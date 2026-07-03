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Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 पर जा रहे हैं? इन खूबसूरत जगहों को बिल्कुल ना करें मिस- खूबसूरत बनेगा सफर
Amarnath Yatra 2026 : यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन के यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर न आएं.
अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत आज यानी 3 जुलाई से हो गई है. इस बार यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त के दिन खत्म होगी. यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन के यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर न आएं. प्रशासन के अनुसार, यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी नियमों का पालन करना जरूरी है. इस दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो दर्शन के साथ रास्ते में पड़ने वाली खूबसूरत जगहों की सैर करके अपने सफर को और भी यादगार बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा 2026 पर जा रहे हैं तो किन खूबसूरत जगहों को देखे बिना न लौटें, जिससे सफर खास बन जाएगा.
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Published at : 03 Jul 2026 02:27 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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