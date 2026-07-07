सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'

सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कैफे में भीषण धमाके में 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं. धमाका उस समय हुआ जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सीरिया दौरे पर हैं. एक बम उस जगह भी गिरा, जहां फांस के राष्ट्रपति ठहरे हुए हैं. धमाके के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के ऑफिस ने कहा कि दमिश्क में विस्फोट हुए पर राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका सीरिया दौरा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है. धमाके के बाद मैक्रों का भी बयान सामने आया है.

मैक्रों ने कहा,' मेरी यात्रा जारी है. सीरियाई महिलाओं और पुरुषों के एक पूरी तरह से संप्रभु, सुरक्षित, बहुलवादी और एकजुट सीरिया में रहने के सपनों को कोई भी दबा नहीं सकता है. आज सुबह मैंने सीरिया को उसकी पूरी विविधता में देखा. मैंने उनमें गरिमा, साहस और दृढ़ संकल्प देखा.'

Rien ne pourra étouffer l’aspiration des Syriennes et des Syriens à vivre dans une Syrie pleinement souveraine, sûre, pluraliste, unie.



Ce matin j’ai rencontré la Syrie dans toute sa diversité. J’ai vu la dignité, le courage et la détermination.



Ma visite se poursuit. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 7, 2026

सीरिया के गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

सीरिया के गृह मंत्रालय की ओर से बीती रात ये जानकारी दी गई कि मध्य दमिश्क के एक कैफे में धमाका हुआ और 9 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, लगभग एक किलोग्राम वजन वाले एक IED से धमाका किया गया, जिसमें धातु के टुकड़े भरे हुए थे. स्थानीय समयानुसार दोपहर तीन बजे विस्फोट किया गया. सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह धमाका डिवाइस हिजाज इलाके में अल-नस्र स्ट्रीट पर स्थित एक कैफे के अंदर किया गया. यह जगह जस्टिस पैलेस से पश्चिम की ओर लगभग 70 मीटर दूर है.

धमाके के बाद एक्टिव हुईं जांच एजेंसियां

अधिकारियों ने बताया कि धमाके के तुरंत बाद सुरक्षा बल और इमरजेंसी टीमें एक्टिव हुईं. घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिले इसके लिए टीमों की ओर से कार्रवाई शुरू की गई. उनकी ओर से यह भी बताया गया कि धमाके की परिस्थितियों का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. इससे पहले गुरुवार को सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी SANA ने इमरजेंसी अधिकारियों के हवाले से बताया कि सभी घायलों को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है.

सीरिया की राजधानी दश्मिक में सीरियल ब्लास्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के होटल के बाहर गिरा बम