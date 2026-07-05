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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीHomemade Face Pack For Glowing Skin : ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट! केमिकल वाले प्रोडक्ट्स छोड़ें, घर पर बनाएं ये 2 जादुई फेस पैक

Homemade Face Pack For Glowing Skin : ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट! केमिकल वाले प्रोडक्ट्स छोड़ें, घर पर बनाएं ये 2 जादुई फेस पैक

Homemade Face Pack For Glowing Skin : ऐसे में अगर आप अपनी स्किन की देखभाल नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं, तो घर पर बने फेस पैक एक आसान और भरोसेमंद ऑप्शन हो सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 05 Jul 2026 04:04 AM (IST)
Homemade Face Pack For Glowing Skin : ऐसे में अगर आप अपनी स्किन की देखभाल नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं, तो घर पर बने फेस पैक एक आसान और भरोसेमंद ऑप्शन हो सकते हैं.

आजकल हर कोई बिना मेकअप के भी साफ, चमकदार और हेल्दी स्किन चाहता है. इसके लिए लोग महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट हर स्किन पर एक जैसा असर नहीं करता है. ऐसे में अगर आप अपनी स्किन की देखभाल नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं, तो घर पर बने फेस पैक एक आसान और भरोसेमंद ऑप्शन हो सकते हैं. ये फेस पैक न सिर्फ किफायती होते हैं, बल्कि इनमें इस्तेमाल होने वाली नेचुरल चीजें स्किन को गहराई से पोषण देने में भी मदद करती हैं. तोआइए जानते हैं कि घर पर कैसे फेस पैक बनाएं.

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बेसन और हल्दी का फेस पैक लंबे समय से घरेलू स्किन केयर का हिस्सा रहा है. बेसन स्किन पर जमी गंदगी को साफ करने में मदद करता है, जबकि हल्दी में मौजूद एंटीसेप्टिक गुण स्किन को साफ और स्वस्थ बनाए रखते हैं.
बेसन और हल्दी का फेस पैक लंबे समय से घरेलू स्किन केयर का हिस्सा रहा है. बेसन स्किन पर जमी गंदगी को साफ करने में मदद करता है, जबकि हल्दी में मौजूद एंटीसेप्टिक गुण स्किन को साफ और स्वस्थ बनाए रखते हैं.
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बेसन और हल्दी का फेस पैक बनाने के लिए 2 टेबलस्पून बेसन, अध्धा टीस्पून हल्दी और 3 टेबलस्पून दूध को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट तक सूखने दें. इसके बाद हल्के गर्म पानी से चेहरा धो लें. बेहतर परिणाम के लिए इसे हफ्ते में दो बार लगाया जा सकता है.
बेसन और हल्दी का फेस पैक बनाने के लिए 2 टेबलस्पून बेसन, अध्धा टीस्पून हल्दी और 3 टेबलस्पून दूध को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट तक सूखने दें. इसके बाद हल्के गर्म पानी से चेहरा धो लें. बेहतर परिणाम के लिए इसे हफ्ते में दो बार लगाया जा सकता है.
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दही और शहद का मिश्रण स्किन को नमी देने और मुलायम बनाने में मदद करता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्किन को साफ रखते हैं, जबकि शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं.
दही और शहद का मिश्रण स्किन को नमी देने और मुलायम बनाने में मदद करता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्किन को साफ रखते हैं, जबकि शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं.
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दही और शहद का फेस पैक बनाने के लिए 2 टेबलस्पून ताजा दही और 1 टेबलस्पून शहद को अच्छी तरह मिलाकर चेहरे पर लगाएं और लगभग 20 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें.
दही और शहद का फेस पैक बनाने के लिए 2 टेबलस्पून ताजा दही और 1 टेबलस्पून शहद को अच्छी तरह मिलाकर चेहरे पर लगाएं और लगभग 20 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें.
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दही और शहद का फेस पैक स्किन को गहराई से नमी देने में मदद करता है, जिससे चेहरा मुलायम और फ्रेश महसूस होता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्किन को साफ रखने में मदद करते हैं, जबकि शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन की देखभाल में मदद करते हैं. इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन की डलनेस कम हो सकती है और चेहरा नेचुरल रूप से ज्यादा चमकदार नजर आ सकता है.
दही और शहद का फेस पैक स्किन को गहराई से नमी देने में मदद करता है, जिससे चेहरा मुलायम और फ्रेश महसूस होता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्किन को साफ रखने में मदद करते हैं, जबकि शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन की देखभाल में मदद करते हैं. इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन की डलनेस कम हो सकती है और चेहरा नेचुरल रूप से ज्यादा चमकदार नजर आ सकता है.
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बेहतर रिजल्ट पाने के लिए फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को हल्के गर्म पानी से साफ करें. इसके बाद हल्के हाथों से फेस पैक लगाएं और सूखने पर धीरे-धीरे धो लें. किसी भी नए फेस पैक का यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, जिससे स्किन पर किसी तरह की परेशानी न हो.
बेहतर रिजल्ट पाने के लिए फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को हल्के गर्म पानी से साफ करें. इसके बाद हल्के हाथों से फेस पैक लगाएं और सूखने पर धीरे-धीरे धो लें. किसी भी नए फेस पैक का यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, जिससे स्किन पर किसी तरह की परेशानी न हो.
Published at : 05 Jul 2026 04:04 AM (IST)
Tags :
Skin Care Skin Care Tips Beauty Face Packs LIfestyle Glowing Skin Face Pack Homemade Face Packs

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