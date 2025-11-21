चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन

भारत की डॉल्फिन राजधानी कही जाने वाली उड़ीसा की चिल्का झील दुर्लभ इरावडी डॉल्फिन देखने के लिए देश की सबसे मशहूर जगह है. गोल सिर और पानी में खेलते हुए नजर आने वाली डॉल्फिन की यह प्रजाति सबसे ज्यादा सतपाड़ा और रंभा इलाके के पास दिखाई देती है. वहीं यहां डॉल्फिन देखने के लिए नवंबर से फरवरी तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है, जब प्रवासी पक्षी भी झील की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं.