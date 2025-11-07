एक्सप्लोरर
Dronagiri Hanuman Story: बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
Dronagiri Village: भारत में हनुमान जी की भक्ति बड़े धूमधाम से की जाती है. क्या आपको मालूम है कि एक गांव ऐसा भी है, जहां हनुमान जी की भक्ति नहीं की जाती है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.
11,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव बसा है द्रोणगिरी. पहली नजर में यह आम पहाड़ी बस्ती लगता है, लेकिन इसकी पहचान कुछ अलग है. यह भारत के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यहां हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Nov 2025 06:26 PM (IST)
ट्रैवल
10 Photos
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
ट्रैवल
5 Photos
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
ट्रैवल
7 Photos
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है अमेरिका', परमाणु हथियारों पर ट्रंप के बयान से हड़कंप
बिहार
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
टेलीविजन
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
Advertisement
ट्रैवल
10 Photos
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion