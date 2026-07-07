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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsMonsoon Emergency Kit: बारिश के मौसम में मुसीबत से बचाएंगी ये 10 जरूरी चीजें, आज ही तैयार कर लें इमजेंसी किट

Monsoon Emergency Kit: बारिश के मौसम में मुसीबत से बचाएंगी ये 10 जरूरी चीजें, आज ही तैयार कर लें इमजेंसी किट

एक्सपर्ट्स भी यह बताते हैं कि हर घर में मानसून शुरू होने से पहले एक इमरजेंसी किट तैयार होनी चाहिए, जिसमें रोजाना की कुछ जरूरी चीजें शामिल हो ताकि खराब मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Jul 2026 03:05 AM (IST)
एक्सपर्ट्स भी यह बताते हैं कि हर घर में मानसून शुरू होने से पहले एक इमरजेंसी किट तैयार होनी चाहिए, जिसमें रोजाना की कुछ जरूरी चीजें शामिल हो ताकि खराब मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े.

Monsoon Emergency kit बारिश का मौसम जहां एक तरफ गर्मी से राहत लेकर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह कई तरह की परेशानियां भी साथ में लाता है. लगातार बारिश के कारण जलभराव, बिजली कटौती, सड़कें बंद होना, पीने के पानी की दिक्कत और जरूरी सेवाओं में रुकावट जैसी समस्याएं आम हो जाती है. ऐसे हालात में अगर पहले से थोड़ी तैयारी कर ली जाए तो किसी भी इमरजेंसी का आसानी से सामना किया जा सकता है. इसलिए एक्सपर्ट्स भी यह बताते हैं कि हर घर में मानसून शुरू होने से पहले एक इमरजेंसी किट तैयार होनी चाहिए, जिसमें रोजाना की कुछ जरूरी चीजें शामिल हो ताकि खराब मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े.

