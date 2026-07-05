दही और शहद का फेस पैक स्किन को गहराई से नमी देने में मदद करता है, जिससे चेहरा मुलायम और फ्रेश महसूस होता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्किन को साफ रखने में मदद करते हैं, जबकि शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन की देखभाल में मदद करते हैं. इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन की डलनेस कम हो सकती है और चेहरा नेचुरल रूप से ज्यादा चमकदार नजर आ सकता है.