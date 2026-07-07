बारिश के दौरान कई बार पानी की सप्लाई प्रभावित हो जाती है, ऐसे में घर में कम से कम दो से तीन दिन के लिए पर्याप्त साफ पानी पहले से स्टोर करके रखना चाहिए. इसके अलावा ऐसा खाना भी रखें, जिन्हें बिना पकाए खाया जा सके. जैसे बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार, भुना हुआ चना, इंस्टेंट फूड और डिब्बा पैक्ड फूड. अगर घर में कैन्ड फूड्स रखा है, तो उसके लिए मैन्युअल कैन ओपनर भी साथ में रखें.