और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है. यही वजह है कि कई सेलिब्रिटी भी एक ही आउटफिट को अलग-अलग एक्सेसरीज के साथ पहनकर नया स्टाइल क्रिएट करते हैं.
Published at : 05 Jul 2026 01:23 AM (IST)
Tags :
Fashion Fashion Hacks LIfestyle Old Clothes Clothes Recycle Summer Fashion Hacks Summer Fashion

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