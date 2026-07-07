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Monsoon Emergency Kit: बारिश के मौसम में मुसीबत से बचाएंगी ये 10 जरूरी चीजें, आज ही तैयार कर लें इमजेंसी किट
एक्सपर्ट्स भी यह बताते हैं कि हर घर में मानसून शुरू होने से पहले एक इमरजेंसी किट तैयार होनी चाहिए, जिसमें रोजाना की कुछ जरूरी चीजें शामिल हो ताकि खराब मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े.
Monsoon Emergency kit बारिश का मौसम जहां एक तरफ गर्मी से राहत लेकर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह कई तरह की परेशानियां भी साथ में लाता है. लगातार बारिश के कारण जलभराव, बिजली कटौती, सड़कें बंद होना, पीने के पानी की दिक्कत और जरूरी सेवाओं में रुकावट जैसी समस्याएं आम हो जाती है. ऐसे हालात में अगर पहले से थोड़ी तैयारी कर ली जाए तो किसी भी इमरजेंसी का आसानी से सामना किया जा सकता है. इसलिए एक्सपर्ट्स भी यह बताते हैं कि हर घर में मानसून शुरू होने से पहले एक इमरजेंसी किट तैयार होनी चाहिए, जिसमें रोजाना की कुछ जरूरी चीजें शामिल हो ताकि खराब मौसम में परेशानी का सामना न करना पड़े.
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Published at : 07 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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बारिश के मौसम में मुसीबत से बचाएंगी ये 10 जरूरी चीजें, आज ही तैयार कर लें इमजेंसी किट
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