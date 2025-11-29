जनवरी में लेना चाहते हैं बर्फबारी का लुत्फ तो पैक कर लीजिए बैग, ये हैं भारत की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन

शिमला भारत का सबसे फेमस हिल स्टेशन है और सर्दियों में इसका जादू अलग ही होता है. कुफरी में जनवरी में जबरदस्त बर्फबारी होती है. चंडीगढ़ और दिल्ली से शिमला तक बस या ट्रेन आसानी से मिल जाती है. कालका से शिमला तक की टॉय ट्रेन इस सफर को और खास बनाती है. शिमला के आसपास के गांवों में रह कर आप खर्च कम कर सकते हैं.