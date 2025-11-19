हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलफ्लाइट में गलती से न कर देना ये 10 काम, एयरपोर्ट पर बंद हो जाएगी एंट्री

फ्लाइट में गलती से न कर देना ये 10 काम, एयरपोर्ट पर बंद हो जाएगी एंट्री

कई यात्री बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनका पूरा ट्रैवल प्लान खराब हो जाता है. कभी देर से पहुंचने पर गेट बंद मिलता है तो कभी कुछ.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Nov 2025 02:14 PM (IST)
कई यात्री बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनका पूरा ट्रैवल प्लान खराब हो जाता है. कभी देर से पहुंचने पर गेट बंद मिलता है तो कभी कुछ.

एयरलाइंस के नियम बहुत सख्त होते हैं और आपकी छोटी-सी लापरवाही भी आपको फ्लाइट में चढ़ने से रोक सकती है. कई यात्री बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनका पूरा ट्रैवल प्लान खराब हो जाता है. कभी देर से पहुंचने पर गेट बंद मिलता है, कभी गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से बोर्डिंग रोक दी जाती है, कभी बैगेज में भूल से रखी चीजें मुसीबत में डाल देती हैं. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्लाइट समय पर पकड़ी जाए और आपकी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ टिकट बेकार न जाए, तो इन 10 गलतियों से बचना बहुत जरूरी है.

1/10
कई लोग सोचते हैं कि उड़ान से एक घंटा पहले पहुंचेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचकर अक्सर फ्लाइट मिस हो जाती है. इसलिए घरेलू फ्लाइट के लिए कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचे और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के लिए कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचें. ट्रैफिक, सिक्योरिटी लाइन, पार्किंग ये सब बहुत समय ले सकते हैं. देर से पहुंचे तो गेट आपके सामने बंद हो सकता है.
कई लोग सोचते हैं कि उड़ान से एक घंटा पहले पहुंचेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचकर अक्सर फ्लाइट मिस हो जाती है. इसलिए घरेलू फ्लाइट के लिए कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचे और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के लिए कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचें. ट्रैफिक, सिक्योरिटी लाइन, पार्किंग ये सब बहुत समय ले सकते हैं. देर से पहुंचे तो गेट आपके सामने बंद हो सकता है.
2/10
एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों को देखकर घबराहट बढ़ जाती है. अगर आपने ऑनलाइन चेक-इन नहीं किया, तो समय और भी कम पड़ सकता है. ऐसे में कई एयरलाइंस उड़ान से 60 मिनट पहले चेक-इन काउंटर बंद कर देती हैं. इसलिए पहले ही ऑनलाइन चेक-इन करके रखें.
एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों को देखकर घबराहट बढ़ जाती है. अगर आपने ऑनलाइन चेक-इन नहीं किया, तो समय और भी कम पड़ सकता है. ऐसे में कई एयरलाइंस उड़ान से 60 मिनट पहले चेक-इन काउंटर बंद कर देती हैं. इसलिए पहले ही ऑनलाइन चेक-इन करके रखें.
3/10
कई यात्री सोचते हैं कि सिक्योरिटी चेक पूरा हो गया मतलब काम खत्म, लेकिन गेट तक देर से पहुंचेंगे तो फ्लाइट आपकी आंखों के सामने निकल जाएगी. एयरलाइंस आमतौर पर 20 से 25 मिनट पहले गेट बंद कर देती हैं. इसलिए पहले गेट पहुंचें, फिर आराम से कॉफी या शॉपिंग करें.
कई यात्री सोचते हैं कि सिक्योरिटी चेक पूरा हो गया मतलब काम खत्म, लेकिन गेट तक देर से पहुंचेंगे तो फ्लाइट आपकी आंखों के सामने निकल जाएगी. एयरलाइंस आमतौर पर 20 से 25 मिनट पहले गेट बंद कर देती हैं. इसलिए पहले गेट पहुंचें, फिर आराम से कॉफी या शॉपिंग करें.
4/10
एयरपोर्ट पर गेट कई बार बदलते रहते हैं. अगर आप फोन में लगे हैं या किसी कैफे में बैठे हैं, तो गेट चेंज की सूचना छूट सकती है. ऐसे में आप गलत गेट पहुंच जाते हैं और फ्लाइट निकल जाती है. इसलिए एयरलाइन ऐप और एयरपोर्ट डिस्प्ले स्क्रीन दोनों पर नजर रखें.
एयरपोर्ट पर गेट कई बार बदलते रहते हैं. अगर आप फोन में लगे हैं या किसी कैफे में बैठे हैं, तो गेट चेंज की सूचना छूट सकती है. ऐसे में आप गलत गेट पहुंच जाते हैं और फ्लाइट निकल जाती है. इसलिए एयरलाइन ऐप और एयरपोर्ट डिस्प्ले स्क्रीन दोनों पर नजर रखें.
5/10
वहीं सही डॉक्यूमेंट न हों तो गेट पर ही रोक दिया जाता है. इसलिए ध्यान रखें, पासपोर्ट एक्सपायर न हो, नाम टिकट और डॉक्यूमेंट में एक जैसा हो, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैध होना चाहिए. वर्ना आपकी बोर्डिंग तुरंत कैंसिल हो सकती है.
वहीं सही डॉक्यूमेंट न हों तो गेट पर ही रोक दिया जाता है. इसलिए ध्यान रखें, पासपोर्ट एक्सपायर न हो, नाम टिकट और डॉक्यूमेंट में एक जैसा हो, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैध होना चाहिए. वर्ना आपकी बोर्डिंग तुरंत कैंसिल हो सकती है.
6/10
अक्सर लोग बैग में ज्यादा वजन भर देते हैं या ऐसी चीजें रख देते हैं जो allowed नहीं होतीं हैं. जैसे हैंडबैग अगर तय वजन और साइज से बड़ा हुआ या उसमें गलत समान तो गेट पर ही रोक सकते हैं. इसलिए हर उड़ान से पहले बैग का वजन, बैग का साइज एक बार जरूर चेक कर लें.
अक्सर लोग बैग में ज्यादा वजन भर देते हैं या ऐसी चीजें रख देते हैं जो allowed नहीं होतीं हैं. जैसे हैंडबैग अगर तय वजन और साइज से बड़ा हुआ या उसमें गलत समान तो गेट पर ही रोक सकते हैं. इसलिए हर उड़ान से पहले बैग का वजन, बैग का साइज एक बार जरूर चेक कर लें.
7/10
अगर आपको देखकर लगे कि आप नशे में हैं, या आप बहुत अनहेल्दी हैं, तो एयरलाइन स्टाफ आपको फ्लाइट में चढ़ने से मना कर सकता है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यह नियम काफी कड़े हैं. इसलिए यात्रा से पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें.
अगर आपको देखकर लगे कि आप नशे में हैं, या आप बहुत अनहेल्दी हैं, तो एयरलाइन स्टाफ आपको फ्लाइट में चढ़ने से मना कर सकता है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यह नियम काफी कड़े हैं. इसलिए यात्रा से पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें.
8/10
एयरपोर्ट पर गुस्सा दिखाने या स्टाफ से बहस करने का आपको डिसरप्टिव पैसेंजर मानकर बोर्डिंग रद्द कर दी जाएगी. जहां भी कोई दिक्कत हो, शांत रहकर बात करें. यह आपके ही फायदे में होता है.
एयरपोर्ट पर गुस्सा दिखाने या स्टाफ से बहस करने का आपको डिसरप्टिव पैसेंजर मानकर बोर्डिंग रद्द कर दी जाएगी. जहां भी कोई दिक्कत हो, शांत रहकर बात करें. यह आपके ही फायदे में होता है.
9/10
कई बार ऑनलाइन टिकट बुक करते समय पेमेंट फेल हो जाता है, टिकट कन्फर्म नहीं होता है. लेकिन यात्री सोचते रहते हैं कि टिकट हो गया फिर एयरपोर्ट पहुंचकर पता चलता है कि सीट रिजर्व ही नहीं हुई. इससे बचने के लिए फ्लाइट से 24 घंटे पहले अपनी बुकिंग स्टेटस एयरलाइन की वेबसाइट पर जरूर चेक करें.
कई बार ऑनलाइन टिकट बुक करते समय पेमेंट फेल हो जाता है, टिकट कन्फर्म नहीं होता है. लेकिन यात्री सोचते रहते हैं कि टिकट हो गया फिर एयरपोर्ट पहुंचकर पता चलता है कि सीट रिजर्व ही नहीं हुई. इससे बचने के लिए फ्लाइट से 24 घंटे पहले अपनी बुकिंग स्टेटस एयरलाइन की वेबसाइट पर जरूर चेक करें.
10/10
आजकल फ्लाइट डिले, गेट चेंज, बोर्डिंग टाइम सबकी सूचना मोबाइल पर आती है. अगर फोन बंद है, नेट नहीं चल रहा या नोटिफिकेशन ऑफ हैं, तो जरूरी अपडेट मिस हो सकते हैं. इसलिए फोन चार्ज रखें, एयरलाइन ऐप ऑन रखें, एसएमएस और ईमेल अलर्ट चेक करते रहें.
आजकल फ्लाइट डिले, गेट चेंज, बोर्डिंग टाइम सबकी सूचना मोबाइल पर आती है. अगर फोन बंद है, नेट नहीं चल रहा या नोटिफिकेशन ऑफ हैं, तो जरूरी अपडेट मिस हो सकते हैं. इसलिए फोन चार्ज रखें, एयरलाइन ऐप ऑन रखें, एसएमएस और ईमेल अलर्ट चेक करते रहें.
Published at : 19 Nov 2025 02:14 PM (IST)
Tags :
Airlines FLIGHT Flight Common Mistakes Flight Mistakes

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
अरबाज खान- शूरा ने दिखाई अपनी नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक, लिखा- 'हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा'
अरबाज खान- शूरा ने दिखाई अपनी नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक, लिखा- 'हमारे दिल का हिस्सा'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
अरबाज खान- शूरा ने दिखाई अपनी नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक, लिखा- 'हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा'
अरबाज खान- शूरा ने दिखाई अपनी नन्ही परी 'सिपारा' की पहली झलक, लिखा- 'हमारे दिल का हिस्सा'
इंडिया
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
फैशन
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
शिक्षा
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget