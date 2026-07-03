पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान बर्फ से ढके पहाड़, बहती नदियां, झरने, हरे-भरे मैदान और खूबसूरत घाटियां सफर को यादगार बना देती हैं. यही प्राकृतिक सुंदरता इस यात्रा को धार्मिक होने के साथ-साथ एक शानदार ट्रैवल एक्सपीरियंस भी बनाती है. अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें. यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे. यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और रास्ते में पड़ने वाली इन खूबसूरत जगहों का मजा लेकर अपने सफर को और भी खास बना सकते हैं.