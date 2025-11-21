हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलNew Year 2026: नए साल में घूमने की है ख्वाहिश तो नोट कर लें ये टिप्स, इस वक्त मिलते हैं बेस्ट ऑफर और डिस्काउंट

New Year 2026: नए साल में घूमने की है ख्वाहिश तो नोट कर लें ये टिप्स, इस वक्त मिलते हैं बेस्ट ऑफर और डिस्काउंट

Winter Travel Deals: नया साल आते ही लोग घूमने का प्लान बना लेते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कैसे भारी डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 21 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Winter Travel Deals: नया साल आते ही लोग घूमने का प्लान बना लेते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कैसे भारी डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं.

नया साल 2026 आते ही ट्रैवल का मूड अपने आप बन जाता है. लोग छुट्टियां प्लान करते हैं और अच्छे ऑफर खोजते हैं ताकि नए साल की शुरुआत कहीं घूमकर की जा सके. इसी समय कई प्लेटफॉर्म अलग-अलग तरह के डिस्काउंट और डील पेश करते हैं.

1/7
नया साल 2026 आते ही ट्रैवल का मूड अपने आप बन जाता है. लोग छुट्टियां प्लान करते हैं और अच्छे ऑफर खोजते हैं ताकि नए साल की शुरुआत कहीं घूमकर की जा सके. इसी समय कई प्लेटफॉर्म अलग-अलग तरह के डिस्काउंट और डील देते हैं.
नया साल 2026 आते ही ट्रैवल का मूड अपने आप बन जाता है. लोग छुट्टियां प्लान करते हैं और अच्छे ऑफर खोजते हैं ताकि नए साल की शुरुआत कहीं घूमकर की जा सके. इसी समय कई प्लेटफॉर्म अलग-अलग तरह के डिस्काउंट और डील देते हैं.
2/7
न्यू ईयर के आसपास होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, बस रिजर्वेशन और हॉलीडे पैकेज पर आमतौर पर अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं. यह समय ऐसा होता है जब कीमतें उतार-चढ़ाव में रहती हैं और आपको कई सस्ते विकल्प भी दिखाई दे सकते हैं.
न्यू ईयर के आसपास होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, बस रिजर्वेशन और हॉलीडे पैकेज पर आमतौर पर अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं. यह समय ऐसा होता है जब कीमतें उतार-चढ़ाव में रहती हैं और आपको कई सस्ते विकल्प भी दिखाई दे सकते हैं.
3/7
कई बार प्लेटफॉर्म New Year Deals या Winter Travel Offers जैसी स्कीम चलाते हैं. ये ऑफर हर जगह अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए तुलना करना जरूरी है.
कई बार प्लेटफॉर्म New Year Deals या Winter Travel Offers जैसी स्कीम चलाते हैं. ये ऑफर हर जगह अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए तुलना करना जरूरी है.
4/7
अगर आप कहीं घूमने की ख्वाहिश रखते हैं, तो यह वक्त सही होता है. अलग-अलग प्लेटफॉर्म चेक करके देखें. हो सकता है कोई डील आपकी योजना से बिल्कुल मेल खा जाए.
अगर आप कहीं घूमने की ख्वाहिश रखते हैं, तो यह वक्त सही होता है. अलग-अलग प्लेटफॉर्म चेक करके देखें. हो सकता है कोई डील आपकी योजना से बिल्कुल मेल खा जाए.
5/7
होटल बुकिंग करते समय कुछ बातें ध्यान में रखें, कैंसिलेशन पॉलिसी, चेक-इन और चेक-आउट टाइम, खाना शामिल है या नहीं और लोकेशन कितना सुविधाजनक है. ये छोटी बातें आपकी यात्रा को आरामदायक बनाती हैं.
होटल बुकिंग करते समय कुछ बातें ध्यान में रखें, कैंसिलेशन पॉलिसी, चेक-इन और चेक-आउट टाइम, खाना शामिल है या नहीं और लोकेशन कितना सुविधाजनक है. ये छोटी बातें आपकी यात्रा को आरामदायक बनाती हैं.
6/7
इसके अलावा, कई बार ऑफ-पीक टाइम या सप्ताह के बीच में बुकिंग करने से कीमतें कम मिल जाती हैं. अगर आपकी डेट्स फ्लेक्सिबल हैं, तो आपको और बेहतर रेट का फायदा मिल सकता है.
इसके अलावा, कई बार ऑफ-पीक टाइम या सप्ताह के बीच में बुकिंग करने से कीमतें कम मिल जाती हैं. अगर आपकी डेट्स फ्लेक्सिबल हैं, तो आपको और बेहतर रेट का फायदा मिल सकता है.
7/7
अंत में बात बस इतनी है कि नए साल का समय घूमने का अच्छा मौका देता है. बिना किसी ब्रांड का नाम बताए सिर्फ इतना कहा जा सकता है. इस सीजन में ऑफर मौजूद रहते हैं, और अगर आपका मन यात्रा पर जाने का है, तो एक बार जरूर चेक करें. आपको एक बढ़िया डील मिल सकती है.
अंत में बात बस इतनी है कि नए साल का समय घूमने का अच्छा मौका देता है. बिना किसी ब्रांड का नाम बताए सिर्फ इतना कहा जा सकता है. इस सीजन में ऑफर मौजूद रहते हैं, और अगर आपका मन यात्रा पर जाने का है, तो एक बार जरूर चेक करें. आपको एक बढ़िया डील मिल सकती है.
Published at : 21 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
New Year 2026 Travel New Year 2026 Travel Offers Holiday Deals 2026

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Soumyajit Ghosh, Founder of Wealthapp Distributors Pvt Ltd talks about Children’s Fund
KIA Carens Clavis Review ! | Auto Live
MINI Convertible Bookings Open in India ahead of Launch | Auto Live #minicooper
Fatafat News: बच्ची के आरोपी को कड़ी सजा की मांग | Rajasthan | Malegaon | ED Raid | SIR | Headlines
Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
यूटिलिटी
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget