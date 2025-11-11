एक्सप्लोरर
1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं भारत की ये अद्भुत इमारतें, आज भी बरकरार है इनकी खूबसूरती
सांची स्तूप जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी में बनवाया था. यह दुनिया के सबसे पुराने और प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है. यह विशाल गुंबद बुद्ध के अवशेष को संजोए हुए हैं.
भारत अपनी प्राचीन स्थापत्य कला और धरोहरों के लिए जाना जाता है. ऐसे में देश में कई ऐसे ऐतिहासिक स्मारक है जो 1000 साल से भी पुराने हैं, लेकिन आज भी वह मजबूती से खड़े हैं. यह इमारतें न केवल आर्ट और वास्तुकला की मिसाल मानी जाती है, बल्कि हमारे पूरे इतिहास और संस्कृति की झलक भी पेश करती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको भारत के ऐसे 9 ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में बताते हैं जो आज भी खूबसूरती के साथ खड़े है.
Published at : 11 Nov 2025 08:45 AM (IST)
9 Photos
