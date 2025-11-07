कहानी रामायण काल से जुड़ी है. जब लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण घायल हुए, तो हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया. कहा जाता है कि बूटी इसी इलाके के पर्वत पर थी. हनुमान जी जब सही पौधा पहचान नहीं पाए, तो पूरा पर्वत ही उठा ले गए.