एक्सप्लोरर
जनवरी में लेना चाहते हैं बर्फबारी का लुत्फ तो पैक कर लीजिए बैग, ये हैं भारत की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन
पेड़ों पर चमकती बर्फ की परतें, ठंडी हवा और दिल को सुकून देने वाले पहाड़. यह सब किसी भी ट्रैवलर का मन मोह लेते हैं. भारत में ही कई ऐसी जगहें हैं जहां बेहद कम बजट में बर्फबारी का मजा लिया जा सकता है.
साल की शुरुआत अगर रोमांच और सफेद बर्फ की चादर के बीच करना चाहते हैं, तो जनवरी से बेहतर महीना कोई नहीं, हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ, पेड़ों पर चमकती बर्फ की परतें, बेहद ठंडी हवा और दिल को सुकून देने वाले पहाड़. यह सब किसी भी ट्रैवलर का मन मोह लेते हैं. भारत में ही कई ऐसी जगहें हैं जहां बेहद कम बजट में सुंदर बर्फबारी का मजा लिया जा सकता है. तो आइए जानते हैं जनवरी में बर्फबारी का मजा लेने के लिए भारत की सबसे बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली जगहें कौन-सी हैं.
Published at : 29 Nov 2025 04:05 PM (IST)
