इसमें अगला नाम धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के एक हिस्से नीलम वैली का है. यह पीओके में है. यह वैली नदी और झीलों के लिए मशहूर है. यहां बड़े-बड़े पहाड़, घास के बड़े-बड़े हरे मैदान और देवदार के ऊंचे पेड़ इस इलाके को अलग पहचान देते हैं. पाकिस्तान के लोग और विदेशी सैलानी दोनों यहां छुट्टी बिताना पसंद करते हैं.