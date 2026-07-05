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Summer Fashion Hacks: इस सीजन का सबसे बड़ा ट्रेंड, पुराने कपड़ों को रीसायकल कर ऐसे पाएं सेलिब्रिटी लुक
Summer Fashion Hacks : इसे अपसाइकलिंग (Upcycling) और सस्टेनेबल फैशन (Sustainable Fashion) कहा जाता है. इससे न सिर्फ आपकी पसंदीदा ड्रेसेस फिर से पहनने लायक बन जाती हैं.
हर नया सीजन अपने साथ नए फैशन ट्रेंड लेकर आता है, लेकिन हर ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हर बार नई शॉपिंग करना जरूरी नहीं है. आजकल फैशन की दुनिया में ऐसा ट्रेंड तेजी से फेमस हो रहा है, जिसमें पुराने कपड़ों को नया लुक देकर दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है. इसे अपसाइकलिंग (Upcycling) और सस्टेनेबल फैशन (Sustainable Fashion) कहा जाता है. इससे न सिर्फ आपकी पसंदीदा ड्रेसेस फिर से पहनने लायक बन जाती हैं, बल्कि बिना ज्यादा खर्च किए आप अपना स्टाइल भी बदल सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि पुराने कपड़ों को रीसायकल करके आप किस तरह ट्रेंडी और सेलिब्रिटी जैसा लुक पा सकते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 01:23 AM (IST)
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