1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं भारत की ये अद्भुत इमारतें, आज भी बरकरार है इनकी खूबसूरती

महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित शोर मंदिर भी भारत की उन ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है जो 1000 साल से मजबूती के साथ खड़ी है. आठवीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने शोर मंदिर का निर्माण करवाया था. बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित यह मंदिर द्रविड़ शैली की प्राचीन वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है.