फ्लाइट में गलती से न कर देना ये 10 काम, एयरपोर्ट पर बंद हो जाएगी एंट्री

कई लोग सोचते हैं कि उड़ान से एक घंटा पहले पहुंचेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचकर अक्सर फ्लाइट मिस हो जाती है. इसलिए घरेलू फ्लाइट के लिए कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचे और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के लिए कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचें. ट्रैफिक, सिक्योरिटी लाइन, पार्किंग ये सब बहुत समय ले सकते हैं. देर से पहुंचे तो गेट आपके सामने बंद हो सकता है.