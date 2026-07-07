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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'

सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'

मध्य दमिश्क के एक कैफे में धमाका हुआ और 9 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, लगभग एक किलोग्राम वजन वाले एक IED से धमाका किया गया.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 07 Jul 2026 05:22 PM (IST)
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सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कैफे में भीषण धमाके में 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं. धमाका उस समय हुआ जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सीरिया दौरे पर हैं. एक बम उस जगह भी गिरा, जहां फांस के राष्ट्रपति ठहरे हुए हैं. धमाके के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के ऑफिस ने कहा कि दमिश्क में विस्फोट हुए पर राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका सीरिया दौरा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है. धमाके के बाद मैक्रों का भी बयान सामने आया है.

मैक्रों ने कहा,' मेरी यात्रा जारी है. सीरियाई महिलाओं और पुरुषों के एक पूरी तरह से संप्रभु, सुरक्षित, बहुलवादी और एकजुट सीरिया में रहने के सपनों को कोई भी दबा नहीं सकता है. आज सुबह मैंने सीरिया को उसकी पूरी विविधता में देखा. मैंने उनमें गरिमा, साहस और दृढ़ संकल्प देखा.'

सीरिया के गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

सीरिया के गृह मंत्रालय की ओर से बीती रात ये जानकारी दी गई कि मध्य दमिश्क के एक कैफे में धमाका हुआ और 9 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, लगभग एक किलोग्राम वजन वाले एक IED से धमाका किया गया, जिसमें धातु के टुकड़े भरे हुए थे. स्थानीय समयानुसार दोपहर तीन बजे विस्फोट किया गया. सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह धमाका डिवाइस हिजाज इलाके में अल-नस्र स्ट्रीट पर स्थित एक कैफे के अंदर किया गया. यह जगह जस्टिस पैलेस से पश्चिम की ओर लगभग 70 मीटर दूर है.

धमाके के बाद एक्टिव हुईं जांच एजेंसियां

अधिकारियों ने बताया कि धमाके के तुरंत बाद सुरक्षा बल और इमरजेंसी टीमें एक्टिव हुईं. घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिले इसके लिए टीमों की ओर से कार्रवाई शुरू की गई. उनकी ओर से यह भी बताया गया कि धमाके की परिस्थितियों का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. इससे पहले गुरुवार को सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी SANA ने इमरजेंसी अधिकारियों के हवाले से बताया कि सभी घायलों को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है.

सीरिया की राजधानी दश्मिक में सीरियल ब्लास्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के होटल के बाहर गिरा बम

 

 

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
France Emmanuel Macron Breaking News Abp News Damascus Syria Blast
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