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बारिश के दौरान कई बार पानी की सप्लाई प्रभावित हो जाती है, ऐसे में घर में कम से कम दो से तीन दिन के लिए पर्याप्त साफ पानी पहले से स्टोर करके रखना चाहिए. इसके अलावा ऐसा खाना भी रखें, जिन्हें बिना पकाए खाया जा सके. जैसे बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार, भुना हुआ चना, इंस्टेंट फूड और डिब्बा पैक्ड फूड. अगर घर में कैन्ड फूड्स रखा है, तो उसके लिए मैन्युअल कैन ओपनर भी साथ में रखें.
बारिश के दौरान कई बार पानी की सप्लाई प्रभावित हो जाती है, ऐसे में घर में कम से कम दो से तीन दिन के लिए पर्याप्त साफ पानी पहले से स्टोर करके रखना चाहिए. इसके अलावा ऐसा खाना भी रखें, जिन्हें बिना पकाए खाया जा सके. जैसे बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार, भुना हुआ चना, इंस्टेंट फूड और डिब्बा पैक्ड फूड. अगर घर में कैन्ड फूड्स रखा है, तो उसके लिए मैन्युअल कैन ओपनर भी साथ में रखें.
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वहीं हर इमरजेंसी किट में एक अच्छी फर्स्ट एड किट होना जरूर बहुत जरूरी है. इसमें पट्टियां, एंटीसेप्टिक, लिक्विड, कॉटन, गॉज, मेडिकल टेप, दर्द की दवा और थर्मामीटर जैसी चीज शामिल होनी चाहिए. अगर किसी फैमिली में किसी सदस्य को रोजाना दवा लेनी पड़ती है, तो कम से कम एक सप्ताह की दवा पहले साथ रख लें.
वहीं हर इमरजेंसी किट में एक अच्छी फर्स्ट एड किट होना जरूर बहुत जरूरी है. इसमें पट्टियां, एंटीसेप्टिक, लिक्विड, कॉटन, गॉज, मेडिकल टेप, दर्द की दवा और थर्मामीटर जैसी चीज शामिल होनी चाहिए. अगर किसी फैमिली में किसी सदस्य को रोजाना दवा लेनी पड़ती है, तो कम से कम एक सप्ताह की दवा पहले साथ रख लें.
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वहीं तेज बारिश के दौरान बिजली गुल होना आम बात होती है. ऐसे में मोबाइल की बैटरी बचाने के लिए घर में टॉर्च, रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट, एक्स्ट्रा बैटरी और पूरी तरह चार्ज पावर बैंक तैयार रखें. समय-समय पर उनकी चार्जिंग और बैटरी को भी चेक करते रहे.
वहीं तेज बारिश के दौरान बिजली गुल होना आम बात होती है. ऐसे में मोबाइल की बैटरी बचाने के लिए घर में टॉर्च, रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट, एक्स्ट्रा बैटरी और पूरी तरह चार्ज पावर बैंक तैयार रखें. समय-समय पर उनकी चार्जिंग और बैटरी को भी चेक करते रहे.
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इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बीमा डॉक्यूमेंट, बैंक से जुड़े कागज और मेडिकल रिकॉर्ड जैसे  जरूरी डॉक्यूमेंट को हमेशा वाटरप्रूफ फोल्डर या सील बंद प्लास्टिक पाउच में रखें. उसके साथ ही डिजिटल कॉपी, मोबाइल या क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रखना भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बीमा डॉक्यूमेंट, बैंक से जुड़े कागज और मेडिकल रिकॉर्ड जैसे  जरूरी डॉक्यूमेंट को हमेशा वाटरप्रूफ फोल्डर या सील बंद प्लास्टिक पाउच में रखें. उसके साथ ही डिजिटल कॉपी, मोबाइल या क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रखना भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
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बारिश के मौसम में गंदा पानी और नमी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकता है. इसलिए इमरजेंसी किट में साबुन, हैंड सेनीटाइजर, टिश्यू पेपर, वेट वाइप्स, सेनेटरी प्रोडक्ट्स, डस्टबिन बैग और डिसइनफेक्टेंट जरूर रखें. इससे इमरजेंसी में भी साफ-सफाई बनाए रखना आसान रहेगा.
बारिश के मौसम में गंदा पानी और नमी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकता है. इसलिए इमरजेंसी किट में साबुन, हैंड सेनीटाइजर, टिश्यू पेपर, वेट वाइप्स, सेनेटरी प्रोडक्ट्स, डस्टबिन बैग और डिसइनफेक्टेंट जरूर रखें. इससे इमरजेंसी में भी साफ-सफाई बनाए रखना आसान रहेगा.
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घरों में छाते, रेनकोट, एक्स्ट्रा कपड़े और वाटरप्रूफ बैग आसानी से मिलने वाली जगह पर रखें. मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए वॉटरप्रूफ कवर भी उपयोगी साबित हो सकते हैं, जिससे बारिश के दौरान उन्हें नुकसान से बचाया जा सके.
घरों में छाते, रेनकोट, एक्स्ट्रा कपड़े और वाटरप्रूफ बैग आसानी से मिलने वाली जगह पर रखें. मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए वॉटरप्रूफ कवर भी उपयोगी साबित हो सकते हैं, जिससे बारिश के दौरान उन्हें नुकसान से बचाया जा सके.
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वहीं एंबुलेंस, नजदीकी हॉस्पिटल, बिजली डिपार्टमेंट और स्थानीय प्रशासन के जरूरी फोन नंबर मोबाइल में सेव रखें. साथ ही नंबरों की एक लिखित कॉपी भी सुरक्षित रखें, क्योंकि खराब मौसम में कई बार मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हो सकते हैं.
वहीं एंबुलेंस, नजदीकी हॉस्पिटल, बिजली डिपार्टमेंट और स्थानीय प्रशासन के जरूरी फोन नंबर मोबाइल में सेव रखें. साथ ही नंबरों की एक लिखित कॉपी भी सुरक्षित रखें, क्योंकि खराब मौसम में कई बार मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हो सकते हैं.
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बारिश में इमरजेंसी किट तैयार करने के साथ-साथ घर की भी पहले से जांच कर लेनी चाहिए. बारिश शुरू होने से पहले, छत और दीवारों में किसी तरह की दरार हो तो जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर उसकी मरम्मत कर लें. छत के ड्रेनेज पाइप की नियमित सफाई  भी करें, ताकि बारिश का पानी जमा न हो.
बारिश में इमरजेंसी किट तैयार करने के साथ-साथ घर की भी पहले से जांच कर लेनी चाहिए. बारिश शुरू होने से पहले, छत और दीवारों में किसी तरह की दरार हो तो जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर उसकी मरम्मत कर लें. छत के ड्रेनेज पाइप की नियमित सफाई  भी करें, ताकि बारिश का पानी जमा न हो.
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आपका घर ऐसे इलाके में है, जहां पानी भरने की समस्या रहती है, तो बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जमीन से थोड़ा ऊंचा रखने की कोशिश करें. साथ ही इमरजेंसी लाइट, टॉर्च और पावर बैंक की समय-समय पर जांच करते रहे.
आपका घर ऐसे इलाके में है, जहां पानी भरने की समस्या रहती है, तो बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जमीन से थोड़ा ऊंचा रखने की कोशिश करें. साथ ही इमरजेंसी लाइट, टॉर्च और पावर बैंक की समय-समय पर जांच करते रहे.
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वहीं बारिश के मौसम में बिजली जाने पर मोबाइल ही सबसे बड़ा सहारा होता है. इसलिए हाई कैपेसिटी पावर बैंक चार्ज रखें और समय-समय पर उसकी बैटरी जांचते रहे.
वहीं बारिश के मौसम में बिजली जाने पर मोबाइल ही सबसे बड़ा सहारा होता है. इसलिए हाई कैपेसिटी पावर बैंक चार्ज रखें और समय-समय पर उसकी बैटरी जांचते रहे.
Published at : 07 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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Monsoon Emergency Kit Rainy Season Kit Emergency Preparedness For Monsoon First Ait Kit For Monsoon

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