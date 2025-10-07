हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलMost Beautiful Places In Pakistan: ये हैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहें, जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग

Most Beautiful Places In Pakistan: ये हैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगहें, जिन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग

Best Tourist Spots: पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, बंटवारे के बाद कई खूबसूरत जगहें पाकिस्तान में चली गईं. चलिए आपको उन्हीं जगहों के बारे में बताते हैं, जहां विदेश से लोग घूमने आते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Best Tourist Spots: पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, बंटवारे के बाद कई खूबसूरत जगहें पाकिस्तान में चली गईं. चलिए आपको उन्हीं जगहों के बारे में बताते हैं, जहां विदेश से लोग घूमने आते हैं.

पाकिस्तान पिछले कुछ समय से आतंकवाद और आर्थिक हालत से जूझ रहा है. सेफ्टी और सिक्योरिटी के चलते ज्यादातर लोग पाकिस्तान नहीं जाते हैं, लेकिन यहां कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको देखने हर साल बड़ी संख्या में विदेश से लोग पाकिस्तान आते हैं. चलिए आपको इन्हीं जगहों के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग बाहर से घूमने क्यों आते हैं.

1/7
इसमें सबसे पहला नाम हुंजा वैली का आता है. गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थित हुंजा वैली को दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है. यहां चारों तरफ पहाड़, हरे-भरे मैदान और साफ झील और झरने इसको किसी जन्नत से कम नहीं बनाते हैं. विदेशी सैलानियों को यह जगह अपनी तरफ खींच कर लाती है.
इसमें सबसे पहला नाम हुंजा वैली का आता है. गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थित हुंजा वैली को दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है. यहां चारों तरफ पहाड़, हरे-भरे मैदान और साफ झील और झरने इसको किसी जन्नत से कम नहीं बनाते हैं. विदेशी सैलानियों को यह जगह अपनी तरफ खींच कर लाती है.
2/7
दूसरे नम्बर पर इसमें स्कार्दू का नाम आता है. इसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है. इस जगह के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 6 महीने जंग चली थी. ट्रैकिंग और एडवेंचर लवर्स के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, इसको भी घूमने हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं.
दूसरे नम्बर पर इसमें स्कार्दू का नाम आता है. इसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है. इस जगह के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 6 महीने जंग चली थी. ट्रैकिंग और एडवेंचर लवर्स के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, इसको भी घूमने हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं.
3/7
तीसरे नम्बर पर इसमें फेयरी मीडोज का नाम आता है. नंगा पर्वत के नीचे बसा यह इलाका ट्रेकिंग और कैंपिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है. यहां दुनियाभर से लोग घूमने और ट्रेकिंग करने आते हैं. यहां से नंगा पर्वत का सीन इतना सुंदर दिखता है कि विदेश के लोग इस जगह को स्वर्ग कहते हैं.
तीसरे नम्बर पर इसमें फेयरी मीडोज का नाम आता है. नंगा पर्वत के नीचे बसा यह इलाका ट्रेकिंग और कैंपिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है. यहां दुनियाभर से लोग घूमने और ट्रेकिंग करने आते हैं. यहां से नंगा पर्वत का सीन इतना सुंदर दिखता है कि विदेश के लोग इस जगह को स्वर्ग कहते हैं.
4/7
चौथे नम्बर पर इसमें स्वात वैली का नाम आता है. यहां के झरने, झीलें और हरे-भरे जंगल टूरिस्ट को अपनी ओर खींचते हैं. यहां कई रिजॉर्ट और कलाम वैली काफी फेमस हैं, जिसको देखने हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं.
चौथे नम्बर पर इसमें स्वात वैली का नाम आता है. यहां के झरने, झीलें और हरे-भरे जंगल टूरिस्ट को अपनी ओर खींचते हैं. यहां कई रिजॉर्ट और कलाम वैली काफी फेमस हैं, जिसको देखने हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं.
5/7
इसमें अगला नाम धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के एक हिस्से नीलम वैली का है. यह पीओके में है. यह वैली नदी और झीलों के लिए मशहूर है. यहां बड़े-बड़े पहाड़, घास के बड़े-बड़े हरे मैदान और देवदार के ऊंचे पेड़ इस इलाके को अलग पहचान देते हैं. पाकिस्तान के लोग और विदेशी सैलानी दोनों यहां छुट्टी बिताना पसंद करते हैं.
इसमें अगला नाम धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के एक हिस्से नीलम वैली का है. यह पीओके में है. यह वैली नदी और झीलों के लिए मशहूर है. यहां बड़े-बड़े पहाड़, घास के बड़े-बड़े हरे मैदान और देवदार के ऊंचे पेड़ इस इलाके को अलग पहचान देते हैं. पाकिस्तान के लोग और विदेशी सैलानी दोनों यहां छुट्टी बिताना पसंद करते हैं.
6/7
सातवें नम्बर पर कराची के क्लिफ्टन बीच का नाम आता है. यह पाकिस्तान का सबसे फेमस बीच है, जहां हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं. यहां सनसेट का नजारा देखने लायक होता है.
सातवें नम्बर पर कराची के क्लिफ्टन बीच का नाम आता है. यह पाकिस्तान का सबसे फेमस बीच है, जहां हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं. यहां सनसेट का नजारा देखने लायक होता है.
7/7
इसके अलावा लाहौर की बादशाही मस्जिद और शालीमार गार्डन भी विदेशी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. बादशाही मस्जिद अपनी विशालता और खूबसूरत मुगल वास्तुकला के लिए मशहूर है.
इसके अलावा लाहौर की बादशाही मस्जिद और शालीमार गार्डन भी विदेशी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. बादशाही मस्जिद अपनी विशालता और खूबसूरत मुगल वास्तुकला के लिए मशहूर है.
Published at : 07 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Tags :
Pakistan Most Beautiful Places In Pakistan Best Tourist Spots Hunza Valley

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है राकेश किशोर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर की जूता फेंकने की कोशिश? जानिए क्यों बिगड़ी बात
कौन है राकेश किशोर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर की जूता फेंकने की कोशिश? जानिए क्यों बिगड़ी बात
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में JMM की 12 सीटों की मांग, NDA में भी दो FORMULA
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Greater Noida Fire: गत्ता बनाने वाली Factory में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है राकेश किशोर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर की जूता फेंकने की कोशिश? जानिए क्यों बिगड़ी बात
कौन है राकेश किशोर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर की जूता फेंकने की कोशिश? जानिए क्यों बिगड़ी बात
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
टेलीविजन
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
ट्रेंडिंग
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget