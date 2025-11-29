हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जनवरी में लेना चाहते हैं बर्फबारी का लुत्फ तो पैक कर लीजिए बैग, ये हैं भारत की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन

जनवरी में लेना चाहते हैं बर्फबारी का लुत्फ तो पैक कर लीजिए बैग, ये हैं भारत की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन

पेड़ों पर चमकती बर्फ की परतें, ठंडी हवा और दिल को सुकून देने वाले पहाड़. यह सब किसी भी ट्रैवलर का मन मोह लेते हैं. भारत में ही कई ऐसी जगहें हैं जहां बेहद कम बजट में बर्फबारी का मजा लिया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Nov 2025 04:05 PM (IST)
पेड़ों पर चमकती बर्फ की परतें, ठंडी हवा और दिल को सुकून देने वाले पहाड़. यह सब किसी भी ट्रैवलर का मन मोह लेते हैं. भारत में ही कई ऐसी जगहें हैं जहां बेहद कम बजट में बर्फबारी का मजा लिया जा सकता है.

साल की शुरुआत अगर रोमांच और सफेद बर्फ की चादर के बीच करना चाहते हैं, तो जनवरी से बेहतर महीना कोई नहीं, हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ, पेड़ों पर चमकती बर्फ की परतें, बेहद ठंडी हवा और दिल को सुकून देने वाले पहाड़. यह सब किसी भी ट्रैवलर का मन मोह लेते हैं. भारत में ही कई ऐसी जगहें हैं जहां बेहद कम बजट में सुंदर बर्फबारी का मजा लिया जा सकता है. तो आइए जानते हैं जनवरी में बर्फबारी का मजा लेने के लिए भारत की सबसे बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली जगहें कौन-सी हैं.

औली जनवरी में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बर्फीली जगहों में से एक है. यहां भारी बर्फबारी, स्कीइंग, चेयर-लिफ्ट और सुंदर पहाड़ी विहंगम सीन मिलते हैं. दिल्ली से ऋषिकेश या हरिद्वार तक सस्ती ट्रेन या बस आसानी से मिल जाती है. वहां से औली तक शेयर टैक्सी या बस मिल जाती है. होमस्टे और हॉस्टल बजट ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं.
औली जनवरी में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बर्फीली जगहों में से एक है. यहां भारी बर्फबारी, स्कीइंग, चेयर-लिफ्ट और सुंदर पहाड़ी विहंगम सीन मिलते हैं. दिल्ली से ऋषिकेश या हरिद्वार तक सस्ती ट्रेन या बस आसानी से मिल जाती है. वहां से औली तक शेयर टैक्सी या बस मिल जाती है. होमस्टे और हॉस्टल बजट ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं.
चोपता उन जगहों में से एक है जहां प्रकृति आपको एकदम करीब महसूस होती है. जनवरी में यहां बर्फबारी और ट्रेकिंग दोनों का मजा मिलता है. सस्ती जीप और बसें ऋषिकेश व हरिद्वार से आसानी से मिल जाती हैं. टेंट में ठहरना यहां का सबसे रोमांचक और बजट-फ्रेंडली एक्सपीरियंस है.
चोपता उन जगहों में से एक है जहां प्रकृति आपको एकदम करीब महसूस होती है. जनवरी में यहां बर्फबारी और ट्रेकिंग दोनों का मजा मिलता है. सस्ती जीप और बसें ऋषिकेश व हरिद्वार से आसानी से मिल जाती हैं. टेंट में ठहरना यहां का सबसे रोमांचक और बजट-फ्रेंडली एक्सपीरियंस है.
कुल्लू-मनाली हमेशा से ट्रैवलर्स का पसंदीदा रहा है. सोलंग वैली और रोहतांग पास के पास सबसे शानदार बर्फबारी मिलती है. दिल्ली से सस्ती HRTC बसें अवेलेबल हैं. अगर आपका बजट 5000 के अंदर है, तो डॉर्मिटरी, होस्टल और बजट होटल बेस्ट रहेंगे.
कुल्लू-मनाली हमेशा से ट्रैवलर्स का पसंदीदा रहा है. सोलंग वैली और रोहतांग पास के पास सबसे शानदार बर्फबारी मिलती है. दिल्ली से सस्ती HRTC बसें अवेलेबल हैं. अगर आपका बजट 5000 के अंदर है, तो डॉर्मिटरी, होस्टल और बजट होटल बेस्ट रहेंगे.
शिमला भारत का सबसे फेमस हिल स्टेशन है और सर्दियों में इसका जादू अलग ही होता है. कुफरी में जनवरी में जबरदस्त बर्फबारी होती है. चंडीगढ़ और दिल्ली से शिमला तक बस या ट्रेन आसानी से मिल जाती है. कालका से शिमला तक की टॉय ट्रेन इस सफर को और खास बनाती है. शिमला के आसपास के गांवों में रह कर आप खर्च कम कर सकते हैं.
शिमला भारत का सबसे फेमस हिल स्टेशन है और सर्दियों में इसका जादू अलग ही होता है. कुफरी में जनवरी में जबरदस्त बर्फबारी होती है. चंडीगढ़ और दिल्ली से शिमला तक बस या ट्रेन आसानी से मिल जाती है. कालका से शिमला तक की टॉय ट्रेन इस सफर को और खास बनाती है. शिमला के आसपास के गांवों में रह कर आप खर्च कम कर सकते हैं.
अगर असली कड़क ठंड और गहरी बर्फ का एक्सपीरियंस चाहिए, तो गुलमर्ग एकदम परफेक्ट है. यहां की सुंदरता फिल्मी सीन जैसी लगती है. स्नो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और प्रसिद्ध गोंडोला केबल कार यहां की खासियत हैं. जनवरी में यह भारत की सबसे ठंडी और सबसे खूबसूरत बर्फबारी वाली जगहों में गिना जाता है.
अगर असली कड़क ठंड और गहरी बर्फ का एक्सपीरियंस चाहिए, तो गुलमर्ग एकदम परफेक्ट है. यहां की सुंदरता फिल्मी सीन जैसी लगती है. स्नो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और प्रसिद्ध गोंडोला केबल कार यहां की खासियत हैं. जनवरी में यह भारत की सबसे ठंडी और सबसे खूबसूरत बर्फबारी वाली जगहों में गिना जाता है.
मसूरी का मौसम जनवरी में किसी जन्नत से कम नहीं लगता है. बर्फ से ढकी सड़कों पर घूमना बेहद शांत और रोमांचक एक्सपिरियंस देता है. यहां आप केम्प्टी फॉल्स, कंपनी गार्डन, मॉल रोड, लेक मिस्ट और मॉस्सी फॉल्स घूम सकते हैं. बजट में रहने के लिए यहां बहुत से किफायती होटल और होमस्टे अवेलेबल हैं.
मसूरी का मौसम जनवरी में किसी जन्नत से कम नहीं लगता है. बर्फ से ढकी सड़कों पर घूमना बेहद शांत और रोमांचक एक्सपिरियंस देता है. यहां आप केम्प्टी फॉल्स, कंपनी गार्डन, मॉल रोड, लेक मिस्ट और मॉस्सी फॉल्स घूम सकते हैं. बजट में रहने के लिए यहां बहुत से किफायती होटल और होमस्टे अवेलेबल हैं.
भारत के सबसे खूबसूरत और ठंडे स्थलों में से एक तवांग है. यहां जनवरी में बर्फ की मोटी परतें देखने को मिलती हैं. सेला पास, माधुरी झील और नूरानांग फॉल्स तवांग की खास पहचान हैं. यह दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक का घर भी है. जनवरी–फरवरी यहां घूमने का सबसे बेहतरीन समय है.
भारत के सबसे खूबसूरत और ठंडे स्थलों में से एक तवांग है. यहां जनवरी में बर्फ की मोटी परतें देखने को मिलती हैं. सेला पास, माधुरी झील और नूरानांग फॉल्स तवांग की खास पहचान हैं. यह दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक का घर भी है. जनवरी–फरवरी यहां घूमने का सबसे बेहतरीन समय है.
Published at : 29 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Travel Snowfall In India SNOWFALL January Snowfall Snowy Places In India

ट्रैवल फोटो गैलरी

